＜東京都主催・参加無料＞「バリアフリー観光ツアー開発人材育成セミナー」の参加者を募集します！
東京都は、障害者や高齢者等が安心して都内観光を楽しめるようアクセシブル・ツーリズムの推進に取り組んでいます。
この度、障害者等に配慮した旅行商品の造成や旅行に随行する添乗員・ガイドの接遇サービスの更なる向上を支援するため、セミナーを開催します。
旅行会社の商品の造成担当者や旅行手配を行うスタッフを対象とする＜旅程作成者向け＞と、観光現場でお客様のご案内を行う方を対象とする＜添乗員・ガイド向け＞で募集を開始しました。
以下と併せて、東京都ホームページとチラシもご確認ください。
東京都ホームページはコチラ⇒https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/accessibletourism/seminar2
セミナーチラシはコチラ⇒https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/2026-01-09-192628-011
旅程作成者向け（各日程 定員25名）
旅行商品の造成担当者や旅行手配を行うスタッフを対象に、障害特性を理解し、安全で無理のない旅程作成のノウハウを学びます。
［A日程］
1日目：2月12日（木）9:30～16:30 東京ウィメンズプラザ
2日目：2月17日（火）9:00～17:00 ベルサール新宿グランド
［B日程］
1日目：2月13日（金）9:30～16:30 東京ウィメンズプラザ
2日目：2月18日（水）9:00～17:00 東京商工会議所 会議室
＜1日目＞座学と体験により理解を深める知識編
アクセシブル・ツーリズムの必要性と、バリアフリー観光に必要な配慮や手配のポイントを学ぶ。
＜2日目＞ワークショップで具体的ノウハウを学ぶ実践編
バリアフリー観光ツアーの流れを、グループ別にシミュレーション・検証します。
ウェブサイトからのお申込み
以下のURLからお申込みください。
【旅程作成者向け】申込期限：令和8年2月6日（金）
https://e-ve.event-form.jp/event/120653/hIN6
添乗員・ガイド向け（各日程 定員25名）
観光現場で案内を行う方を対象に、具体的なサポート技術と判断力を養います。
［C日程］
1日目：2月19日（木）9:30～16:30 東京ウィメンズプラザ
2日目：2月25日（水）9:00～17:00 銀座キャピタルホテル茜館
［D日程］
1日目：2月20日（金）9:30～16:30 ベルサール新宿グランド
2日目：2月26日（木）9:00～17:00 東京都立産業貿易センター台東館
＜1日目＞座学と体験、実技により理解を深める知識編
アクセシブル・ツーリズムの必要性と、配慮・接遇・誘導のポイントを学ぶ。
＜2日目＞バリアフリー観光ルートを誘導・サポートする実践編
バリアフリー観光ルートを用いて当事者を誘導・サポートし、グループ別に検証する。
ウェブサイトからのお申込み
以下のURLからお申込みください。
【添乗員・ガイド向け】申込期限：令和8年2月13日（金）
https://e-ve.event-form.jp/event/120658/qx1AoH
各会場案内
東京ウィメンズプラザ(https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/outline/tabid/136/default.aspx)
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67
【アクセス】●「渋谷駅」宮益坂口より徒歩12分（JR線・東横線・京王線・地下鉄）
●「表参道駅」B2出口より徒歩7分（地下鉄）
●青山学院前バス停より徒歩2分（都バス）
ベルサール新宿グランド(https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinjuku/bs_shinjukugrand/)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-3
【アクセス】●「西新宿駅」番出口より徒歩4分（地下鉄）
●「都庁前駅」A5出口より徒歩8分（地下鉄）
●「新宿駅」西口より徒歩14分（JR線・小田急線・京王線）
東京商工会議所(https://www.tokyo-cci.or.jp/about/map/)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2
【アクセス】●「二重橋前〈丸の内〉駅」 B5出口直結（地下鉄）
●「日比谷駅」直結 B5出口直結（地下鉄）
●「有楽町駅」国際フォーラム口より徒歩5分（JR線）
●「東京駅」丸の内南口より徒歩10分（JR線）
銀座キャピタルホテル茜館(https://www.ginza-capital.jp/access/)
〒104-0045 東京都中央区築地3-1-5
【アクセス】●「新富町駅」4番出口目の前 （JR線）
●「築地駅」3番出口より徒歩5分（JR線）
東京都立産業貿易センター台東館(https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/taito/access/)
〒111-0033 東京都台東区花川戸2-6-5
【アクセス】●「浅草駅」7番出口より徒歩5分／A5出口より徒歩8分（地下鉄）
●「浅草駅」より徒歩5分（伊勢崎線）
●「浅草駅」より徒歩9分（つくばエクスプレス）
●「二天門」バス停下車すぐ前（都バス）
●「浅草（二天門）」発着場より徒歩6分（水上バス）
■お問い合わせ先
東京都バリアフリー観光ツアー開発人材育成事業事務局 （株式会社エイチ・アイ・エス内）
TEL／050-1706-0452
FAX／03-5321-3155
E-mail／accessible-tourism-workshop@his-world.com
営業時間／平日10：00～17：00（土日祝日休み）