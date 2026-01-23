GreenSnap、描いたぬり絵を“スマホで動かし、AIと会話する”参加型コンテンツ「ぬりえもん」の提供を開始

GreenSnap株式会社

GreenSnap株式会社「GreenSnap」を運営するGreenSnap株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：西田貴一）は、ユーザーが描いたぬり絵をスキャンまたはスマートフォンで取り込むことで、画面の中で動き出し、さらにAIを通じて会話も楽しめる参加型コンテンツ「ぬりえもん」の提供を開始いたしました。

■提供の背景

これまでGreenSnapMARCHEという自社イベントの開催、または商業施設や自治体のイベントにおいて、子供向けの参加型コンテンツは高い人気を誇る一方で、「運営スタッフの人員確保」や「専用機器の設置スペース」が課題となっていました。また、施設の待合室のキッズスペースなどでは、限られたスペースの中で、子供たちが退屈せずに過ごせる非接触かつ衛生的なコンテンツが求められています。

こうしたニーズに応えるため、GreenSnapでは手持ちのスマートフォンを活用することで専用コントローラーを不要にし、省スペースかつ少人数での運営を可能にする「ぬりえもん」を開発いたしました。

■「ぬりえもん」の概要と特徴

「ぬりえもん」は、専用の用紙に描いたぬり絵をデジタル化し、大画面の中で遊ばせることができるシステムです。従来の「動くぬり絵」に加え、以下の独自機能を備えています。

1. 自分のスマホがコントローラーに。非接触で衛生的

取り込んだぬり絵は、利用者のスマートフォンをコントローラーとして操作することが可能です。専用のコントローラー端末を配布・回収する必要がないため、運営オペレーションが軽減されるほか、不特定多数が触れる機器がないため、衛生面でも安心してご利用いただけます。

2. 生成AI搭載。自分だけのぬり絵と「おしゃべり」が可能

最新の生成AI技術を活用し、画面の中のぬり絵とチャット形式で会話を楽しむことができます。

「きみの好きな食べ物は？」「今日はどこから来たの？」といった雑談はもちろん、設定によって「なぞなぞ」や「クイズ」を出題させることも可能です。ただ動かすだけでなく、キャラクターとのコミュニケーション体験を提供することで、待ち時間の退屈感を和らげ、記憶に残る体験を創出します。

3. スキャナー不要、スマホ取り込みで省スペース導入

会場にスキャナー（複合機）がない場合でも、スタッフや保護者のスマートフォンでぬり絵を撮影し、システムに取り込むことが可能です。

必要な機材は基本的に「PC」と「モニター（またはプロジェクター）」のみ。大規模なイベント会場はもちろん、クリニックのキッズコーナーや店舗の小スペースなど、あらゆる場所へ手軽に導入いただけます。

サービスURL：https://nuriemon.jp/

ぬりえもん説明動画：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=t0VjTZud5ms ]

「ぬりえもん」のコントローラー

■活用シーン

・商業施設、展示会、自治体イベントでの集客コンテンツとして

・施設の待合室（キッズスペース）

・マンションギャラリーやカーディーラーの商談中託児スペース

・保育施設、子育て支援施設のレクリエーションとして

■今後の展開について

今後は、導入企業のキャラクターやイベントテーマに合わせたオリジナルぬり絵の制作、AIの会話パターンのカスタマイズ（方言対応や特定の知識学習など）、背景やBGMの最適化など、カスタマイズプランを拡充してまいります。

また、常設導入に向けて、運用の手間をさらに削減するパッケージプランの提供も予定しており、イベントと日常の両面から、子供たちの創造性を育む体験を提供してまいります。

■本サービスに関する詳細やデータについては、お問い合わせ先のメールまでお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞

GreenSnap株式会社 セールス担当

Email: sales@greensnap.jp

■GreenSnapについて

GreenSnap社が運営する「GreenSnap」は、ユーザーの70%以上を女性が占める植物に特化したSNSアプリです。植物の名前や育て方を調べたり、植物写真のタイムライン投稿やアルバム記録、ブログなどの機能を備えており、植物好き同士の活発なコミュニティも存在します。

ユーザー数はGreenSnap社運営メディア全体で最大月間1,200万人、アプリダウンロード数350万、1日最大40,000枚、累計2,000万枚もの投稿がされている、いま注目を集める植物メディアです。

▽GreenSnap Webサイト：https://greensnap.jp/

▽植物のオンラインショップ「GreenSnapSTORE」：https://greensnap.co.jp/

▽【土を使わず育てる観葉植物】Table Plants（テーブルプランツ）：https://tableplants.jp/

▽植物情報サイト「horti」：https://horti.jp/

▽GreenSnap株式会社について：https://greensnap.jp/company/

▽あらゆる規模のイベントをサポート 「スマペタ」：https://smapeta.jp/

▽横浜市内の美しいスポットを探そう：https://yokohama.hanamiru-spot.jp/