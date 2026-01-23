『地球の歩き方 新潟』の表紙をお披露目！　読者アンケートで選ばれた表紙はアノ景色。予約販売もスタート！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、『地球の歩き方 新潟』（2026年3月19日発売予定）の表紙を2026年1月23日（金）に発表いたしました。多数の投票の結果、新潟県を象徴する「田園風景＆トキ＆ハザ木」のイラストが表紙に選ばれました。また、予約販売も開始いたしました。

■2026年3月19日発売予定！『地球の歩き方 新潟』とは？

旅のバイブル「地球の歩き方」国内版は、いまや累計発行部数125万部を突破する大人気シリーズ。そのシリーズ待望の最新刊『新潟』が、2026年3月19日に発売されます。516ページもの圧倒的なボリュームで、新潟県の全30市町村を網羅し、地域の魅力を徹底的に掘り下げました。従来のガイドブックの枠を超えた、まさに“究極の旅ガイド”です。刊行に先駆け、予約販売も開始しています！

■読者参加型アンケートで決定した表紙とは？

表紙の絵柄は事前アンケートの投票結果をもとに決定。数ある候補のなかから選ばれたのは、新潟の人々に「心のふるさと」を思い起こさせる【田園風景】でした。田園には、保護・繁殖に成功した新潟の誇りである「トキ」、そして稲を天日干しするための「ハザ木」も盛り込み、新潟らしい風景を表現しています。懐かしさと誇らしさが同時に込みあげる、新潟の“原点”を映した表紙となりました。

■新潟の旅事典をチラ見せ！

本書では、奥深い新潟の世界をご紹介。「上越」「中越」「下越」「佐渡」と4つのエリアに分かれ、それぞれが独自の文化を築きあげてきた興味深い県を、地球の歩き方が大解剖！ 米どころ、酒どころ、雪どころ……実はそれだけではない新潟。知られざるお国自慢が目白押しです。

＜巻頭特集＞（抜粋）

・数字で読みとく 新潟早わかり

・新潟の名酒と酒蔵89

・日本屈指の花火大国、新潟

・鮮度抜群！ 日本海の幸

・ここはマンガ＆アニメの聖地

・新潟スイーツ、こだわりの笹団子

錦鯉／火焔型土器／観光列車

ほか

［商品概要］

■『地球の歩き方 J29 新潟 2026～2027』

著作：地球の歩き方編集室

定価：2,420円（税込）

判型：A5変型／516ページ

発売予定日：2026年3月19日

電子版：あり

ISBN : 978-4-05-802643-4

発行所：株式会社地球の歩き方

発売元：株式会社Gakken

地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/guidebook/358986/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/358986/)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2080264300(https://hon.gakken.jp/book/2080264300)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405802643X(https://www.amazon.co.jp/dp/405802643X)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494685/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494685/)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF7FXC8Y/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF7FXC8Y/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/44243ca1277534788a89a70515749999/(https://books.rakuten.co.jp/rk/44243ca1277534788a89a70515749999/)

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開