名古屋市に本社を置く民放ラジオ局のCBCラジオ、TOKAI RADIO、FM AICHI、ZIP-FM（開局順）、そしてNHKの5局は、2月21日(土)15時00分より、名古屋市中区のCBC1スタホールにて、イベント「THE ラジ王 2026」を開催する。今年も各局を代表するパーソナリティ10名が登場し、トーク、クイズ、ゲーム企画を通して“名古屋最強のラジオ局”の座を争う。

名古屋“最強”の称号はどの局に トーク×クイズ×ゲームで競う一大イベント

このイベントは「名古屋最強のラジオ局を決める」という名目で2023年から開催がスタートし、各局を代表するパーソナリティがしのぎを削っている。今回出場するのは、ZIP‐FMからBANTY FOOT JUN、神原真理。FM AICHIから重田優平、水城あやの。CBCラジオから三浦優奈、佐藤楠大。NHKから吉田真人、市橋里音奈。TOKAI RADIOから平松伴康、市野瀬瞳の計10名。局の顔ともいえるパーソナリティが一堂に会し、「名古屋最強ラジオ局」の座を賭けてトーク、クイズ、ゲームなどで競い合う。

各局の応援サポーターが熱戦を支える特別イベント YouTubeで生配信

イベントには、各局を応援する応援サポーターとして、各局のリスナー10名ずつ、計50名を招待する。応援サポーターの応募は各局のホームページで受け付けており、イベントの模様は5局が共同で運営するYouTubeチャンネル「名古屋のラジオ」で生配信する。毎年熱戦が繰り広げられる「THE ラジ王」。地域に根ざした5局が互いに切磋琢磨し、リスナーとともにつくり上げるイベントとして定着してきた。昨年開催された「THE ラジ王 2025」では、CBCラジオ(永岡歩 / 三浦優奈)が優勝したが、今年はどの局が頂点に立つのか、注目が集まる。

https://www.youtube.com/channel/UCVd22VcTCZd2Fpl4pUXBVow

【イベント概要＞】■タイトル：THE ラジ王 2026（読み：ニーゼロニーロク）■開催日時：2026年2月21日（土）15:00～16:30■出演：ZIP‐FM BANTY FOOT JUN / 神原真理FM AICHI 重田優平 / 水城あやのCBCラジオ 三浦優奈 / 佐藤楠大NHK 吉田真人 / 市橋里音奈TOKAI RADIO 平松伴康 / 市野瀬瞳■配信：YouTube「名古屋のラジオ」チャンネル（ライブ配信）■会場： CBC1スタホール〒460-8405 愛知県名古屋市中区新栄1-2-8 CBC会館1階■観覧： 各局サポーター10名を事前募集（計50名を招待）※応募は各局ホームページにて受付中（締め切りは2月8日(日)23時59分）※イベントについての最新情報は、各局ホームページにてNHK名古屋放送局 CBCラジオ TOKAI RADIOFM AICHI ZIP-FM