2/5(木)330円（税込）からのプチプラアクセサリーブランド「LUNA EARTH」ホワイティうめだにオープン

株式会社エンドレス

ビーズやアクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営するプチプラアクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース）https://endlessmode.jp/lunaearth/(https://endlessmode.jp/lunaearth/)」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。この度、ホワイティうめだ（大阪市北区）にLUNA EARTHの新店がオープンいたします。アクセサリーの他にもスマートフォンケース等のファッション雑貨も多数取り揃えます



店舗情報


店舗名：LUNA EARTH　ホワイティうめだ店　（イーストモール内）


オープン日： 2026年2月5日(木)


場所：〒530-0018


大阪市北区小松原町梅田地下街4-4


電話番号：06-6690-8367


営業時間：10：00～21：00


※状況により、営業時間やオープン日が変更になる場合がございます。




オープン記念！ノベルティプレゼント


商品を3点以上お買い上げのお客様に、巾着ポーチ＆マグネットピアスのセットをプレゼントいたします。


オープン日より3日間・各日先着50名様限定となりますので、お早めに！


※お1人様1点限り　※なくなり次第終了


※ノベルティの内容や詳細は変更になる可能性がございます。詳しくはLUNA EARTHの公式SNSをご確認ください。



TikTok & Instagram　フォロー特典

LUNA EARTHの公式TikTokまたはInstagramアカウントをフォローいただいたお客様を対象に、


特別キャンペーンを実施いたします。



■キャンペーン概要
期間中、当店の 公式TikTokまたはInstagramをフォロー のうえ、
OPEN告知画面をレジにてご提示いただいたお客様に、ノベルティをプレゼント！


■実施期間
2026年2月5日（木）～2月14日（土）




■ご注意事項


※必ずフォローのうえご来店ください 購入前にレジにてフォロー画面をスタッフにご提示ください


※お一人様1回限り　※なくなり次第終了　


about LUNA EARTH




LUNA＝ 月


EARTH = 私たち



LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。


LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



おしゃれを楽しむ全ての人へ、どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから


チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス等


アレルギーに配慮したイヤーアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。



◆LUNA EARTH ONLINE


https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）


https://www.instagram.com/lunaearth_official/



LUNA EARTH 展開店舗


【常設店】（全国65店舗　2026年1月20日時点）


https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2


＊常設店のお問合せ先はSHOP LISTよりご確認いただけます。



会社概要


会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
　　　　　ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー関連商品の小売・卸販売
　　　　　ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482



この件に関するお問合せ先


株式会社 エンドレス
TEL:0120-468-290（フリーダイヤル）
(受付/9:30~17:00（12:00～13:00・土日祝を除く））
URL：https://endlessmode.jp/