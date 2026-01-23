中学受験のエキスパート講師が集結！「最強の学習サポート法」を伝授する『中学受験　合格をつかむ自宅勉強法』2026年1月24日（土）に発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『中学受験 合格をつかむ自宅勉強法』（著者：西村創、州崎真弘、伊丹龍義、吉崎正明）を2026年1月24日（土）に刊行いたします。

第一線で活躍する各科目のエキスパート講師たちが、超実践的な4科目勉強法を解説！

「わが子の中学受験をサポートしたい」「塾に任せっぱなしにはしたくない」でも、「中学入試の経験や知識に自信がない」――。

そんな悩めるご家庭のために、YouTubeチャンネル登録者数13万人超の「にしむら先生」をはじめとする、受験指導のプロフェッショナルたちが結集しました。

中学受験シーズンもいよいよ本格化。

昨今の中学受験の学習内容は年々ハイレベル化しており、保護者が自身の経験だけで勉強を教えることは難しくなっています。

かといって、塾に全てを任せきりにするだけでは、なかなか成績が伸び悩むのも現実です。

そうした「勉強を教える自信はないけれど、親として最善のサポートをしてあげたい」と願う保護者のための「親がわが子をサポートするための参考書」がついに誕生。

著者は、受験指導専門家の西村創氏をはじめ、国語・算数・理科・社会の各科目で確かな実績を持つエキスパート講師陣。

最新の入試傾向を踏まえた上で、自宅で実践できる「具体的な学習のポイント」や「必須知識の押さえ方」を、ゼロから解説します。

中学受験のスタートからゴールまで、他にはない詳しさとわかりやすさで、どんなシーンにも大活躍する一冊です。

目次

・第1章 わが子の中学受験勉強のサポート（西村創）

・第2章 算数攻略編（州崎真弘）

・第3章 国語攻略編（西村創）

・第4章 理科攻略編（伊丹龍義）

・第5章 社会攻略編（吉崎正明）

中学受験に臨むわが子のために知っておきたい、各科目の必修知識が満載！

書誌情報

書名：中学受験 合格をつかむ自宅勉強法

著者：西村創、州崎真弘、伊丹龍義、吉崎正明

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：2026年1月24日（土）

判型：A5判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-606302-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322301000578/)

著者プロフィール

西村創（にしむら はじめ）

早稲田アカデミー、駿台、河合塾Wings等で指導歴25年以上。新卒入社の早稲田アカデミーでは入社初年度に生徒授業満足度1位。駿台ではシンガポール校講師を経て、香港校校長を務める。河合塾Wingsでは講師、エリアマネジャー、教室長、講師研修等を10年以上。また、都立高校推薦入試対策「school post」の国語・作文・小論文指導担当、オンライン生活情報サイト「All About」の教育・受験ガイド、セミナー講演等に携わる。テレビ出演、新聞・雑誌掲載多数。

YouTubeチャンネル「にしむら先生 受験指導専門家」：@nishimurasensei(https://www.youtube.com/@nishimurasensei)

州崎真弘（すざき まさひろ）

中学受験算数講師。浜学園・馬渕教室で最上位クラスを歴任。現在は受験Lab代表として、算数を中心とした映像配信・個別指導などを通じ、国内外の受験生と保護者をサポート。

受験Lab：https://www.jukenlab.com/

伊丹龍義（いたみ たつよし）

SRP教育研究所 所長。学びエイド鉄人講師・TryIT中学理科など、オンライン授業や映像授業を多く担当する理科講師。「語れる理科を」をモットーに、地域塾の活性化に尽力中。クイズ番組等の監修多数。

HP：http://itami.link/

吉崎正明（よしざき まさあき）

中学受験専門の現役塾講師。中学受験社会の指導歴18年以上。大手進学塾の難関選抜講座担当の歴任を経て、2019年より現在。「センス不要。イメージを作って考える」授業を実践。中学受験情報サイトの記事執筆などでも活躍。

X：@Masa_Yoshi17(https://x.com/Masa_Yoshi17)

関連書籍情報

中学受験で受かるために必要な、「知識」と「覚悟」を1冊に。

シリーズ第1弾『中学受験のはじめ方』好評発売中!!

書名：中学受験のはじめ方

著者：西村創

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：2024年3月1日

判型：A5判

ページ数：272ページ

ISBN：978-4-04-606301-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322301000577/)