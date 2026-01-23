大河幻想ラジオドラマ『魔道祖師』完結記念サウンドトラックCD＆グッズ発売記念フェア開催！さらにアニメイト池袋本店1階の大型モニターをジャック決定！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区　代表：辻 政英　以下：「フロンティアワークス」）は、2026年1月23日（金）より、アニメイトにて開催される大河幻想ラジオドラマ『魔道祖師』完結記念サウンドトラックCD＆グッズ発売記念フェアにて、ギアラス先生の新規描き下ろしイラスト2枚を使用した新商品を発売いたします！



魏無羨と藍忘機の美麗イラストをそのまま飾れるビッグアクリルパネルや、名言キーホルダーなどのアイテムは必見です。


また、同イラストを使用した特典はここでしか手に入らないので、是非この機会をお見逃しなく！！



さらに、2026年1月30日（金）から記念装飾としてアニメイト池袋本店1階大型モニターをジャック決定！


プロモーション映像の放映に加え、柱装飾、等身大スタンディの設置など、特別な空間をお楽しみください！



フェアや新商品の詳細は、フロンティアワークスのグッズ制作 公式X（https://x.com/goods_fwinc）をチェック！



■記念装飾詳細

【場所】


アニメイト池袋本店 1階エントランス広場



【期間】


2026年1月30日（金）～2026年2月5日（木）



※アニメイトおよび店頭へのお問い合わせはご遠慮ください。


※お問い合わせはフロンティアワークスまで


https://www.fwinc.co.jp/customer/




■新商品情報

・ビッグアクリルパネル


【種類】2種（Ａ/B）


【価格】各5,500円（税込）


【サイズ】約W188×H297mm



・アクリルスタンド


【種類】2種（Ａ/B）


【価格】各2,200円（税込）


【サイズ】A：約W120×H180mm、Ｂ：約W90×H180mm



・トレーディング缶バッジ


【種類】全8種


【価格】1パック（1個入り）：550円（税込）、1BOX（8パック入り）：4,400円（税込）


【サイズ】約W188×H297mm



・トレーディングクリアカード


【種類】全8種


【価格】1パック（2枚入り）：440円（税込）、1BOX（4パック入り）：1,760円（税込）


※BOX単位でのご予約となります。


【サイズ】約W70×H120mm



・トレーディング名言アクリルキーホルダー


【種類】全8種


【価格】1パック（1個入り）：990円（税込）、1BOX（8パック入り）7,920円（税込）


※BOX単位でのご予約となります。


【サイズ】本体：約W25×H65mm、チャーム：約W27×H31mm



・ミニキャラアクリルスタンドキーホルダー


【種類】2種（Ａ/B）


【価格】各1,100円（税込）


【サイズ】約W70×H70mm　※イラストにより前後がございます。



・フォンタブ


【種類】4種（Ａ/B/C/D）


【価格】各770円（税込）


【サイズ】約W60×H60mm　※イラストにより前後がございます。







(C)MiMi



■完結記念サウンドトラックCD＆グッズ発売記念フェア

【開催期間】


2026年1月23日(金)～2026年2月16日(月)



【開催場所】


池袋本店・渋谷店・横浜ビブレ店・秋葉原店・札幌店・仙台店・名古屋店・梅田店・大阪日本橋店・福岡パルコ店・アニメイト通販



【フェア内容】


期間中「大河幻想ラジオドラマ『魔道祖師』」の対象グッズをご購入2,200円(税込)毎、対象CDをご購入1点毎にスクエアカード(全4種)を1枚プレゼント！


※特典はお選び頂けません。



▼詳しくはこちら


https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114521&srsltid=AfmBOopKsQyRrizB_c-8XFiM12GtRzL07BRZJ-eAWR9WaMXOi0GDRuTS(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114521&srsltid=AfmBOopKsQyRrizB_c-8XFiM12GtRzL07BRZJ-eAWR9WaMXOi0GDRuTS)



【特典内容】


スクエアカード(全4種)




【対象商品】


「大河幻想ラジオドラマ『魔道祖師』」の対象グッズ、対象CD


▼2026年1月23日(金)発売の新商品はこちら


https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/mdzs-0123goods/cd/4026/



▼対象CD（ドラマCD 大河幻想ラジオドラマ魔道祖師 サウンドトラック 特装盤／通常盤）はこちら


https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/index.php?aid=13340&nf=1&kw=%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF&spc=&scc=&ssy=&ssm=&sey=&sem=&ss=8&sl=0&nd[]=7(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/index.php?aid=13340&nf=1&kw=%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF&spc=&scc=&ssy=&ssm=&sey=&sem=&ss=8&sl=0&nd%5B%5D=7)



【注意事項】


※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募券・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせて頂きます。


※フェア対象の金額設定は全て税込となります。


※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。


※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。


※オンラインくじ・カプセル筐体商品・くまめいと関連商品・一部TCG等、フェア特典付与対象外商品がございます。



【お問い合わせ先】


対象各店宛にお願いいたします。



■株式会社フロンティアワークス






事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム


イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給


営業所：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号　東池袋セントラルプレイス　4F・5F


代表者：辻　政英


設立：平成14年8月


公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/