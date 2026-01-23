【三田製麺所】追加料金0円！味変「バター風味オイル」お試し提供中！

株式会社エムピーキッチンホールディングス

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『つけ麺専門店 三田製麺所』は、2026年1月13日（火）より、期間限定の無料サービスとして、新たな味変調味料 「バター風味オイル」 の提供を開始いたしました。

ひとがけするだけで、バターのコクと豊かな香りが広がり、いつもの麺メニューをよりまろやかで奥行きのある味わいへと変化させます。途中から加えることで、味の変化を楽しめる“味変アイテム”としておすすめです。ぜひお気軽にお試しください。

※本サービスは無料でご利用いただけます。

■「バター風味オイル」と相性抜群おすすめ商品

特に以下の商品と相性抜群でおすすめです。

・味噌つけ麺

・極み卵かけご飯

・復刻油そば

※上記以外の商品にもご利用いただけます。

「使ってみたい」というお客様は、従業員までお気軽にお声がけください。

注意事項

※【取り扱い店舗】 国内の三田製麺所 全店

※本サービスは数量限定となります。

※サービス品のため、予告なく提供を終了する場合がございます。

※なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

■創業から変わらない「麺量サービス」も実施中

三田製麺所では、小～大まで同一料金で麺量をお選びいただけます。

さらにボリュームを楽しみたい方には、特盛＋200円（税込）もご用意しております。

いつもより少し麺量を増やして、バター風味オイルをお楽しみください。

株式会社エムピーキッチンホールディングス

■会社概要



設立 ： 1994年7月

本社所在地 ： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ

従業員数 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名) ※2026年1月時点

代表 ： 代表取締役CEO：鹿中 一志

事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営

URL ： http://www.mpkitchen.co.jp/

Tel ： 03‐3770-0077



