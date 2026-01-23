全棟にプライベートサウナと露天風呂を備えたヴィラタイプの宿泊施設が、奥河口湖エリアに誕生します。

グローバルステイズ株式会社は、1日2組限定のラグジュアリーヴィラ「奥河口湖 景雅(所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町長浜121番地)」と、全6棟のリトリート施設「湖畔の隠れ家 totonoco(所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町長浜141-2番地)」を2026年6月に開業。2026年2月1日より予約受付を開始いたします。

富士山麓・河口湖の静寂に包まれたロケーションで、完全プライベートなととのう滞在を提供します。





奥河口湖 景雅からの眺望





【奥河口湖 景雅について】

湖畔に佇むヴィラで、あなたの心を解き放つ贅沢なひとときを。

1日2組限定の、絶景と癒しが交差する、静寂の時間へ。

プライベートな空間と洗練された設備で、心身が満たされる真のリラックス体験を。





水盤テラス





【2つの客室】

●スイートヴィラ





スイートヴィラ





すべて自分たちだけで楽しめる贅沢を味わう、丸形水盤テラス付き。

ゆったりとした広さで贅沢を独り占め。大切な人との特別な時間を。

5名までご宿泊いただける広々としたA棟は、家族やグループでの旅行に最適。贅沢な丸い水盤テラスでは焚き火や美しい湖畔の景色を楽しむことができ、客室内には高温サウナや露天風呂、マッサージチェアを完備。誰とも分かち合わず、すべての時間を独占できる完全プライベートな滞在空間です。特別なひとときを大人数でも快適にお過ごしいただけます。





●スタンダードヴィラ





スタンダードヴィラ





洗練された水盤テラス付きの心地よい空間で、少人数のプライベートな贅沢を。

3名までご宿泊いただけるコンパクトでスタイリッシュなB棟は、少人数で過ごす贅沢な滞在にぴったり。水盤テラスでは、焚き火の優しい灯りを眺めながら湖畔の静寂に浸る時間を堪能できます。客室内には高温サウナや温泉露天風呂、マッサージチェアを備え、すべての疲れを忘れるための洗練された癒し空間をご用意しました。









【施設概要】

名称 ： 奥河口湖 景雅

所在地 ： 〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖

町長浜121番地

棟数 ： 2室

定員 ： スイートヴィラ ～5名様

スタンダードヴィラ ～4名様

チェックイン／チェックアウト： 15：00／10：00

予約 ： https://global-stays.jp/keiga/

運営 ： グローバルステイズ株式会社





湖畔の隠れ家 totonoco





【湖畔の隠れ家 totonocoについて】

自分時間が紡ぐ、心が整う湖畔のリトリート。

優しい空間がそっと包みこむ。忙しい日常から解き放たれる、特別な場所。

河口湖の静寂に包まれた、小さなプライベートヴィラ。大切な人と過ごす、自分だけの時間をお届けします。









【客室について】

湖畔の隠れ家 totonocoは「整える」というコンセプトを大切にお部屋を設計しております。

心地よい設備、ナチュラルで柔らかなデザイン、そして自然とのつながりを感じる空間で、あなたの「整う時間」をそっと支えます。





湖畔の隠れ家 totonoco ベッドルーム





【施設概要】

名称 ： 湖畔の隠れ家 totonoco

所在地 ： 〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖

町長浜141-2番地

棟数 ： 6棟

定員 ： スーペリアヴィラ ～3名様

チェックイン／チェックアウト： 15：00／11：00

予約 ： https://global-stays.jp/totonoco/

運営 ： グローバルステイズ株式会社









〈会社概要〉

名称 ： グローバルハウス株式会社

本社所在地： 〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条14-1

公式サイト： https://global-stays.jp/