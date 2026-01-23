F2超大口径でありながら軽量と高いコストパフォーマンスを両立した望遠AFレンズ「LAOWA 200mm F2 AF FF」を発売
株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、Anhui ChangGeng Optical Technology (Venus Optics)社のレンズブランドLAOWAの新製品「LAOWA 200mm F2 AF FF」を2026年1月23日 (金)に発売します。なお、本製品はご注文からお届けまで通常1か月ほどお時間をいただきます。
■製品特長
LAOWA 200mm F2 AF FFは、フルフレーム対応の超望遠大口径レンズとして、これまでは高価で大型・重量級でありユーザーが限られていた「200mm F2」という伝説的なスペックを、より身近な存在へと引き寄せました。わずか1,588gという軽量設計と高精度オートフォーカスにより、どんなシーンでも高い機動性を活かして最高の一瞬をとらえます。
超大口径F2
望遠レンズとしては非常に明るい絞り開放値F2により、低照度下での撮影が可能になるほか、被写体を際立たせる浅い被写界深度と美しい背景ボケを実現します。
大きなボケ効果
焦点距離が長くなるほど被写界深度は浅くなります。200mm、F2で撮影することで、極めて浅い被写界深度が得られ、より大きくなめらかなボケが得られます。
強力な圧縮効果
長焦点レンズは背景を圧縮し、より近く・劇的・幻想的に見せる効果があります。この効果は、ポートレートやスポーツ撮影で特に顕著です。
軽量設計
本レンズはわずか1,588gの軽量ボディ。他の同等スペックレンズよりも携帯性に優れています。
高精度オートフォーカス
高速かつ正確なオートフォーカス制御により、動体撮影でも高い合焦精度を実現しています。
優れた描写性能
被写体のディテールを余すところなく描写します。
43mmリアフィルターホルダー
(Sony E, Nikon Zマウントのみ)
本レンズは前面に105mm径フィルタースレッドを備えています。さらに、レンズ後部に組み込まれた43mm径リアフィルターホルダーも採用。ND効果が必要な場合など、高価な105mmフィルターの代わりに小型の43mmフィルターを使用可能です。
その他の特長
FNボタン (ファンクションボタン)
ISO、ホワイトバランス、AFモード、ドライブモードなど、よく使用するカメラ機能を割り当てることができます。
※ボディ上に5つのFNボタンがありますが、割り当ては1機能のみです。
フォーカスリミッター機構
AF動作の距離範囲を制限できます。「Full」は全範囲をAFの動作対象とします。「5m～∞」を選択すればAF動作範囲が遠距離のみになり、AF速度を大幅に向上できます。
AF/MF切替スイッチ
オートフォーカスとマニュアルフォーカスを素早く切り替えられます。
レンズサポート位置調整
ノブを緩めてレンズサポートの位置を調整できます。カメラの構図を切り替える際に便利です。
AFマウントアダプター対応
本レンズCanon EFマウントに市販のAF対応Canon EF―Canon RFアダプターやCanon EF―Fuji G (GFX)アダプターを装着すれば、Canon EOS RシステムカメラやFuji GFXシリーズカメラに装着してAFでの撮影が可能です。
※すべての市販アダプターでの動作を保証するものではありません。
主な用途と作例
スポーツ＆アクション
野生動物
天体
ポートレート
■主な仕様
フォーマット：フルフレーム
焦点距離：200mm
絞り範囲：F2-F22
画角：12°
レンズ構成：9群11枚
絞り羽根枚数：9枚
最短撮影距離：1.5m
最大撮影倍率：0.15倍
焦点調節：オートフォーカス
フィルター径：φ105mm（前面）/ φ43mm（リアフィルターホルダー）
前面直径：φ118mm
寸法：φ118×148.3mm（Canon EF）/ φ118×174.8mm（Sony E）/ φ118×176.8mm（Nikon Z）
質量：約1,588g
マウント：Sony E, Nikon Z, Canon EF
■発売概要
Sony Eマウント
Canon EFマウント
商品名：LAOWA 200mm F2 AF FF
マウント、JAN
Sony E：4541607061545
Nikon Z：4541607061552
Canon EF：4541607061569
希望小売価格：オープン価格
予想市場価格：Sony EF, Nikon Z 税込42万円前後
Canon EF 税込37万円前後
発売日（受注開始日）：2026年1月23日 (金)
※記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※予想市場価格はあくまで当社が予想する価格であり、実際の販売価格とは異なります。
※本製品はご注文からお届けまで通常1か月ほどお時間をいただきます。
【商品に関するお問い合わせ先】
株式会社サイトロンジャパン
お客様相談室 TEL：03-6908-3116
LAOWA
LAOWAレンズの製造元であるVenus Opticsは、光学業界のエキスパートと写真愛好家が集結し、2013年に中国安徽省合肥に起業した光学メーカーです。自社開発、自社生産を行い、実用的かつ費用対効果に優れたユニークなLAOWAレンズは、創業以来世界50か国以上で販売されています。
日本公式サイト
https://www.laowa.jp
「LAOWA」日本総代理店▼
株式会社サイトロンジャパン
1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。
https://www.sightron.co.jp