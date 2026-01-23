新連載「ケンカザカリ」が巻頭カラーで登場！『ヤングアニマル』3号 1月23日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』3号を1月23日（金）に発売いたします。

【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)

【表紙&巻頭グラビア】東雲うみ

表情、仕草、ボディラインすべてがそのすべてがフェチ♪

東雲うみが魅せるほんの少しの背徳感…。

そんなフェチ心をくすぐるグラビア見たいですよね?

【新連載】「ケンカザカリ」（原作／カツラギゲンキ 漫画／漆白 慶）が巻頭カラーで登場！

"最強"とは、ルール無法の【喧嘩】で一番強い奴が名乗るべき!

新世代ヤンキー×格闘漫画、開幕!

「Q研」（赤堀君）がカラーつきで登場！

初勝利の直後、雪は一人のところを軟派な男に絡まれて…？

コミックス3巻発売直前！「愛の流星カウーパ」（雨蘭）がカラーつきで登場！

しずくとのデートでガチガチの因瀬だが…？

コミックス第3巻は1月29日（木）発売！

■著者名： 雨蘭

■ISBNコード：9784592165309

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2026.1.29

恋愛否定派の童貞大学生、因瀬は宇宙人「カウーパ」と衝突し、股間に寄生されてしまう。

常識の通じないカウーパに振り回される因瀬だったが、さらにはカウーパの発する発情フェロモンの効果で、

映研部員のしずく、アコ、池尻の３人と合体直前になるなど災難は続いていく…。

そんなある日、因瀬は衝撃の事実を聞かされる。

それは「二年半のうちに自ら子孫を残せなければ、３人のうち誰かと強制的に繁殖させられる」というもので…？

「無邪気の楽園」の雨蘭が描く、キャンパスライフSFラブコメ！

コミックス発売直前！「地雷グリコ」漫画／暁月あきら 原作／青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊）最新話掲載！

「地雷グリコ」漫画／暁月あきら 原作／青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊）

コミックス第3巻は1月29日（木）発売！

■著者名：漫画／暁月あきら 原作／青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊）

■ISBNコード：9784592164906

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2026.1.29

生徒会長・佐分利錵子と真兎との『自由律ジャンケン』勝負が開幕。

互いの〈独自手〉の効果を推理しながら勝負が進んでいくが、第３ゲームと第４ゲームで明らかに会長の後出しにも関わらず、審判の椚先輩は会長の勝利を認めるという異常事態に。

しかし真兎はそのことをきっかけに会長の独自手「蝸牛」に付与された効果を看破し――!?

コミックス発売直前！「ふたりエッチ」（克・亜樹）最新話掲載！

「ふたりエッチ」（克・亜樹）

コミックス第94巻は1月29日（木）発売！

■著者名： 克・亜樹

■ISBNコード：9784592160946

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：825円（本体750円＋税10%）

■発売日：2026.1.29

主婦で子持ちのヘルス嬢ナギサさん、本指名が増えなくてお悩みのご様子…？

不感症の七海ちゃん、彼氏の三井くんが徹底サポートでカラダに変化が!?

秘書になったみゆきちゃん、真とふたりっきりの出張でまさかの相部屋…☆

愛と性のステップアップラブストーリー、ますます絶好調で94巻♪

【巻末グラビア】柑橘めたる

【巻末グラビア】柑橘めたる（撮影：フジシロタカノリ）

おもしろ歌うまかわいいYouTuber柑橘めたるが

まさかまさかのヤングアニマルでグラビアデビュー♪

初々しいのに魅力はじける、すーぱーインフルエンサーめたるの初グラビアをご覧あれ

【「ヤングアニマル」2026年3号】

●発売日：2026年1月23日（金）発売

●判型：B5判

●定価：530円（税込）

●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など