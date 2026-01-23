絵本作家かのうかりんさん最新作！ 民芸品たちが主役の『からくさようちえん　いぬはりこくんのたからさがし』が1月23日に発売

写真拡大 (全8枚)

株式会社ＮＨＫ出版


絵本作家・かのうかりんさんによるオリジナル絵本『からくさようちえん　いぬはりこくんのたからさがし』が2026年1月23日に発売となりました。


いぬはりこくん、ひめだるまちゃん、あかべこくんなど、日本各地の伝統的な民芸品をモデルにしたキャラクターたちが、「からくらようちえん」を舞台に宝探しをする物語。


思わず笑ってしまうような楽しいシーンやびっくりするようなシーンもありながら、最後は「人と違っても大丈夫」というメッセージに心温まる、親子で楽しめる一冊です。


迫力あり、笑いあり！　でも心温まる。ひとりひとりの"すき"に寄り添うストーリー


本書は、いぬはりこくんたち「からくさようちえん」の園児が、幼稚園で"特別な宝物"を探すという物語です。


2024年『トドにおとどけ』（パイ インターナショナル）で、キノベス！キッズ2025や、第1回NIC書店絵本大賞、第6回TSUTAYAえほん大賞などで賞を獲得して今注目を集める絵本作家・かのうかりんさんによる最新作です。



あらすじ


今日はからくさようちえんのみんなで宝探し。


まねきねこちゃんは鳥の羽を、あかべこくんはどんぐりを……。


みんな「これが宝物にちがいない！」とおおはしゃぎ。


そんな中いぬはりこくんが発見したのは大好きな木の枝。


ところがその枝は、大さわぎをまきおこすとんでもないものだった――?!





園児たちは宝探しを通して、"すき"や"特別"に正解はなく、ひとりひとり違ってもそれでよいのだということを学びます。個性や多様性を認め合うというメッセージが込められたストーリーです。



宝物を探す過程では、まさかの大騒動が。迫力とユーモアたっぷりな展開も見どころです。




リズミカルな展開と楽しいシーンで面白く読めて、最後には心にじんわり響く。


これから様々な人と接していく、その出発点にいる子どもたちにぜひ読んでもらいたい一冊となっています。



民芸品をモデルにした、21のキャラクターたちが登場！


本書に登場するのは、全国各地の民芸品・工芸品をモデルにしたキャラクターたち。それぞれの民芸品の特徴などが、見た目はもちろん、性格にも反映されています。かのうかりんさんならではの柔らかいタッチで描かれるキャラクターたちは、どれもとてもかわいらしく、また、「こんな子いるいる！」と思わず共感してしまう子ばかりです。



キャラクターの紹介は見返しに掲載されています。紹介を見ながら本書のページをめくれば、「こんなところにもこの子が！」と見つける楽しさも。気づいたら、"推しキャラ"ができていること、間違いなし。



前見返し。ひとりひとりの性格を知ることができます。


本文最初の見開き。よく見ると、きぼりぐまくんは遅刻しています。これもキャラクター紹介を読むと納得。

物語の面白さはもちろん、各ページでの隠れたキャラクターたちの行動も楽しくて、読むたびに発見があるのも本書の魅力です。



さらに本書は、自然と日本の伝統文化や民芸品に親しむことができるのもポイント。


子どもに日本文化に親しんでもらうきっかけとしてもおすすめの絵本となりました。



※こちらは本書に掲載はございません。

《登場するキャラクター（モチーフ）》

いぬはりこくん（犬張子）／まいこせんせい（獅子舞）／あかべこくん（赤べこ）／シーちゃん・サーちゃん（シーサー）／まねきねこちゃん（招き猫）／ハトブエえんちょう（鳩笛）／こけしちゃん（こけし）／しゃちほこくん（シャチホコ）／きぼりぐまくん（木彫りの熊）／とらきちくん（張り子の虎）／だるまくん（青だるま）／ひめだるまちゃん（姫だるま）／うそどりちゃん（ウソ）／たぬきくん（信楽焼のたぬき）／おふくちゃん（おふく人形・おたふく面）／しかくん（鹿猿）／おにがわらさん（鬼瓦）／きんぎょさん（金魚ちょうちん）／オッのコンボさん（オッのコンボ）／へびのかみさま（白蛇）


読み聞かせ会やNetGalleyでの先行公開でも大好評！


発売前に都内の公立小学校にて開催した読み聞かせ会では、小学校3年生の児童約30名と先生・保護者の方々から好評の声をいただきました。


（児童からの感想）


・すごくおもしろかった！ つづきがよみたい。


・ししまいこせんせいが印象に残っておもしろかった。


・シリーズにしてほしい。ほかのキャラクターが主人公のお話もよみたい！



（保護者・先生方の感想）


・郷土玩具がモデルなのがいいし、とてもかわいい。見返しにキャラクター紹介が載っているのも楽しい！


・地方の郷土玩具の話など、高学年でも話を膨らませることもできそう。


・絵が大きくてカラフルなので遠目からも見えやすく、読み聞かせにも向いている。


・他の子たちが登場するお話も見てみたいので、ぜひシリーズ化してほしい。




また、NetGalleyでも発売に先駆けて本書のゲラを公開し、たくさんのレビューをいただいています。以下に、その一部を抜粋してご紹介します。


・お話しの先が読めなくて、早く早く頁をめくってほしい、はやる気持ちと、時にふんぎゃーと喚きたくなるような、迫力画面。全国各地の民芸品の要素を活かしつつ、会話文はリズミカル。ようちえんの15人のおともだちのそれぞれ紹介プロフィールで「推し友」探しができそうだ。


・昔、おばあちゃんの部屋で見かけた懐かしいお友達に出会えます。みんなが可愛らしくて、ページの隅々まで、”誰がいるのかしら？ 何をしているのかな？”と探してしまいます。可愛らしくて優しくて温かくて。大好きです。


・犬張子や赤べこなど、民芸品が園児になった世界観が最高にキュート！ 宝探しからまさかの大騒動に発展する展開も楽しかった。最後の先生の言葉もいい。心が温まりました。個性豊かな仲間と優しいメッセージがつまった、親子で笑顔になれる一冊でした。


・自分の大事なものが他人にとっても大事なものであったときどうするか。それがストーリーからすっと受け取れる。和風伝統、風習に即したものという要素を身近に感じれるのもいいなと思います。



NetGalleyでの感想を読む :
https://www.netgalley.jp/catalog/book/781823


著者紹介



かのうかりん



1983年愛媛県出身。


東京造形大学彫刻専攻卒業。


絵本に『かなしきデブ猫ちゃん』シリーズ（愛媛新聞社／集英社文庫）、『どろぼうねこ』シリーズ（文芸社）、『トドにおとどけ』（パイ インターナショナル）、『まねっこにゃんころもち』（PHP研究所）など。作画を担当した『トドにおとどけ』はキノベス！キッズ2025で2位、第1回NIC書店絵本大賞入賞、第6回TSUTAYAえほん大賞で4位、『どろぼうねことピヨピヨ』は7位に入賞など。





商品情報



からくさようちえん いぬはりこくんのたからさがし


著者：かのうかりん


出版社：NHK出版


定価：1,650円（税込）


発売日：2026年1月23日


判型：A4変型判 上製


ページ数：32ページ（オールカラー）


ISBN：978-4-14-036168-9



▼ご購入はこちら


NHK出版 ECサイト


https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000361682026.html


Amazon


https://www.amazon.co.jp/dp/4140361689/


楽天ブックス


https://books.rakuten.co.jp/rb/18460884/