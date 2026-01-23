株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、メインクエスト第二部 8章などのお知らせをいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼メインクエスト第二部 8章が開放！開催期間 ：2026年1月22日 (木) 11:00 ～第二部 8章：「Irregulars」ストーリー：魔界での旅を経て、隠者ククリとの対面を果たした主人公と柳六穂は、ようやく人間界へと戻ることに。帰還し、蛇子や鹿之助と再会した主人公の、次なる目的は――！？

▼セレクションプレミアムガチャ 第2弾が開催！第2弾 開催期間 ：2026年1月22日 (木) 0:00 ～ 2月21日(土) 23:59セレクションプレミアムガチャは、おすすめのユニットが2体ずつ第1弾と第2弾に分かれてピックアップされたガチャです。また、第1弾、第2弾それぞれ2体のSRユニットの出現確率が同レアリティ内で高くなっております。さらに！第1弾、第2弾それぞれで、通常11連ガチャでは対魔石50個を使用いたしますが、初回のみ対魔石30個で引くことができる大変お得なガチャになっています。【第2弾ピックアップユニット】・ SR 科学 【メタルストーム】ミラベル・ベル・ SR 魔性 【冬獄炎】アスタロトマイレージは第1弾、第2弾共に共通となっており、「ランダム交換チケット」と「選択交換チケット」を獲得できます。※出現確率の詳細は、ガチャ画面「詳細」ボタンよりご確認いただけます。※詳細につきましてはゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

注意事項・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。▼製品概要タイトル ：対魔忍RPGプラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved.