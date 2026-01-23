「第38回（令和7年度）介護福祉士国家試験」の解答速報を試験日翌日に公開！LINEでの通知受付もスタート！

株式会社ユーキャン

「第38回（令和7年度）介護福祉士国家試験」解答速報について

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、2026年1月25日（日）に実施される「第38回（令和7年度）介護福祉士国家試験」において、解答速報を試験日翌日 2026年1月26日（月）にWEBサイトに公開いたします。





解答速報の閲覧サービスはどなたでもご利用いただけますので、当試験を受ける方の受験後の自己採点にお役立ていただけます。第38回（令和7年度）介護福祉士国家試験の解答速報は、以下のページでご確認いただけます。https://www.u-can.co.jp/nr260123a公開しましたら、Xのユーキャン解答速報アカウント（@ucan_sokuhou）にてお知らせいたします。▼更新状況お知らせページ（X）https://x.com/ucan_sokuhou※解答速報の模範解答例はユーキャン独自の見解に基づいて作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。あくまでも自己採点の目安としていただき、最終的な合否の判断はしないでください。※やむを得ない事情により、解答速報を中止したり、公開を延期したりする場合があります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━LINEで解答速報の公開通知が受け取れます！━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ユーキャンLINE公式アカウントで通知の受け取り設定を完了いただくと、解答速報の公開開始をLINEでお知らせします。通知の設定方法は、以下のページでご確認いただけます。▼第38回（令和7年度）介護福祉士国家試験の解答速報https://www.u-can.co.jp/nr260123a【通知設定の受付締め切り】2026年1月25日（日）23:50まで━━━━━━━━介護福祉士とは━━━━━━━━介護関係の仕事に就いている方には、広く認知されている国家資格。超高齢社会で介護を必要とする人が増え、介護サービスも多様化している今、「質の高い介護」が求められています。資格を持っていると「介護のプロ」という証明になるため、周囲からの信頼感や評価が大きく変わります。▼ユーキャンの介護福祉士講座の詳細は、以下のページをご参照ください。https://www.u-can.co.jp/nr260123b※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。─────────────────────────◆会社概要会社名 株式会社ユーキャン本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38代表者 代表取締役社長 品川泰一設立 1954年6月資本金 9,000万円事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売Webサイト https://www.u-can.co.jp/