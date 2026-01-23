【1月下旬スタート】東京ソラマチ店では一足早く桜のアクセサリーが店頭を彩ります

今年の桜の開花予想は3月21日

今シーズンは春先の気温が高い影響で、北日本・東日本では平年より早め、西日本では平年並みの開花見込み。3月20日に東京・岐阜・静岡・名古屋で開花がスタートし、続いて中国地方、四国地方、九州地方でも続々と開花し始めると予想されています。

季節限定の桜味スイーツや、桜の香りのハンドクリームなど、桜の開花を前に一足早く五感で桜を楽しむアイテムをコトモノマルシェでも皆様にご提案します。

「日本さくら名所100選」の隅田公園がすぐ近くにある東京ソラマチ店

コトモノマルシェ東京ソラマチ店では1月下旬から桜のアクセサリーが本格スタート。

東京スカイツリーと浅草雷門に隣接しているため特に沢山の海外観光客が来店されるこのお店では、特に桜デザインは日本を象徴するモチーフとしてかなり人気のアクセサリーなんです。

その中でも"ピアス"は一番好評をいただいており、2026年は「桜のピアス」を中心に店長がセレクトをしたそうです。

今も桜ブースはございますが、1月下旬からさらに30ブランドが追加。

ボリュームアップした売り場でぜひ一足早く桜アクセサリーをお試しください。

店長のイチオシの桜アクセサリー10選

■まるで本物のお花！？優しいピンクのグラデーションが可愛いポイント

１つ１つ丁寧に仕上げている手染めの花びら。本物と見分けがつかないほど、鮮やかに透きとおる季節のお花のアクセサリーを提案するsawa...さん。痛みを感じさせない羽のような着け心地なんですって。

■どれひとつとして同じものがない、１本のワイヤーから作る桜のアクセサリー

毎年期間限定で発売される桜デザイン。ファッションの中でも定番化しやすいアクセサリーですが、leafpoemさんでは「四季」を感じられるアクセサリーを提案しているんです。花びらの自然なグラデーションも素敵ですよね。

ディップアートという手法で、一本のワイヤーから形を造形し樹脂膜を張って作るアクセサリーを制作するFLuLuさん。ディップアートならではの上品な艶感でプレゼントにも喜ばれそう♪小さなお花のアクセサリーを提案するHanasakuさん。控えめにキラッと輝く中央のビジューと小粒の花々に女の子心をくすぐります。ピアスも一緒に展開しておりますので、ネックレスとお揃いでお楽しみいただけます。

■花より団子なミニチュアフードアクセサリーも

思わずゴクリとしてしまうほどリアルなミニチュアスイーツを作るちゅらねさん。桜モンブランは東京ソラマチ店の桜企画に向けて作って下さったそう。桜の塩漬けをトッピングもポイントです。

■さりげなく桜をファッションに。モダンなデザインで誰とも被らない桜アクセサリー

天然木と異素材を組み合わせたアクセサリーを制作するcreate parkさんからは、今回桜のシルエットをアクリルでデザイン。グラフィックでしか表現できないようなデザインで個性派の方にとってもおすすめです。

■今また付けたい、あの頃憧れたロマンティックな桜アクセサリー

架空の楽園で見つけた花や果実をモチーフに優美でロマンティック、どこかオリエンタルな雰囲気のアクセサリーを製作するEDEN in bloomさん。モチーフの中を見るとさりげなく桜の絵が。小さい時に憧れたキラキラ感、またもう一度大人になってつけたくなるデザインです。

■本物の桜の花を使ったアクセサリーもセレクトしました

猫好きさんには、ぜひおすすめしたいprincettiaさんのアクセサリー。

樹脂には本物のお花を閉じ込めているんです。５つセットのピアスはお洋服のように毎日組み合わせが変えられるのが楽しいですよ♪

■１本の糸からできる桜のモチーフはとっても繊細

タンディングレースでさまざまなアクセサリーを作る にしきの さん。桜のモチーフの中央にはゴールドのビーズが５つ並びます。レースならではの繊細なデザイン、大人な女性にも楽しんでいただける桜アクセサリーです。

■日本の伝統工芸、つまみ細工で作る桜アクセサリー

つまみ細工アクセサリーを制作するhito-hiraさん。つまみ細工でモダンな桜が耳元に咲きます。

開花している桜、咲こうとしている蕾、お花見にもつけていきたいアクセサリーですね。

いかがでしたでしょうか。ご紹介させていただいたのは、ほんの一部の作家さん。



同じ技法でも作家さんによって異なる世界観と表現で、綺麗め、可愛い系、モード系と十人十色。

ハンドメイドだからこそ作れるモノ、オリジナリティあふれる季節限定品を今年も皆様にお届けします。

改めて今回東京ソラマチ店では1月下旬に30ブランドを追加して皆様に桜アクセサリーを展開。

"私好みの桜アクセサリー"を探しにぜひコトモノマルシェへお立ち寄りくださいませ。

コトモノマルシェ 東京ソラマチ店

〒131-0045東京都墨田区押上1丁目1-2 3階

アクセス：押上（スカイツリー前）駅より徒歩5分

TEL：03-6284-1755

営業時間：10:00～21:00

