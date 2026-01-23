【ロウリーズ・ザ・プライムリブ】苺とチョコレートが彩る、ランチタイム限定デザートブッフェ

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブル［本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役社長 河野 博明］は、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」にて、ランチタイムに苺とチョコレートを贅沢に使用した特別デザートブッフェ「Strawberry & Chocolate Sweets Collection」 を、期間限定で開催いたします。

旬の甘酸っぱい苺と、芳醇で奥深いチョコレート

相性抜群の2つの素材を主役に、パティシエがひとつひとつ心を込めて仕立てたスイーツをご用意しました。ケーキやタルト、ムース、グラスデザートなど、多彩なラインアップをブッフェスタイルで展開。見た目にも華やかなスイーツの数々を、心ゆくまでお楽しみいただけます。

ロウリーズならではの上質で落ち着いた空間の中、ランチタイムのひとときを少し贅沢に彩る、特別なデザートブッフェ。

ご友人とのランチや、大切な方とのひとときに、心満たされるスイーツ体験をお届けします。

※写真はイメージです

赤坂店3,000円（お一人様）

開催期間 2月1日（土）～2月28日（金）

- サラダ＆デザートバー- 自家製パン- コーヒー または 紅茶

メインのプライムリブは当日別途ご注文いただけます。

お席のご利用は2時間制とさせていただいております。

大阪店平日 5,500円 / 土日祝 6,000円 （お一人様）

開催期間 1月15日(木) ～ 2月14日(土)

- プライムリブ ランチカット 65g- サラダ ＆ デザートバー- コーヒー または 紅茶

プライムリブのサイズアップも承ります。

※表示価格はすべて税込です。

ロウリーズ・ザ・プライムリブについて

ロウリーズ・ザ・プライムリブは、1938年にアメリカのビバリーヒルズで創業した、プライムリブが自慢のアメリカンダイニングです。定番の厚切りローストビーフとアメリカンスタイルのシンプルで豪快な料理を、皆でシェアしてお楽しみいただけます。現在世界で12店舗を展開し、日本では、赤坂、恵比寿、大阪の3店舗を営業しています。最高の料理とダイナミックなパフォーマンスにより、あらゆる世代の皆様を驚かせ、特別なひとときを演出します。

URL： https://lawrys.jp/

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内37店舗・海外101店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業135年となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

