ジビエ料理の最高峰〈リエーブル・ア・ラ・ロワイヤル〉世界大会優勝 ― レストラン 「ア・ターブル」中秋 陽一シェフによるスペシャルディナー 2026年2月19日(木) 開催

一般社団法人 COLLEGE CULINAIRE DU JAPON画像提供： l'Association du Lievre a la Royale, Thomas Boullault

2025年10月25日、ジビエ料理の最高峰とされる野うさぎの料理「リエーブル・ア・ラ・ロワイヤル」の世界大会 において優勝した中秋 陽一 によるスペシャルディナーが、オーナーシェフを務めるレストラン「ア・ターブル」（東京都文京区湯島）にて、2026年2月19日（木）に開催されます。

リエーブル・ア・ラ・ロワイヤル」は、ルイ14世の晩年のために考案された宮廷料理に由来し、野ウサギを主役に、フォアグラ、ラード、豚の喉肉を用い、コニャックと赤ワインで芳醇に仕上げたフランス古典料理の最高峰と言われています。にんにく、エシャロット、香味野菜、スパイスなどが深い奥行きを与え、仕上げに野うさぎの血を加えることで、比類なきコクと滑らかな舌触りを生み出し、現在ではフランス料理の真髄を示す代表的な一皿となっています。

フランスの伝統的なジビエ料理を称える大会で世界一に輝いたその味わいを、ぜひこの特別な機会にご堪能ください。

【開催概要】

日時：2026年2月19日（木）

18:30 スタート



会場：レストラン「ア・ターブル」

東京都文京区湯島３丁目１－１

木村ビル 1F



定員：16名様限定（完全予約制）

料金：25,000円（税・サービス料込）

・リエーブル・ア・ラ・ロワイヤルを

含む特別コース

・グラスシャンパン1杯付き

※お飲み物は別途料金となります。

世界大会優勝を果たした中秋シェフによるリエーブル・ア・ラ・ロワイヤル 画像提供： l'Association du Lievre a la Royale, Stéghane Rissご予約・お問い合わせ

レストラン「ア・ターブル」

TEL: 03-5812-2828

予約の再開は、1月28日(水)以降となります。

※お席数には限りがございます。

その他のお問合せ

一般社団法人 コレージュ・キュリネール・デュ・ジャポン（TEL: 03-5213-4316）

〈リエーブル・ア・ラ・ロワイヤル〉世界大会とは

「リエーブル・ア・ラ・ロワイヤル世界大会」は、フランス・ソローニュ地方出身のシェフ、トマ・ブイヤール氏 (レストラン「ラ・ローム（l’Arôme）」)によって、故郷ソローニュ、そしてフランス美食を象徴する伝統料理「リエーブル・ア・ラ・ロワイヤル」を称え、その価値と精神を次世代へ継承することを目的として、2016年に創設されました。

毎年大会は、10月の最終週の週末に開催される「ソローニュ美食祭 (Journees Gastronomiques de Sologne)」の公式プログラムとして行われています。

画像提供： l'Association du Lievre a la Royale, Stéphane Riss

また2024年よりフランス国外からの参加も受け入れる国際大会として開催され、日本では一般社団法人コレージュ・キュリネール・デュ・ジャポン（College Culinaire du Japon）が日本代表選考会を担っています。2024年度の日本代表として出場した「トゥールダルジャン 東京」の柴田 啓介 氏は、本大会において第2位に入賞しました。また中秋氏は、一昨年の日本代表選考会で第2位に入賞、昨年は本大会への出場権を獲得し、見事に優勝という栄冠に輝かれました。

〈リエーブル・ア・ラ・ロワイヤル〉世界大会2026 日本代表選考会

画像提供： l'Association du Lievre a la Royale, , Stéphane Riss

本年度のリエーブル・ア・ラ・ロワイヤル世界大会に向け、日本代表選考会の参加者を募集いたします。

本選考会はシェフ・ド・パルティ、スーシェフ、料理長を対象に、伝統のバロティーヌ仕立てのリエーブル・ア・ラ・ロワイヤルを、付け合わせとソースを添えて完成させることが求められます。

詳細については、一般社団法人コレージュ・キュリネール・デュ・ジャポンの事務局までご連絡ください。

日本代表選考会に関するお問い合わせ

一般社団法人 コレージュ・キュリネール・デュ・ジャポン

(College Culinaire du Japon /CCJ)

Mail: office@ccjapon.org

TEL: 03-5213-4316

一般社団法人 College Culinaire du Japon（コレージュ・キュリネール・デュ・ジャポン）

フランス発祥の「コレージュ・キュリネール」は、2011年にアラン・デュカス氏をはじめ、ジョエル・ロブション氏やティエリー・マルクス氏など、世界的に著名な15名のシェフによって設立されました。食に関わる全ての職人技術の継承と発展を支援し、その存在価値を高めることを目的に活動しています。



コレージュ・キュリネール・デュ・ジャポン (CCJ) は、フランスによるグローバル展開の最初の国として日本に設立されました。日本での食に関わる生産者・事業者のプロモーション、高品質な食品の振興、フードチェーンにおけるローカルな異業種間交流の促進を目的とし、日本各地で食に関する交流会やイベントを企画しています。

法人概要

名 称：一般社団法人 College Culinaire du Japon

（コレージュ・キュリネール・デュ・ジャポン）

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町4 - 42 一番町 II ビル2Ｆ

代表者：ジャンフィリップ・ザーム