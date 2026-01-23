グローバルステイズ株式会社は2026年に開業する全5室の「プライベートリゾート QUUGA(所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町大石2954-3番地)」のティザーサイトを公開いたしました。今後最新情報を随時お届けいたします。


プライベートリゾート QUUGA　ティザーサイト： https://global-stays.jp/quuga/


眺望イメージ


外観イメージ


【プライベートリゾート QUUGAについて】

「QUALITY×優雅」――時を忘れる空間へようこそ。

富士山と河口湖が織りなす、一瞬一瞬が特別な風景。ここプライベートリゾート QUUGAは、上質な空間で心と身体を解き放つ贅沢な時間をお届けします。他の場所では感じられない静寂と眺望、そして洗練されたデザイン。すべてが「特別」を求めるあなたに寄り添い、ただ一つの体験を叶えるためのプライベートリゾートです。

ドリンクインクルーシブとなっており、お酒やソフトドリンクをご自由にお楽しみいただけます。

全客室付きのお風呂は「美と健康の湯」の人工温泉となっており、ご滞在中は自由にお楽しみいただけます。



【3つの客室タイプ】

●スーペリア サウナ付き


スーペリア サウナ付き


個別にプライベートサウナが完備されたスーペリアタイプのお部屋。富士山と河口湖の眺望を楽しみながら、心と体がほぐれていくひとときをお楽しみいただけます。


●ジュニアスイート


ジュニアスイート


お部屋での広さと贅沢感を程よく楽しむことができるジュニアスイート。グループや家族旅行にも利用しやすいお部屋で、富士山と河口湖の眺望を楽しみながら、快適な居心地を提供します。



●ラグジュアリースイート サウナ付き


ラグジュアリースイート サウナ付き


食事もお部屋内の専用ダイニングルームで楽しみたい方にふさわしい特別な空間。プライベートサウナ付きで、富士山と河口湖の絶景とともに最高級の癒しをお届けします。グループやご家族でのご滞在に最適です。



【施設概要】

名称　　　　　　　　　　　　： プライベートリゾート QUUGA

運営　　　　　　　　　　　　： グローバルステイズ株式会社

所在地　　　　　　　　　　　： 〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖

　　　　　　　　　　　　　　　 町大石2954-3番地

客室数　　　　　　　　　　　： 全5室(スーペリア サウナ付き 1室、

　　　　　　　　　　　　　　　 ジュニアスイート 2室、

　　　　　　　　　　　　　　　 ラグジュアリースイート サウナ付き 2室)

定員　　　　　　　　　　　　： ラグジュアリースイート サウナ付き　～6名まで

　　　　　　　　　　　　　　　 ジュニアスイート　～3名まで

　　　　　　　　　　　　　　　 スーペリア サウナ付き　～2名まで

チェックイン／チェックアウト： 15：00／10：00

ティザーサイト　　　　　　　： https://global-stays.jp/quuga/



〈会社概要〉

名称　　　： グローバルステイズ株式会社

本社所在地： 〒409-3866　山梨県中巨摩郡昭和町西条14-1

公式サイト： https://global-stays.jp/