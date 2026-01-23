落としてもドキッとしない！「まるで陶器」な樹脂製ボウルがbon moment（ボンモマン）から新発売

セレクチュアー株式会社

ECサイト「アンジェ web shop」を運営するセレクチュアー株式会社では、1月25日（月）、オリジナルブランド bon moment（ボンモマン）より、人気の「陶器のような樹脂製うつわ」シリーズの新作「ボウル」を発売します。

艶やかな表面に、まるで釉薬のようなグラデーション。軽さと割れにくさで便利な樹脂製の器を、まるで陶器のような美しさに仕上げた当シリーズ。

新作のボウルはサラダやスープなどのサイドメニューに使いやすく、日常の食卓でたっぷり活躍してくれます。

□ まるで陶器のようなグラデーション

見た目は重厚感のある陶器なのに、持った時に「軽っ！」と驚く、「陶器のような樹脂製うつわ」シリーズ。

よくあるプラスチックやメラミン樹脂の食器は、塗装がのっぺり均一なものが多いなか、こちらはグラデーションカラーで釉薬のムラを再現しています。

塗りの作業を施したのは、石川県加賀市で半世紀以上つづく山中漆器の職人さん。

手作業でひとつひとつ丁寧に塗られ完成する美しいグラデーション。陶器のような深みを感じる色合いで、樹脂製とは思えない仕上がりです。

□ 落としても割れにくく、軽いボウル

落としても割れにくいから子ども用にも◎ですが、こんなうつわなら大人が使ってもOK。

ママ友が来るからおしゃれな食器を使いたい、けれど子どもいるから安全面も気になる・・・そんなホームパーティーでも気兼ねなく使えます。

スープボウルとしてミニ丼のうつわに1人分のサラダに朝食のシリアルやグラノーラに

12cmのボウルは、大きすぎず小さすぎず、使い勝手の良いサイズ感。サラダやスープ、ヨーグルトやアイスなどを盛り付けるのにもぴったりです。

ミニ丼ぶりなどのご飯皿としても、鍋料理で使うとんすい代わりにも、キャンプでカレーを盛り付ける食器にも◎。

□ 食洗機やレンチンもOK！

bon moment（ボンモマン）の食器は、使い勝手にとことんこだわっています。

こちらの「陶器のような樹脂製うつわ」シリーズは軽くて割れにくいだけでなく、電子レンジや食洗機にも対応。その使いやすさからも、毎日手が伸びる1枚です。

＜商品概要＞

bon moment（ボンモマン）陶器のような樹脂ボウル 12cm 電子レンジ＆食洗機対応

\770(税込) / 全2色（ベージュ、グレー）

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=167372(https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=167372)

■bon moment (ボンモマン）

アンジェ web shop のオリジナルブランド。幸せなひとときは、心地いい暮らしの中に宿るもの。だからこそ、非日常ではなく「日常」をちょっと便利にしてくれるアイテムがあったらもっと良い。「あ、こんなの探してた」を叶え、暮らしをシンプルに整える。そんな幸せなひとときへの想いを込めたモノ作りを目指しています。

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductList.aspx?cat=brdk61500

■セレクチュアー株式会社

「アンジェweb shop」を中心としたオンラインショップ事業を展開。 インテリア用品から、キッチン、ファッション、ベビーキッズアイテムまで、OEM商品の開発を強化しています。

高まるネットショッピング需要、競合サイトの増加などの環境の中で、今の暮らしに寄り添う商品開発を進め、さらなる顧客獲得を目指していきます。