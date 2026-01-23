筑波山中腹に位置し、関東平野の絶景を見渡す「筑波山温泉 ホテル一望」（所在地：茨城県つくば市、代表取締役：小勝 健太）は、2026年2月7日（土）より開催される「第53回 筑波山梅まつり」に合わせ、期間限定の宿泊プラン『筑波山梅まつり満喫プラン』の提供を1月21日より開始いたしました。本プランは、観梅の最大のネックである「移動」の負担を軽減する会場送迎（平日限定）と、茨城県産の食材と梅を使用した「春限定の会席料理」をセットにした、五感で春を感じていただける内容となっております。予約ページ：https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/68299

■提供背景：美しい梅林、しかし「坂道」と「混雑」が課題

筑波山梅林は、約1,000本の白梅・紅梅が咲き誇る関東有数の梅の名所ですが、会場までの道のりは勾配があり、特に高齢のお客様やお子様連れの方からは「移動だけで疲れてしまう」というお声も少なくありませんでした。そこで当館では、観梅を心ゆくまで楽しんでいただくため、会場までの「送迎特典」と、冷えた体を温める「梅料理＆温泉」を組み合わせた、春の特別プランをご用意いたしました。

■『筑波山梅まつり満喫プラン』3つの特徴

１．平日限定「会場まで無料送迎」で、らくらく観梅平日にご宿泊のお客様には、ホテルから梅林会場までの無料送迎（専用車）を実施いたします。駐車場の混雑や、急な坂道を気にすることなく、スムーズに梅林へ到着可能です。（※土日祝日は、近隣のバス停または指定場所までの送迎となります。詳細はフロントへご確認ください）２．香りで春を味わう「特製 梅みぞれ鍋」ご夕食には、この時期だけの特別メニューをご用意しました。メインとなるのは、茨城県のブランド豚「弓豚（ゆみぶた）」を使用した『特製 梅みぞれ鍋』です。脂の甘みが強い弓豚を、南高梅の酸味が効いたさっぱりとした出汁で召し上がっていただきます。さらに、食前酒として「茨城の梅酒」もサービス。目だけでなく、舌でも春の訪れを感じていただけます。３．眼下に広がる「関東平野の夜景」と「美肌の湯」観梅の後は、当館自慢の展望露天風呂でリラックス。アルカリ性単純温泉のお湯は肌に優しく、「美肌の湯」として親しまれています。夜には関東平野の煌めく夜景を一望でき、昼間の梅林とは違った幻想的なひとときをお過ごしいただけます。

■「第53回 筑波山梅まつり」について開催期間：2026年2月7日（土）～3月15日（日）筑波山中腹（標高約250m）に位置する梅林には、樹齢数百年を越える古木を含む約1,000本の梅が咲き誇ります。園内には巨石「筑波石」が点在し、梅とのコントラストは筑波山ならではの絶景です。■プラン概要プラン名 ： 【筑波山梅まつり満喫】南高梅が香る「特製梅みぞれ鍋」で春を先取り！設定期間 ： 2026年2月7日（土）～ 3月15日（日）料金 ： 1泊2食付き 2名利用時 18,000~19,000円/人プラン特典：夕食時に「特製 梅みぞれ鍋」をご提供食前酒に「茨城の梅酒」をサービス梅林会場までの送迎（平日限定／土日祝は要相談）場所 ： 筑波山温泉 ホテル一望 (〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2)予約方法 ： 公式サイトまたは各種予約サイトより

■ホテル一望について

一望は関東有数の霊峰筑波山と関東平野を眺望できるホテルです。カップル・ファミリーに嬉しい、自然と味覚を満喫する癒しの宿。四季折々に表情を変える、筑波山や関東平野の絶景を楽しむことができます。また一望には旅の思い出を彩る様々な「遊び処」がございます。温泉卓球、カラオケルーム、無料貸出ゲーム、全自動麻雀、漫画コーナーなど、多彩なエンターテイメントをご用意しております。隣接しております日帰り温浴施設つくば湯は、露天風呂や大浴場、バブル湯にサウナも完備。施設名 ： 筑波山温泉 ホテル一望所在地 ： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2アクセス： つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約）URL ： https://www.ichibou.com/Instagram：https://www.instagram.com/ichibou2983/?hl=ja

■会社概要商号： 株式会社TSUKUBAリゾート代表者： 代表取締役 小勝 健太所在地： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-9設立： 2012年3月事業内容： 温泉旅館、公衆浴場、飲食店運営資本金： 200万円URL： https://www.ichibou.com/

【本件に関するお問い合わせ先】筑波山温泉 ホテル一望TEL：029-866-2222MAIL：info@ichibou.com