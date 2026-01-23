2/5(木)330円（税込）からのプチプラアクセサリーブランド「LUNA EARTH」ホワイティうめだにオープン

株式会社エンドレス

ビーズやアクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営するプチプラアクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース）https://endlessmode.jp/lunaearth/(https://endlessmode.jp/lunaearth/)」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。この度、ホワイティうめだ（大阪市北区）にLUNA EARTHの新店がオープンいたします。アクセサリーの他にもスマートフォンケース等のファッション雑貨も多数取り揃えます

店舗情報

店舗名：LUNA EARTH ホワイティうめだ店 （イーストモール内）

オープン日： 2026年2月5日(木)

場所：〒530-0018

大阪市北区小松原町梅田地下街4-4

電話番号：06-6690-8367

営業時間：10：00～21：00

※状況により、営業時間やオープン日が変更になる場合がございます。

オープン記念！ノベルティプレゼント

商品を3点以上お買い上げのお客様に、巾着ポーチ＆マグネットピアスのセットをプレゼントいたします。

オープン日より3日間・各日先着50名様限定となりますので、お早めに！

※お1人様1点限り ※なくなり次第終了

※ノベルティの内容や詳細は変更になる可能性がございます。詳しくはLUNA EARTHの公式SNSをご確認ください。

TikTok & Instagram フォロー特典

LUNA EARTHの公式TikTokまたはInstagramアカウントをフォローいただいたお客様を対象に、

特別キャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン概要

期間中、当店の 公式TikTokまたはInstagramをフォロー のうえ、

OPEN告知画面をレジにてご提示いただいたお客様に、ノベルティをプレゼント！

■実施期間

2026年2月5日（木）～2月14日（土）

■ご注意事項

※必ずフォローのうえご来店ください 購入前にレジにてフォロー画面をスタッフにご提示ください

※お一人様1回限り ※なくなり次第終了

about LUNA EARTH

LUNA＝ 月

EARTH = 私たち

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。

おしゃれを楽しむ全ての人へ、どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。

全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス等

アレルギーに配慮したイヤーアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/

◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

LUNA EARTH 展開店舗

【常設店】（全国65店舗 2026年1月20日時点）

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

＊常設店のお問合せ先はSHOP LISTよりご確認いただけます。

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー関連商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

この件に関するお問合せ先

株式会社 エンドレス

TEL:0120-468-290（フリーダイヤル）

(受付/9:30~17:00（12:00～13:00・土日祝を除く））

URL：https://endlessmode.jp/