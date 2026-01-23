プロメトリック、女性活躍推進企業として「えるぼし認定」最高位（3つ星）を取得

プロメトリック株式会社

プロメトリック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：ジェームズ・ヘーゲンブッシャー、以下「当社」）は、女性活躍推進に関する取り組みが評価され、2026年1月9日付で厚生労働省 東京労働局長より「えるぼし」において最高位の3つ星の認定を受けました。

■ えるぼし認定とは

「えるぼし認定」は、女性活躍推進法に基づき、女性の活躍に関する取り組みが優良な企業を厚生労働大臣が評価する制度です。評価は「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5項目で行われ、満たした項目数に応じて1～3つ星が付与されます。3つ星はすべての基準を満たした企業に与えられるものです。

当制度は、企業の女性活躍推進の取り組みを客観的に示す指標として、求職者や社員、取引先に広く活用されています。当社はこの5項目すべてを満たしたことが評価され、2026年1月9日付で最高位となる3つ星の認定を取得しました。

■ 背景

当社は「未来を担う人材を育成する」をミッションとして、国内外で試験配信・評価ソリューションを展開しています。日本法人では、柔軟な働き方の整備、育児・介護と両立可能な制度運用などを継続的に推進してきました。今回の認定は、これらの施策の成果が公的に認められたことを示します。

■プロメトリック株式会社 代表取締役：ジェームズ・ヘーゲンブッシャーのコメント

「このたび『えるぼし』3つ星の認定をいただいたことは、当社がこれまで継続してきた女性活躍推進の取り組みが評価されたものと受け止めています。社員一人ひとりが能力を発揮し、安心して働ける環境づくりは、当社の成長にとって欠かせない要素です。今後も公平性を重視し、誰もが活躍できる職場をさらに進化させてまいります」。

■ 今後の展望

今回の認定を節目に、当社はこれからも“未来を担う人材を育む”という思いを大切にしながら、より良い働く環境づくりに取り組んでまいります。

誰もが自分らしく力を発揮し、安心して挑戦できる、温かく開かれた組織であり続けることを目指します。

【会社概要】

プロメトリック株式会社は、IT技術を活用した試験配信・評価ソリューションのリーディングカンパニーであり、米国プロメトリックの日本法人です。高いセキュリティ、信頼性を必要とする日本の官公庁や教育機関、試験主催団体から信頼を得ており、国内においても年間250万件、累計3,500万件以上の試験の配信実績を誇ります。

プロメトリックは180カ国以上に構築された、世界で最も安全性の高いテストセンターのネットワーク、または利便性の高いオンラインによる試験配信を通じて、試験の開発支援、管理、および配信に関する高品質で包括的なサービスを提供します。

会社名：プロメトリック株式会社

本社所在地：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア5F

代表取締役：ジェームズ・ヘーゲンブッシャー

事業内容：試験の実施運営サービスおよび関連する情報処理サービス（CBT, IBT, PBT）

設立： 1991年3月

URL：https://www.prometric-jp.com/(https://www.prometric-jp.com/)

お問い合わせ：https://www.prometric-jp.com/contact/press/