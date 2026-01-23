バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』( https://p-bandai.jp/e-banpresto/?rt=pr )は、「アイドルマスター ちびぐるみ＆ポーチセット 如月千早～OathONE～」(4,950円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年1月23日(金)11時より開始いたしました。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





アイドルマスター ちびぐるみ＆ポーチセット 如月千早～OathONE～





■商品特長

『アイドルマスター』765プロダクション所属アイドル・如月千早の武道館単独公演「OathONE」にあわせ、another visual ver. の衣装を着用した「ちびぐるみ」がおなまえ入りポーチとセットで登場します。

記念すべき初めての単独武道館公演の思い出に是非お買い求めください。









■『ちびぐるみ』とは

「ち」びっとフォルムが愛くるしい！まっすぐな瞳に「び」びっときちゃう！

つい手を差し伸べたくなっちゃうような表情が愛おしい！バンプレストブランドがお届けする手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ『ちびぐるみ』。ライブやイベントに連れて行って一緒に写真を撮ったり、旅行やお出かけをともにして思い出を共有したり、お洋服やアクセサリーで『ちびぐるみ』のおしゃれを楽しんだり♪いろいろな方法で楽しんでください！





■商品概要

・商品名 ：アイドルマスター ちびぐるみ＆ポーチセット 如月千早～OathONE～

・価格 ：4,950円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：8才以上

・商品サイズ：ちびぐるみ…約11cm、ポーチ…約14cm×10cm×5cm

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

・販売予約 ：2026年1月23日(金)11時開始予定

・商品お届け：2026年6月お届け予定

・発売元 ：株式会社BANDAI SPIRITS





(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





※実際の商品とは多少異なる場合があります。

※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合があります。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合があります。

※予定数に達した時点で、ご注文の受付を終了させていただく場合があります。

※ページにアクセス時点で、販売が終了している可能性があります。

※本商品はアミューズメント景品としての展開予定はありません。









■『e-BANPRESTO』サイト情報

バンプレストブランドのプライズ景品造りで培った全てのノウハウを集結した、新しい規格の商品が並ぶショップサイトです。

バンプレストで人気のブランドやシリーズより、造形や装飾、彩色など全てにおいて、プライズ景品の枠を超えた、クオリティへの追及にこだわった、魅力的な商品展開をしています。





e-BANPRESTO





■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」