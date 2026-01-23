【ヘアオイル10選】乾燥やダメージから髪を守るメンズにおすすめの製品を調査！ 軽いつけ心地でパサつき・ゴワつき解消を目指せる一本はコレ!!
髪をケアして脱・老け見え！ メンズにおすすめのヘアオイルを調査
「LDK the Beauty Men」（『MONOQLO』×『LDK the Beauty』合同企画）では、メンズにおすすめのヘアオイルを調査。数々のコスメをテストしまくってきた『LDK the Beauty』と『MONOQLO』が選んだ優秀アイテムで、男の魅力を磨きましょう！
評価項目はこちら▼
- 仕上がり：40点満点
- 成分：30点満点
- 使用感：30点満点
若々しい髪を叶えてくれる「ヘアオイル10選」
程よいツヤ感が出て毛先までしっとり
【ベストバイ】シンピュルテ トゥーグッド シルキー スムースオイル
実勢価格：4290円／50ml
特に仕上がりが素晴らしく、ふわっとした手触りとツヤが評価されました。美容師さんによると、「センターパートなど、自然に仕上げたい方には特におすすめ」だそう。髪をサラサラに導くシリコーンオイルベースで、保湿やヒートケア、抗酸化成分などが複数配合されていて、成分評価は高得点でした。「トロッとしていて塗り広げやすい」「ベタつかず、指通りがいい」とモニターからの使用感評価も上々です。香りにこだわったパフュームオイルで「お香のような香りが好み」と好意的な意見が多くあがり、甘めの香りが好きな人に好まれました。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_1_8fc715ec0d636a2a217603962017716e.jpg?v=202601231121 ]
みずみずしく髪なじみ◎ 成分配合も高評価を獲得
【A評価】VIR TOKYO デュアル エッセンス ヘアオイル モイスト
実勢価格：2200円／100ml
MONOQLO過去ベストに輝いたヘアオイルのモイストタイプ。みずみずしい質感のオイルで、髪の毛全体にまんべんなくなじませやすいと多くのモニターから使用感が好評でした。ヘアオイルにありがちな重さがなく、軽やかな仕上がりです。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_2_1e421b79c4a8134c20d668fe00ed11ee.jpg?v=202601231121 ]
やわらかく自然な仕上がり、自然由来の香りも好評
【A評価】THREE エッセンシャル センツ トリートメント ヘア オイル
実勢価格：3960円／30ml
しっかりとろみのある重めのヘアオイルですが、濡れた髪に塗布後、ドライヤーで乾かすとやわらかく自然な仕上がりに。ベタつき感はありませんでした。植物油をベースに自然由来の補修・しっとり成分が配合されており、成分も高評価でした。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_3_c7e83175d0732c3748ff6a05cd027d5e.jpg?v=202601231121 ]
ツヤがあって軽やかな仕上がり！ しっとり・補修成分が多種含まれていて高評価
【A評価】CARA ヘアオイル
実勢価格：2580円／100ml
水分多めの2層タイプで、サラッとした使用感のオイルです。ドライヤー後は程よくツヤが出て、手触りもやわらかく重たさはありません。しっとりや補修成分などを含み、成分が特に高く評価されました。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_4_8040a31665ee5d2f8470bab4105fb793.jpg?v=202601231121 ]
程よいツヤとまとまりでさっぱりした香りも好評！
【B評価】BETTER THAN マルチオイル
実勢価格：3850円／100ml
サラッとしたオイルで伸ばしやすい点、仕上がりのバランスがよい点で、モニターと美容師からは高評価でした。配合成分はシンプルで、主に油分による髪のコーティングを目的としています。
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_5_d0dbe87ba43a78d3582a0556d9e077ae.jpg?v=202601231121 ]
ややウェットに仕上がる
【B評価】碧 モイストオイル
実勢価格：3500円／50ml
やや重ためでツヤのある仕上がり。成分は満点評価です。
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_6_2532acf92c32237e47fe63d6a063ef43.jpg?v=202601231121 ]
サラッとしたやわらかな仕上がり
【B評価】ReZARD beauty ヘアオイル
実勢価格：3300円／50ml
サラサラとした仕上がりは高評価。成分と使用感はまずまずでした。
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_7_f9d08f6b3b5af33ce06ce0b4fbe1e74d.jpg?v=202601231121 ]
やや強めのバニラ系の甘い香り
【B評価】good youth ヘアオイル
実勢価格：2200円／80ml
「ノーセットでキマる」とうたっていますが、軽すぎて物足りない仕上がりです。
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_8_f7c176f704d3f3e190e38d0ac7fff29b.jpg?v=202601231121 ]
ウェット感が好みならアリ
【B評価】バルクオム ザ ヘアオイル
実勢価格 ：2420円／70ml
ゆるめのテクスチャーですが、重めの仕上がり。ボリュームを抑えたい人に。
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_9_db1d2fe1e1d8c9f8cab0eee30870ae62.jpg?v=202601231121 ]
重めの仕上がりとテクスチャー
【B評価】Goufe ヘアオイル
実勢価格：1480円／95ml
香りはほぼなく、ドロっとしています。ベタつきがモニターから不評でした。
[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/419_10_a4878fab89b6143f536386c191b43592.jpg?v=202601231121 ]
各製品の詳しい検証結果は、発売中の『MONOQLO』2026年3月号をチェック！
今後も『MONOQLO』最新号で掲載したランキングをいち早く発信していきます。お楽しみに！
『MONOQLO』とは…
2025年で16周年を迎えました！ 日用品やファッション、保険、クレカなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。
