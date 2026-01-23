【ヘアオイル10選】乾燥やダメージから髪を守るメンズにおすすめの製品を調査！ 軽いつけ心地でパサつき・ゴワつき解消を目指せる一本はコレ!!

株式会社晋遊舎髪をケアして脱・老け見え！ メンズにおすすめのヘアオイルを調査

「LDK the Beauty Men」（『MONOQLO』×『LDK the Beauty』合同企画）では、メンズにおすすめのヘアオイルを調査。数々のコスメをテストしまくってきた『LDK the Beauty』と『MONOQLO』が選んだ優秀アイテムで、男の魅力を磨きましょう！

評価項目はこちら▼

- 仕上がり：40点満点- 成分：30点満点- 使用感：30点満点

若々しい髪を叶えてくれる「ヘアオイル10選」

程よいツヤ感が出て毛先までしっとり【ベストバイ】シンピュルテ トゥーグッド シルキー スムースオイル

実勢価格：4290円／50ml

特に仕上がりが素晴らしく、ふわっとした手触りとツヤが評価されました。美容師さんによると、「センターパートなど、自然に仕上げたい方には特におすすめ」だそう。髪をサラサラに導くシリコーンオイルベースで、保湿やヒートケア、抗酸化成分などが複数配合されていて、成分評価は高得点でした。「トロッとしていて塗り広げやすい」「ベタつかず、指通りがいい」とモニターからの使用感評価も上々です。香りにこだわったパフュームオイルで「お香のような香りが好み」と好意的な意見が多くあがり、甘めの香りが好きな人に好まれました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_1_8fc715ec0d636a2a217603962017716e.jpg?v=202601231121 ]みずみずしく髪なじみ◎ 成分配合も高評価を獲得【A評価】VIR TOKYO デュアル エッセンス ヘアオイル モイスト

実勢価格：2200円／100ml

MONOQLO過去ベストに輝いたヘアオイルのモイストタイプ。みずみずしい質感のオイルで、髪の毛全体にまんべんなくなじませやすいと多くのモニターから使用感が好評でした。ヘアオイルにありがちな重さがなく、軽やかな仕上がりです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_2_1e421b79c4a8134c20d668fe00ed11ee.jpg?v=202601231121 ]

やわらかく自然な仕上がり、自然由来の香りも好評【A評価】THREE エッセンシャル センツ トリートメント ヘア オイル

実勢価格：3960円／30ml

しっかりとろみのある重めのヘアオイルですが、濡れた髪に塗布後、ドライヤーで乾かすとやわらかく自然な仕上がりに。ベタつき感はありませんでした。植物油をベースに自然由来の補修・しっとり成分が配合されており、成分も高評価でした。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_3_c7e83175d0732c3748ff6a05cd027d5e.jpg?v=202601231121 ]

ツヤがあって軽やかな仕上がり！ しっとり・補修成分が多種含まれていて高評価【A評価】CARA ヘアオイル

実勢価格：2580円／100ml

水分多めの2層タイプで、サラッとした使用感のオイルです。ドライヤー後は程よくツヤが出て、手触りもやわらかく重たさはありません。しっとりや補修成分などを含み、成分が特に高く評価されました。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_4_8040a31665ee5d2f8470bab4105fb793.jpg?v=202601231121 ]

程よいツヤとまとまりでさっぱりした香りも好評！【B評価】BETTER THAN マルチオイル

実勢価格：3850円／100ml

サラッとしたオイルで伸ばしやすい点、仕上がりのバランスがよい点で、モニターと美容師からは高評価でした。配合成分はシンプルで、主に油分による髪のコーティングを目的としています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_5_d0dbe87ba43a78d3582a0556d9e077ae.jpg?v=202601231121 ]

ややウェットに仕上がる【B評価】碧 モイストオイル

実勢価格：3500円／50ml

やや重ためでツヤのある仕上がり。成分は満点評価です。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_6_2532acf92c32237e47fe63d6a063ef43.jpg?v=202601231121 ]

サラッとしたやわらかな仕上がり【B評価】ReZARD beauty ヘアオイル

実勢価格：3300円／50ml

サラサラとした仕上がりは高評価。成分と使用感はまずまずでした。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_7_f9d08f6b3b5af33ce06ce0b4fbe1e74d.jpg?v=202601231121 ]

やや強めのバニラ系の甘い香り【B評価】good youth ヘアオイル

実勢価格：2200円／80ml

「ノーセットでキマる」とうたっていますが、軽すぎて物足りない仕上がりです。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_8_f7c176f704d3f3e190e38d0ac7fff29b.jpg?v=202601231121 ]

ウェット感が好みならアリ【B評価】バルクオム ザ ヘアオイル

実勢価格 ：2420円／70ml

ゆるめのテクスチャーですが、重めの仕上がり。ボリュームを抑えたい人に。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_9_db1d2fe1e1d8c9f8cab0eee30870ae62.jpg?v=202601231121 ]

重めの仕上がりとテクスチャー【B評価】Goufe ヘアオイル

実勢価格：1480円／95ml

香りはほぼなく、ドロっとしています。ベタつきがモニターから不評でした。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_10_a4878fab89b6143f536386c191b43592.jpg?v=202601231121 ]

各製品の詳しい検証結果は、発売中の『MONOQLO』2026年3月号をチェック！

今後も『MONOQLO』最新号で掲載したランキングをいち早く発信していきます。お楽しみに！

