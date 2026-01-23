ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場：4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下 当社)は、当社社員の冨樫 由稀選手が「2026世界ろう野球大会」の日本代表選手に内定したことをお知らせいたします。









【冨樫選手コメント】

「このたび、世界ろう野球大会日本代表に内定をいただき、大変光栄に思います。日頃から応援し、挑戦を後押ししてくださっている会社の皆さまへの感謝を胸に、日本代表として連覇に貢献できるよう全力でプレーします。ろう野球の魅力を一人でも多くの方に伝えられるよう頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。」





冨樫 由稀選手





冨樫選手は2024年に開催された「2024世界ろう野球大会」でも日本代表として出場し、日本の優勝に貢献しました。今大会は連覇に向けた挑戦となります。

当社は、「DEI(Diversity, Equity & Inclusion)」を重要な経営課題のひとつに位置付けており、社員一人ひとりの多様な挑戦を尊重し、持てる力を最大限に発揮し活躍できる環境づくりを推進しています。

今回、大会主催の「一般社団法人 日本ろう野球協会」のサポーター企業として、冨樫選手の挑戦を応援いたします。









【大会概要】

大会名 ：2026世界ろう野球大会

開催期間：2026年11月1日(日)～3日(火)

開催地 ：日本(神奈川県)

出場国 ：日本、アメリカ、メキシコ、台湾、韓国、中国、プエルトリコ、

カナダ(予定)

詳細は、「一般社団法人 日本ろう野球協会」大会ページをご覧ください。

https://jdba2020.jp/worldcup/ (外部サイト)





2026世界ろう野球大会ロゴマーク





【関連URL】

・2026世界ろう野球大会日本代表選手内定者発表(3)(外部サイト)

https://jdba2020.jp/news/202512-2/









【ＪＦＥシステムズ株式会社について】 https://www.jfe-systems.com/

鉄鋼業界におけるシステム構築・運用で培った企画・構想力と技術力を活かし、多彩なサービスをお客様に提供しています。製造業をはじめさまざまな分野のお客様に向けて、システムインテグレーション、アウトソーシング、コンサルティング、独自のパッケージ製品および、ERPを中核にさまざまな製品を組み合わせた複合ソリューションの提供など、幅広いビジネスを展開しています。「はたらくをスマートに。はたらくひとにスマイルを。」をパーパスに掲げ、IT技術の提供を通して、想いをかたちにする喜びを広げます。