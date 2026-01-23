サラダ・デリカテッセンの専門店「GONNA DAYS(ゴナデイズ)」(運営：Mr. LAND 株式会社〈東京都千代田区、代表取締役社長：名塚 令〉)は、2026 年 2 月 3 日（火）の節分当日限定で、「GONNA DAYSの恵方巻」を GONNA DAYS東急吉祥寺店にて数量限定で販売いたします。自社農園で栽培した西洋野菜を中心にした、素材の持ち味や食感を活かしたヘルシーで美味しい恵方巻をご提案いたします。一般的に、海鮮を主役とした商品が多くみられる中で、GONNA DAYSは、自社農園で育てたケール・カラフルにんじんなどの西洋野菜を主役にした恵方巻を展開します。野菜を主役に据え、食材のバランスに配慮しながら、1 本丸ごとでもヘルシーに味わえる恵方巻を目指しました。節分のひとときにふさわしく、素材の組み合わせと味の設計に向き合い、オリジナリティ溢れる一品に仕上げました。本商品は、“酢飯”にもこだわった恵方巻。白米の食べやすさと玄米の風味を活かし、ごまを加えることで香ばしさを引き立て、具材との一体感が感じられる味わいに仕上げました。具材は、香ばしくソテーしたケールと焼きサバを味わいの軸に、青しその爽やかな香りを添えることで、後味まで美味しく楽しめる仕立てにしております。野菜の存在感を大切にしながら、軽やかさと満足感の両立を図りました。様々な素材の重なりから生まれる味わいの広がりと、最後まで軽やかに食べられることのバランスを大切にした一本。節分のひとときを、心地よく味わっていただけます。

◆GONNA DAYSの恵方巻

商品名：GONNA DAYSの恵方巻販売日：2026年2月3日(火)のみ販売価格：1本 \972(税込)※数量限定販売となります※販売当日中までの賞味期限となります＜販売店情報＞【販売店舗】GONNA DAYS東急吉祥寺店【営業時間】10:00～20:00【電話番号】070-1307-6039【住所】〒180-8519 東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-3-1 東急百貨店吉祥寺店 B1 階食品[東急フードショー]内

◆GONNA DAYSとは

GONNA DAYSは“より豊かで彩りのある、あなたらしいインナービューティーを”をテーマに、西洋野菜を主軸に身体の内側から健康と美を追求するインナービューティーブランドです。健康と美容の流行の先駆けであるアメリカ・ロサンゼルスの食生活に欠かせない西洋野菜に着目し、千葉県山武市に自社農園「Mr.ベジろべぇー」を開園いたしました。 西洋野菜は色鮮やかで野菜の味が濃く、栄養価も高いことから日本でも注目されています。西洋野菜をとり入れ、健康意識を高めながら日常に寄り添う新しい食体験をGONNA DAYSは提供いたします。ブランド名に込めた「GONNA」の精神〈ポジティブな変化と成長のプロセス〉を大切に、日常の食生活に彩りを加え、未来の自分を誇れるような健康と美容をサポートいたします。＜ブランド情報＞【Homepage】https://gonnadays.com【Instagram】https://www.instagram.com/gonnadays【YouTube】https://www.youtube.com/@gonnadays【TikTok】https://www.tiktok.com/@gonna_days

◆西洋野菜を作る自社農園「Mr.ベジろべぇー」

千葉県山武市にある自社農園「Mr.ベジろべぇー」では、西洋野菜を中心に、有機の里づくりを目指す土地で丁寧な野菜作りを行なっています。農園のある千葉県山武市は、北総台地と呼ばれ、寒暖差のある環境により、美味しい野菜が育ちます。専任スタッフが手作業で草抜きも行い、ひとつひとつの野菜を大切に育てています。【Instagram】https://www.instagram.com/mr.vegerobe