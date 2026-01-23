『地球の歩き方 新潟』の表紙をお披露目！　読者アンケートで選ばれた表紙はアノ景色。予約販売もスタート！

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、『地球の歩き方 新潟』（2026年3月19日発売予定）の表紙を2026年1月23日（金）に発表いたしました。多数の投票の結果、新潟県を象徴する「田園風景＆トキ＆ハザ木」のイラストが表紙に選ばれました。また、予約販売も開始いたしました。




■2026年3月19日発売予定！『地球の歩き方 新潟』とは？

旅のバイブル「地球の歩き方」国内版は、いまや累計発行部数125万部を突破する大人気シリーズ。そのシリーズ待望の最新刊『新潟』が、2026年3月19日に発売されます。516ページもの圧倒的なボリュームで、新潟県の全30市町村を網羅し、地域の魅力を徹底的に掘り下げました。従来のガイドブックの枠を超えた、まさに“究極の旅ガイド”です。刊行に先駆け、予約販売も開始しています！


■読者参加型アンケートで決定した表紙とは？

表紙の絵柄は事前アンケートの投票結果をもとに決定。数ある候補のなかから選ばれたのは、新潟の人々に「心のふるさと」を思い起こさせる【田園風景】でした。田園には、保護・繁殖に成功した新潟の誇りである「トキ」、そして稲を天日干しするための「ハザ木」も盛り込み、新潟らしい風景を表現しています。懐かしさと誇らしさが同時に込みあげる、新潟の“原点”を映した表紙となりました。


■新潟の旅事典をチラ見せ！

本書では、奥深い新潟の世界をご紹介。「上越」「中越」「下越」「佐渡」と4つのエリアに分かれ、それぞれが独自の文化を築きあげてきた興味深い県を、地球の歩き方が大解剖！　米どころ、酒どころ、雪どころ……実はそれだけではない新潟。知られざるお国自慢が目白押しです。




＜巻頭特集＞（抜粋）


・数字で読みとく 新潟早わかり


・新潟の名酒と酒蔵89


・日本屈指の花火大国、新潟


・鮮度抜群！　日本海の幸


・ここはマンガ＆アニメの聖地


・新潟スイーツ、こだわりの笹団子


錦鯉／火焔型土器／観光列車


ほか




［商品概要］


■『地球の歩き方 J29 新潟 2026～2027』


著作：地球の歩き方編集室


定価：2,420円（税込）


判型：A5変型／516ページ


発売予定日：2026年3月19日


電子版：あり


ISBN : 978-4-05-802643-4


発行所：株式会社地球の歩き方


発売元：株式会社Gakken


地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/guidebook/358986/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/358986/)


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2080264300(https://hon.gakken.jp/book/2080264300)



【本書のご予約・ご購入はコチラ】


・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405802643X(https://www.amazon.co.jp/dp/405802643X)


・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494685/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494685/)


＜電子版＞


・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF7FXC8Y/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF7FXC8Y/)　


・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/44243ca1277534788a89a70515749999/(https://books.rakuten.co.jp/rk/44243ca1277534788a89a70515749999/)　


