【TOPPING】新開発ディスクリートDACアーキテクチャ『PSRMモジュール』を搭載した、フルバランスデスクトップDAC/AMP『DX9 Discrete』が、2026年1月30日（金）より発売開始

株式会社MUSINフルバランスディスクリートデスクトップDAC/AMP『DX9 Discrete』

株式会社MUSINは「TOPPING」から、卓越したサウンドとスペックを実現した、ディスクリートパーツで構成される新たなデスクトップDAC/AMP製品「DX9 Discrete」を、2026年1月23日(金)より予約を開始し、2026年1月30日(金)より販売を開始いたします。

ディスクリートパーツ構造による、理想的なサウンド体験を実現

ユーザーの感性を揺さぶるパノラミック・ガラスパネルのトップカバーデザインを採用

『DX9 Discrete』は、TOPPINGが新開発した『PSRMモジュール』を搭載した、新たなフルバランスデスクトップDAC/AMPです。

PSRMは、高速スイッチングロジックICと高精度電圧リファレンス回路から構成される『1bitディスクリートDACアーキテクチャ』であり、20種類を超える部品から厳選された構成により、限りなく高速なレスポンスと優れた信号の忠実性を両立し、電源システムへのノイズ干渉を最小限に抑えます。

このセクションは、DX9 Discreteの卓越した性能を実現するための基盤となっています。

パノラミック・ガラスパネルのトップカバーには、精密に設計された回路図が描かれており、さらに内部構造をアンビエントライティングによって美しく引き立てます。

さらに、『Aurora UI』の2.0インチ・カラーディスプレイがデュアルで搭載されており、再生情報、FFTスペクトラム表示、VUメーター表示などを自在に切り替えが可能です。

電圧リファレンス電源設計

DX9 Discreteのデジタルスイッチングロジックは、ナノ秒レベルで動作する超高速スイッチングですが、デジタル処理に理想的である一方、アナログ信号へのノイズ混入を招く可能性があることが、この回路を採用する上での問題点でした。

この問題を解決するために、TOPPINGは純粋な『抵抗式出力電源』を開発しました。

これによりDACコンポーネントが高精度で動作することを可能にし、ダイナミックレンジ:131dB、S/N比:131dBというスペックを実現しています。

先駆的技術『I/V変換回路』採用

TOPPINGは比類なき音質を追求するため、PSRMテクノロジーに最適化された『I/V変換回路』を開発しました。

この回路は、低歪みオペアンプと超低ノイズディスクリートパーツを組み合わせた構成で、PSRMモジュールの信号を精密に処理します。

これにより楽曲のポテンシャルを最大限に引き出し、豊かなダイナミクスと没入感のあるサウンド体験を提供します。

先駆的技術『I/V変換回路』採用

DX9 Discreteは、6チャンネルの『ディスクリートNFCAヘッドホンアンプ』を搭載しています。

NFCA回路は、完全なディスクリート部品を用いて設計され、優れた直流特性と超低歪み性能を備

えています。

最大出力『10000mW×2@16Ω』という強力な駆動性能を誇り、あらゆるヘッドホンのポテンシャルをフルに引き出します。

豊富な入出力系統を搭載

DX9 Discreteは、合計8系統のデジタル入力を搭載し、幅広いオーディオ機器との互換性を確保し

ています。

出力系統は、ヘッドホンアウト、ラインアウト、プリアウトを選択いただけます。

これらの入出力系統は、本体設定から必要に応じてON/OFFのカスタマイズができるため、多様なオーディオシステムや環境に合わせて、柔軟に入出力構成を切り替えることが可能です。

没入感のある音像定位バランスを実現 画期的なクロスフィード技術

Convolution Mode / Simple Mode搭載

DX9 Discreteは、没入感のある音像定位バランスを実現するため、クロスフィードに「頭部伝達関数」と「室内音響特性」を精密にシミュレートした『Convolution Mode』を採用しました。

これにより定位精度と空間的な奥行きが向上し、ヘッドホン再生時に生じる頭内定位や耳元再生の違和感を大幅に軽減します。

『Simple Mode』は改良されたBS2B技術により、部屋の音響特性や反射音に依存せず、広々としたスピーカーのようなサウンドを快適にご利用いただけます。

製品仕様

製品ページはこちら :https://musinltd.com/Importbrands/1281.html各種機能

サイズ：340 x 225 x 60mm(各パーツ部分を含む)

重量：2750g

ディスプレイ：2.0インチLCD×2

電源：AC(100-240V 50Hz/60Hz)

消費電力：<18W

待機時消費電力：<2.5W

入力系統：USB / BT / OPT1 / OPT2 / COAX1 / COAX2 / AES / IIS

出力系統：6.35mmヘッドホン出力端子 / 4ピンXLRバランス出力端子 / 4.4mmバランス出力端子

Line Out(XLR/RCA) / PRE Out(XLR/RCA)

その他コネクタ：12VトリガーIN（3.5mmジャック）/ 12VトリガーOUT（3.5mmジャック）

Gain機能：Low / High

Bluetooth：Ver5.1

Bluetoothコーデック(受信機能のみ)：AAC / SBC / aptX / aptX HD / aptX-Adaptive / LDAC

対応サンプリングレート

音声仕様(USB IN@96kHz)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/188_1_a5a3de8f697c1b843b8ffe02c19db92b.jpg?v=202601230351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/188_2_45fd8cbab9d82d70e7e89b9e22f68eb9.jpg?v=202601230351 ]

※その他の製品仕様につきましては、『製品ページ』からご確認下さい。

※製品仕様・付属品内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。

製品情報

販売スケジュール

予約受付開始日：2026年1月23日（金）

販売開始日：2026年1月30日（金）

価格情報

通常税込販売価格：228,690円（税込）

製品ページ

https://musinltd.com/Importbrands/1281.html(https://musinltd.com/Importbrands/1281.html)

取り扱い元

株式会社MUSIN ホームページ

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

株式会社MUSIN 公式ショップ＆レンタル

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

株式会社MUSIN 公式Xアカウント

https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)

株式会社MUSIN 公式LINEアカウント

https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)