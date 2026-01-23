「第38回（令和7年度）介護福祉士国家試験」の解答速報を試験日翌日に公開！LINEでの通知受付もスタート！
「第38回（令和7年度）介護福祉士国家試験」解答速報について
====================================
通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、2026年1月25日（日）に実施される「第38回（令和7年度）介護福祉士国家試験」において、解答速報を試験日翌日 2026年1月26日（月）にWEBサイトに公開いたします。
第38回（令和7年度）介護福祉士国家試験の解答速報は、以下のページでご確認いただけます。
https://www.u-can.co.jp/nr260123a
公開しましたら、Xのユーキャン解答速報アカウント（@ucan_sokuhou）にてお知らせいたします。
▼更新状況お知らせページ（X）
https://x.com/ucan_sokuhou
※解答速報の模範解答例はユーキャン独自の見解に基づいて作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。あくまでも自己採点の目安としていただき、最終的な合否の判断はしないでください。
※やむを得ない事情により、解答速報を中止したり、公開を延期したりする場合があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
LINEで解答速報の公開通知が受け取れます！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ユーキャンLINE公式アカウントで通知の受け取り設定を完了いただくと、解答速報の公開開始をLINEでお知らせします。
通知の設定方法は、以下のページでご確認いただけます。
▼第38回（令和7年度）介護福祉士国家試験の解答速報
https://www.u-can.co.jp/nr260123a
【通知設定の受付締め切り】
2026年1月25日（日）23:50まで
━━━━━━━━
介護福祉士とは
━━━━━━━━
介護関係の仕事に就いている方には、広く認知されている国家資格。
超高齢社会で介護を必要とする人が増え、介護サービスも多様化している今、「質の高い介護」が求められています。
資格を持っていると「介護のプロ」という証明になるため、周囲からの信頼感や評価が大きく変わります。
▼ユーキャンの介護福祉士講座の詳細は、以下のページをご参照ください。
https://www.u-can.co.jp/nr260123b
※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
─────────────────────────
◆会社概要
会社名 株式会社ユーキャン
本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者 代表取締役社長 品川泰一
設立 1954年6月
資本金 9,000万円
事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売
Webサイト https://www.u-can.co.jp/