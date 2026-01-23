アメリカのゲーミングアクセサリーブランド「PowerA(TM)」(パワーエー) から、XboxおよびWindows PCに対応する新デザインのコントローラーを、1月30日より日本で販売開始いたします。





トップバナー





Xbox公式ライセンス品である「アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス」は、北極をイメージした流氷がモチーフ。冬の季節にぴったりなクールなデザインです。





現在販売中の「アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S」シリーズの機能に加え、今回は新たに「ホールエフェクトセンサー」を搭載。この先進的な機能によって、L/Rスティックは滑らかで高精度な操作を可能にし、耐久性と操作精度が向上することで、ゲーマーに安定した操作環境をもたらします。









■新商品

アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス 北極をイメージした流氷デザイン

北極をイメージした流氷デザインの、Xbox Series X|S に対応したXboxライセンスの有線コントローラー。ケーブル（3m）の有線接続で、長時間プレイが可能。L/Rボタンには、ドリフトを防止するホールエフェクトセンサー搭載で、スムーズな操作をサポートする摩擦防止リング付き。トリガーは3段階で押し込み具合を調整できるトリガーロック付きで、二重振動機能やインパルストリガーにより、臨場感あふれるプレイを楽しめます。好みの操作を割り当てられる2つのアドバンスドゲーミングボタンを背面に搭載。3.5mmのオーディオジャック付きでヘッドセットに対応。

*インパルストリガーの互換性はタイトルによって異なります。





製品画像 - 表





製品画像 - 裏





市場想定価格 ： 7,400円(税込)

サイズ ： W107×D156×H65 (mm)

質量 ： 280g

適合性 ： Xbox Series X|S / Xbox One / Windows

国内正規品限定保証： 2年保証

詳しい商品情報は、商品ページをご確認ください。

https://bit.ly/4pUM9tZ









■取扱い販売店(50音順)

・Amazon

・ビックカメラ

・ヨドバシカメラ

各店舗での取り扱いに関しましては、直接店舗にお尋ねください。





ご紹介したゲームアクセサリーは、取扱い販売店およびオンラインショップにて1月23日よりご予約受付中です。









■PowerAとは

PowerAは2009年に設立され、米国ワシントン州シアトル近郊のウッディンビルに本社を置くゲーミングアクセサリーメーカー。設立以来 Xbox、Nintendo、Pokemon、PlayStationなどの世界中で愛されるゲーム会社とライセンス契約を締結し、ユーザー体験を向上させる革新的な製品を提供してきました。ブランドの使命としてあらゆるレベルのゲーマーに楽しさと興奮を感じてもらい、私たちの製品を使うことで記憶に残る体験をしていただくことを掲げています。





PowerA 日本公式ブランドサイト： https://www.powera.com/ja-jp/

PowerA 日本公式X(旧Twitter) ： https://x.com/PowerA_Japan

PowerA YouTube ： https://www.youtube.com/@powera_japan









■会社概要

商号 ： アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

代表者 ： 新田 敏明

所在地 ： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F

設立 ： 昭和36年5月16日

事業内容： 製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、その周辺の

サプライ用品(GBC)、PC周辺機器およびオフィスエルゴノミクス製品

(Kensington)、ファインアート画材(Derwent)、空気清浄機(TruSens)、

ゲーミングアクセサリー(PowerA)の製造、販売

URL ： https://www.accobrands.co.jp





Microsoft、Xbox、Xbox "Sphere" Design、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11は、Microsoft グループ企業の商標です。