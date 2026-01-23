物価高に挑む！税込290円のお手ごろチキンバーガーが誕生！ほっかほっか亭クラフトバーガーショップ「トリコバーガー北野田店」にて「レモマヨチキンバーガー&てりマヨチキンバーガー」1月23日より新発売！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）が展開する、地域密着型のクラフトバーガーショップ「トリコバーガー 北野田店」 は、物価高が続く中での家計応援メニューとして、税込290円のスマイルバリューシリーズと銘打ち、「レモマヨチキンバーガー」並びに「てりマヨチキンバーガー」を2026年1月23日（金）より新発売いたします。

また、同じく税込290円でお手ごろに楽しめるオリジナルスイーツ「サゴ 白玉あずきミルク／杏仁マンゴーミルク」も2026年1月8日(木)より好評発売中です。

トリコバーガーは、ほっかほっか亭総本部が大切にする「できたて、つくりたてのおいしさ」を体現した、新規事業として2023年7月より展開している地域密着型のクラフトバーガーショップです。使用食材にこだわり、牛肉100％のビーフパティや、チキンなどを店内仕込み・店内調理しています。

1,000円を超えるグルメバーガーがスタンダードになりつつある昨今、トリコバーガーは地域密着型店舗として、地域のみなさまに日常的に楽しんでいただけるように、「安くて、シンプル。でも、おいしい！」をコンセプトに、税込290円のスマイルバリューシリーズを新たに展開します。

■ 新・スマイルバリューシリーズ

● レモマヨ チキンバーガー：290円（税込）

甘酸っぱさがクセになる、オレガノやバジルなどのスパイスが隠し味の、香ばしく揚げた唐揚風のさわやか系チキンバーガーです。ソースは、当店で人気のオリジナルレモネードをベースにしたほんのり甘酸っぱい「レモネードマヨ」。チキンの旨みとさわやかな酸味が絶妙にマッチ！

・発売日：2026年1月23日（金）

● てりマヨ チキンバーガー：290円（税込）

みんなが大好きな、甘辛てりやきソースとまろやかなマヨネーズの黄金コンビ。ふっくらジューシーに揚げた唐揚風チキンとのバランスが抜群で、世代を問わず人気の味付です。290円というスマイルバリューで、小腹が空いたときのおやつにもぴったり。

・発売日：2026年1月23日（金）

■ サゴ

ぷるっと、つるんとした食感が楽しいアジアンスイーツ「サゴ」を使用した、異国情緒あふれるオリジナルデザートです。ココナッツミルクをベースに、食後のデザートとしてプラス一品しやすい価格で、2種類のラインナップをご用意しました。

● サゴ 白玉あずきミルク：290円（税込）

ゆであずきともちもちの白玉に、バナナの南国感がアクセントで入った和洋折衷なデザートです。

・発売日：2026年1月8日（木）

● サゴ 杏仁マンゴーミルク：290円（税込）

マンゴー・杏仁豆腐・ココナッツミルクの組み合わせが絶妙な、トロピカルな味わいです。マンゴーの果実感と杏仁の風味が口いっぱいに広がります。

・発売日：2026年1月8日（木）

■ トリコバーガーについて

店名の「ToRico（トリコ）」という名前は、ご来店いただく皆さまに、お店のファン＝ ”とりこ”になって欲しい！という思いと、スペイン語で「うまい！」を意味する「Rico」をかけて名付けました。お店のデザインは、カリブ海に面したプエルトリコ（美しい港の意味）の街並みをイメージしていて、大阪府堺市を中心とした30代・40代女性層やファミリー層に支持いただいています。

モバイルオーダー、各種デリバリーサービスにも対応しています。

■ 店舗詳細

店舗名 ： トリコバーガー 北野田店

住所 ： 〒599-8126 大阪府堺市東区大美野2-10

アクセス ： 南海高野線 北野田駅から徒歩5分

営業時間 ： 10:00～21:30 ※不定休、「休業日」「営業時間」等は変更になる場合がございます。

駐車場 ： 6台

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国785店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当、バーガー

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

