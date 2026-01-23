秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、1月下旬～2月下旬に「長瀞宝登山臘梅園」(埼玉県秩父郡長瀞町・宝登山山頂)が見頃を迎えます。関東屈指のロウバイの名所として知られる同園は、都心からアクセスしやすく、宝登山ロープウェイでの空中散歩や低山ハイキングなど自身に合った楽しみ方ができるのが特長です。

今シーズンは、2025年7月に誕生した展望スポット「SUSABINOテラス」や、2026年1月にリニューアルオープンした飲食店「SUSABINOキッチン」により、山頂での滞在がさらに充実。見頃を迎える可憐なロウバイの花々と、新施設での絶景・グルメを同時にお楽しみいただけます。ロウバイの見頃時期に合わせて、秩父鉄道の熊谷駅からの臨時列車を運行するほか、ロウバイにちなんだ各種イベントも開催します。

詳細は、下記のとおりです。









【長瀞宝登山臘梅園について】

標高497メートルの宝登山山頂一帯(約15,000平方メートル)に約3,000本のロウバイが広がり、毎年訪れる人々を魅了します。





長瀞宝登山臘梅園からの眺望

SUSABINOテラス イメージ





(1) 見頃期間 1月下旬～2月下旬 ※開花状況は天候等により変わります。

(2) アクセス 秩父鉄道 長瀞駅から徒歩20分

宝登山ロープウェイ利用5分 山頂駅から徒歩2分

※長瀞駅と宝登山山麓駐車場間の無料シャトルバスあり

(詳細下記)

(3) 開花状況(2026年1月21日(水)現在)

西ロウバイ園…2分咲き 東ロウバイ園…2分咲き 四季の丘…1分咲き





2026年1月21日(水)現在の開花状況





＜SUSABINOテラス＞

東ロウバイ園の中に、雄大な山並みや秩父・長瀞の景色をロウバイとともに一望できる展望スポット「SUSABINOテラス」が誕生しました。冬の澄んだ空気がロウバイの甘い香りを運び、五感を優しく刺激します。圧倒的な開放感の中で、心ゆくまでリフレッシュできる特別な空間です。(宝登山ロープウェイ山頂駅から徒歩5分)





＜SUSABINOキッチン＞

旧山頂レストハウスを改装した飲食店「SUSABINOキッチン」では、ロウバイの見頃に合わせて、新たな山頂グルメを提供します。空に浮かぶばんび号(ロープウェイ)をモチーフにした可愛らしい見た目の「そらふわゴンドラカステラ」は、冬の山頂散策をさらに楽しく彩ります(2026年1月24日(土)より販売)。そのほか、山頂の空模様を多彩な具材で表現した「天空むすび」やホットドリンクなど、雄大な景色とロウバイの香りに包まれながら堪能したいラインナップが揃います。(宝登山ロープウェイ山頂駅から徒歩1分)

そらふわゴンドラカステラ(400円) イメージ

天空むすびセット(900円) イメージ

SUSABINOキッチン イメージ





【宝登山ロープウェイの始発繰り上げ、無料シャトルバス運行について】

ロウバイの見頃時期に合わせて、特別に宝登山ロープウェイの始発時間を繰り上げて運行します。長瀞駅と宝登山山麓駐車場間を結ぶ無料シャトルバスにより、鉄道で気軽にアクセスいただけます。

宝登山ロープウェイ イメージ

無料シャトルバス イメージ





(1) 宝登山ロープウェイ始発繰り上げ

■繰り上げ期間 2026年2月1日(日)～2月28日(土)の土日祝日限定

■始発時間 通常始発9：40→特別始発9：00(9：00より15分間隔)

(2) 長瀞駅～宝登山山麓駐車場間無料シャトルバス

■運行期間

2026年1月10日(土) ～ 当面

■運行時刻

平日：(長瀞駅)始発10：00～(山麓駐車場)最終16：15(30分間隔)

土休日：(長瀞駅)始発9：40～(山麓駐車場)最終17：00(15分間隔)









【秩父鉄道の臨時列車運行について】

ロウバイの見頃時期に合わせて、秩父鉄道の熊谷～秩父駅間にて臨時列車「準急HODOSAN」「各停ロウバイ号」を運行します。





(1) 運転日 2026年2月14日(土)、15日(日)

(2) 運行区間 秩父鉄道 くだり熊谷～秩父駅間「準急HODOSAN」、

のぼり秩父～熊谷駅間「各停ロウバイ号」

※くだりとのぼりで停車駅が異なります。

(3) 車両 6000系1編成 ※急きょ車両が変更になる場合があります。

6000系車両 イメージ





(4) 運行時刻

運行時刻表





(5) その他 普通乗車券のみでご乗車いただけます。









【特設サイトの開設について】

ロウバイの見頃時期に合わせて、秩父鉄道ホームページ内に特設サイトを開設し、長瀞宝登山臘梅園の見どころや冬の長瀞のおすすめイベントなどを紹介します。

https://www.chichibu-railway.co.jp/nagatorowinter/









【ロウバイにちなんだ各種イベントについて】

ロウバイの見頃時期に合わせて、ロウバイをめぐるハイキングや秩父鉄道の列車への特別ヘッドマークの掲出、宝登山小動物公園の季節の体験イベント、長瀞駅前で地酒をお楽しみいただけるイベントを開催します。詳細は別紙をご覧ください。





※記載内容は急きょ変更または中止になる場合があります。

※記載金額は全て税込です。









◆長瀞宝登山臘梅園の開花状況、宝登山ロープウェイに関するお問合せ

宝登山ロープウェイ山麓駅 TEL 0494-66-0258





◆SUSABINOテラスに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 総務部 総務課

TEL 048-523-3311(平日9：00～17：00)





◆SUSABINOキッチンに関するお問合せ

SUSABINOキッチン TEL 0494-66-0382





◆臨時列車に関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 旅客案内係 TEL 048-580-6363