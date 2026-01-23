株式会社 横浜岡田屋（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田伸浩）が運営するショッピングセンター「川崎モアーズ」では、7階8階のエスカレーター脇にて、2026年1月9日（金）～31日（土）の期間、『有名人慈善絵馬展』を開催しております。

■「有名人慈善絵馬展」川崎モアーズHP詳細ページ

https://kawasaki-mores.jp/eventinfo/detail/?cd=001184

川崎モアーズに各界有名人の絵馬が大集結！

俳優、歌手、スポーツ選手、漫画家など各界有名人の描いた絵馬約300点が川崎モアーズに一堂に会します。ご希望の絵馬はご入札によりご購入いただけます。益金は社会福祉事業に寄託されます。

【主催】稲毛神社 【後援】財団法人毎日新聞東京社会事業団

※同じ絵馬へのご入札希望金額が同額の場合は、抽選にて落札者を決定いたします。各絵馬の落札者の方にのみ主催 稲毛神社よりご連絡いたします。

※『有名人慈善絵馬展』開催の様子

ネットからの入札も受付

より多くの皆様にご参加いただけるよう、ネット上からのご入札も受付しております。会場にて作品をご覧いただいた後に、後日改めてご検討の上、ご自宅からお気に入りの作者様の絵馬にご入札いただくことが可能です。会場にいらっしゃる時間が限られている方でも、安心してご参加いただけます。

■入札フォーム（Googleフォーム）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvW3WCkZPs-ZQZLKp37A2TjysCV7bpfNWdWZFHmAe2nfqKqg/viewform?usp=dialog

『有名人慈善絵馬展』について

日 程 ： 1月9日（金）～31日（土）時 間 ： 10：00～23：00場 所 ： 川崎モアーズ7F・8Fエスカレーター脇主催／稲毛神社崇敬会後援／財団法人 毎日新聞東京社会事業団

※状況により実施内容を変更させていただく場合がございます。

川崎モアーズ施設概要

「街の中の商店街を思わせる、多種多様なテナントが魅力」JR川崎駅東口前に建つ商業ビル。1980年に、MORE’S一号店として開業。「賑わいのある立体商店街 エンジョイビル」の地下２階から８階まで、まるで一つの商店街のように多様なテナントを揃え、幅広い層をターゲットにしています。住宅の多い庶民的な街でありながら開発が進む川崎駅で、個性の強い館を目指します。

https://kawasaki-mores.jp/