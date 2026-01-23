【三田製麺所】追加料金0円！味変「バター風味オイル」お試し提供中！
株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『つけ麺専門店 三田製麺所』は、2026年1月13日（火）より、期間限定の無料サービスとして、新たな味変調味料 「バター風味オイル」 の提供を開始いたしました。
ひとがけするだけで、バターのコクと豊かな香りが広がり、いつもの麺メニューをよりまろやかで奥行きのある味わいへと変化させます。途中から加えることで、味の変化を楽しめる“味変アイテム”としておすすめです。ぜひお気軽にお試しください。
※本サービスは無料でご利用いただけます。
■「バター風味オイル」と相性抜群おすすめ商品
特に以下の商品と相性抜群でおすすめです。
・味噌つけ麺
・極み卵かけご飯
・復刻油そば
味噌つけ麺
極み卵かけご飯
復刻油そば
※上記以外の商品にもご利用いただけます。
「使ってみたい」というお客様は、従業員までお気軽にお声がけください。
注意事項
※【取り扱い店舗】 国内の三田製麺所 全店
※本サービスは数量限定となります。
※サービス品のため、予告なく提供を終了する場合がございます。
※なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
■創業から変わらない「麺量サービス」も実施中
三田製麺所では、小～大まで同一料金で麺量をお選びいただけます。
さらにボリュームを楽しみたい方には、特盛＋200円（税込）もご用意しております。
いつもより少し麺量を増やして、バター風味オイルをお楽しみください。
株式会社エムピーキッチンホールディングス
■会社概要
設立 ： 1994年7月
本社所在地 ： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ
従業員数 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名) ※2026年1月時点
代表 ： 代表取締役CEO：鹿中 一志
事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営
URL ： http://www.mpkitchen.co.jp/
Tel ： 03‐3770-0077
【公式サイト・SNS】
三田製麺所公式サイト： https://mita-seimen.com/
通販サイト ： https://ec-mpkitchen.shop/
Twitter ： https://twitter.com/mitaseimen
Instagram：https://www.instagram.com/mita.seimen_official/
YouTube ：https://onl.bz/8GpUSa4
TikTok ：https://www.tiktok.com/@mita.seimen_official