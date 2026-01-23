麗しすぎる目元に吸い込まれて――佐久間大介が「月刊TVガイド」３月号の表紙に登場！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、月刊のTV情報誌「月刊TVガイド2026年3月号」を1月23日（金）に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。また、1月下旬以降電子版も各電子書店で順次配信を開始いたします。「月刊TVガイド2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）

創刊15周年号となる「月刊TVガイド」2026年3月号の表紙には、アニメ映画「白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～」より佐久間大介が登場。“白蛇”になぞらえた白い透け布を操り、優美かつ大胆に躍動する佐久間を写し、たおやかな表情もおさめた。待望の主役続投となる本作で、声優に挑戦する際の信念のほか、“浮生＝今世”を良くするために約束したいことを聞いた。

今号は創刊“15”周年へ感謝を込めて、1＋5＝6つの“ありがとう”SPをお届け！ まず「オールスターお祝いグラビアBOOK」にはKis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、SixTONES、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitiousが登場。15周年にかけて、それぞれのグループの個性が光る15年前のエピソード&15年後の夢について語ってくれた。

さらに、「それSnow Manにやらせて下さい」でおなじみのカラフルつなぎ衣装で登場したSnow Manの笑顔いっぱいな創刊15周年記念グラビアと、「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」東京ドーム公演のリポートも掲載！

そして、今号より新連載・三谷幸喜×TVガイド「テレビ大作戦」がスタート。’62年8月に創刊した「TVガイド」（現「週刊TVガイド」）とほぼ同い年（’61年生まれ）の三谷が、当時の表紙や記事を眺めながら、大衆を夢中にさせたテレビ番組を語り尽くしていく。

ありがとうSPの4つ目は、「ジュニア(ハート)シンメトリー2SHOT」！ ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitiousが登場し、全69のシンクロポーズをお届け。午年ならではの“ウマ”が合うエピソードと共に、その仲良し度合いを堪能して。

また、最新の番組情報をゲットできるLINE公式アカウントの開設と、毎日更新されるデイリー番組表が無料で見られるサービスのお知らせも。うれしい2大更新サービスで、思う存分TVライフを満喫してほしい。

そして、ありがとうSPの締めくくりは、AmBitiousの全国ツアー連動連載の総集編！ 裏話と共に好評連載を振り返っている。4月号（2月下旬発売予定）では、5月号（3月下旬発売予定）からの新企画連載に向けた企画会議を掲載！ ぜひ心待ちにしていてほしい。

今月の大注目イベントといえば「ミラノ・コルティナ冬季五輪」。毎日、どのような競技が行われるのか？ 日本人の注目選手はいつ出るのか？ などが分かりやすい「日めくりTV応援カレンダー」を掲載。番組表も「冬季五輪」仕様の見やすいカラーになっているので、TV観戦のお供にぜひ。

ドラマ特集は恒例の「12の手がかりで選ぶ! 冬ドラマ」。「脚本家」「ディレクター」など、ドラマ選びのカギとなる12のポイントから、あなた好みのドラマか？を判定できる「一覧表」が便利と大好評。ドラマアナリスト・武内朗さんの「最終決断」もぜひ参考にして、あなたの本命ドラマを見つけてほしい。特集内のPICK UPでは、「冬のなんかさ、春のなんかね」の杉咲花&今泉力哉監督の対談と、「東京P.D. 警視庁広報2係」で猟奇的な犯人を演じる猪俣周杜に注目。冬ドラマ先取りストーリーもお見逃しなく。

冬ドラマ出演者が登場する「FACE」には、上白石萌歌&生田斗真、篠原涼子&ジェシー&藤木直人、竹内涼真、福士蒼汰、志田未来が登場。また、注目ドラマから「50分間の恋人」伊野尾慧&黒田光輝、「東海テレビ×WOWOW共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1」大西流星&原嘉孝、「ぜんぶ、あなたのためだから」藤井流星&七五三掛龍也、「マトリと狂犬」西畑大吾、「DREAM STAGE」NAZE、TORINNER、「DARK13 踊るゾンビ学校」THE JET BOY BANGERZも登場。舞台「ピグマリオン―PYGMALION―」六角精児&橋本良亮、映画「純愛上等！」山中柔太朗&高松アロハ、「教場 Reunion／Requiem」猪狩蒼弥のグラビア&インタビューも！

今月の“注目PERSON”として、ジムトレーナーとして活躍する吉川太郎をクローズアップ。1日のスケジュールや’26年の目標など、気になる素顔に迫っている。

’25年末&’26年始を彩ったLIVE&会見リポートは、「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」から、Hey! Sɑy! JUMP、WEST.、King & Prince、Travis Japan、「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」、「関西ジュニアあけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY」までを掲載。

好評連載「Voice Actor」は2本立て。自身の誕生日にミニアルバムをリリースする神谷浩史、TVアニメ「デッドアカウント」で主演を務める岡本信彦。長野博の連載「味の履歴書」では、「多古久」を訪れた。

’26年最初の抱負&長年のご愛読への感謝をたっぷり込めた3月号と、心温まる冬を過ごしてほしい。

