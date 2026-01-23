主にキャンプギアの企画・販売を行う合同会社雲鶴堂(所在地：埼玉県川越市、代表：劉承宇)は、この度、当社アウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」から好評を博しあえなく完売となっていた既存品のチタン製品3種をリニューアルし、当社オンラインストア他Amazon等通販サイトにて販売を開始しました。





軽量なのに丈夫！防災にも使える完売したチタン製ギア3種が新しくなって1月19日から順次発売！





■商品の特徴

長さが23.2cmから23cm、 重量が約21gから約16gと更に軽量になってリニューアル。





デザインはそのまま、滑り止め付きなので食材を掴む際にツルツル滑ることもなく、豆等の小さな食材も掴みやすくなっています。チタンの頑丈さに加えて水分を吸収しないので腐敗することもありません。

従来通り持ち運びに便利なメッシュタイプの収納袋付きで、洗った後は紐で吊り下げてそのまま乾かすことが可能です。アウトドアではもちろん、普段使いにも最適。携帯性もよく、防災用の備えとしても。





420mlとたっぷり入る深さ8.7cmのサイズはそのまま、重量が約94ｇから約82ｇと更に軽量になってリニューアルしました。





加えて、蓋の取手や持ち手の形状を一新。本体へ新たに目盛りを追加するなど使い勝手の良さも向上しています。

半円型に変更した取手は従来よりも大きく、より持ちやすくなりました。従来通りスライドして立てた状態で留めることもできます。持ち手は従来通り折り畳み式で、キャンプや登山等でもコンパクトに持ち運べます。握った際、指にフィットするよう曲線上に変更し、握りやすくシンプルで場所を選ばず使えるデザインへ。





新しく追加された目盛りは、100mlから300mlまで100ml単位で数字が記載されており、目盛り線は50ml単位で入っております。

従来と変わらず全体がチタン製で金属特有の臭いや味がしにくく、飲み物本来の味が楽しめます。保温性もあり日本茶、コーヒー、紅茶などの風味を損なわずに味わうことができます。メッシュタイプの収納袋も付いていますので洗った後は紐で吊り下げてそのまま乾かすこともできます。





外径19.3cmから20.6cm、深さも2.8cmから3.2 cmへと平皿から深皿にデザインを変更しました。





縁には新たに丸フチ加工を施しております。底にかけて段差を設け、汁気の多い煮物などの具材をより取りやすくなりました。以前よりも深さがある分、中身もこぼしにくく。また、裏面は以前の丸みのあるデザインからフラットに変更となったおかげで外の不安定なテーブルの上でもより安定して置きやすくなりました。





従来よりも幅の広い分おかずだけでなくプリンやケーキといったデザートや、ピザなどのパーティ料理の一品皿としてアウトドアではもちろんご家庭でもお使いいただけます。

従来通り持ち運びに便利なメッシュタイプの収納袋付き。洗った後は紐で吊り下げてそのまま乾かすこともできます。





■商品概要

商品名 ： チタン製丸箸 滑り止め付き

価格 ： 1,100円(税込)

サイズ ： 約長23cm

重量 ： 約16g

素材 ： TI99.7％





商品名 ： チタン製マグカップ 420ml 蓋付き 一層式 目盛り付き

価格 ： 2,860円(税込)

サイズ ： 約外径(底面)8.0cm (上面)8.5cm 内径7.9cm 高さ8.9cm 深さ8.7cm

重量 ： 約82g

容量 ： 約420ml

素材 ： TI99.7％





商品名 ： チタン製皿 20cm 深皿

価格 ： 2,420円(税込)

サイズ ： 約外径20.6cm 高さ3.4cm 深さ3.2cm

重量 ： 約128g

素材 ： TI99.7％





■会社概要

【A.S.F.OUTDOOR(All Seasons Fun Outdoor)】(エーエスエフアウトドア)

2023年1月に立ち上げられた合同会社雲鶴堂の自社ブランド。中国の子会社と共に複数の工場と直接交渉し、ジャンルを問わずキャンプ用品の製品化を行う。同年1月Makuakeにて掲載した中型薪ストーブ『MAKIng STOVE』が応援購入総額400万円を達成。現在、Amazon、Makuake STORE他にて好評販売中。その他チタン製キャンプギアやアパレル等の企画・販売も行っている。





【合同会社雲鶴堂(ウンカクドウ)】

2022年3月起業。子会社が現地へ出向き、中国の生産工場と直接取引を行う独自の仕入れルートを実現した。2023年1月アウトドアブランドから初の自社開発商品を発表。2024年から輸出サポート事業も始動。日本製のホビー商品の輸出、OEM仲介ならびにそれらの翻訳サポートや商談の代行を行う。現在は海外ニーズに応えた商品の開発、輸出市場へも挑戦中。





所在地 ： 埼玉県川越市今成1丁目11-2

代表者 ： 劉承宇

設立 ： 2022年3月

事業内容 ： EC、商品開発、貿易

資本金 ： 800万

公式ホームページURL： https://unkakudou.com/