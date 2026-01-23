新連載「ケンカザカリ」が巻頭カラーで登場！『ヤングアニマル』3号 1月23日（金）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』3号を1月23日（金）に発売いたします。
『ヤングアニマル』26年3号
【表紙&巻頭グラビア】東雲うみ（撮影：西條彰仁）
表情、仕草、ボディラインすべてがそのすべてがフェチ♪
東雲うみが魅せるほんの少しの背徳感…。
そんなフェチ心をくすぐるグラビア見たいですよね?
【特別ふろく】「東雲うみ」両面クリアファイル
【新連載】「ケンカザカリ」（原作／カツラギゲンキ 漫画／漆白 慶）が巻頭カラーで登場！
"最強"とは、ルール無法の【喧嘩】で一番強い奴が名乗るべき!
新世代ヤンキー×格闘漫画、開幕!
「Q研」（赤堀君）がカラーつきで登場！
初勝利の直後、雪は一人のところを軟派な男に絡まれて…？
コミックス3巻発売直前！「愛の流星カウーパ」（雨蘭）がカラーつきで登場！
しずくとのデートでガチガチの因瀬だが…？
コミックス第3巻は1月29日（木）発売！
恋愛否定派の童貞大学生、因瀬は宇宙人「カウーパ」と衝突し、股間に寄生されてしまう。
常識の通じないカウーパに振り回される因瀬だったが、さらにはカウーパの発する発情フェロモンの効果で、
映研部員のしずく、アコ、池尻の３人と合体直前になるなど災難は続いていく…。
そんなある日、因瀬は衝撃の事実を聞かされる。
それは「二年半のうちに自ら子孫を残せなければ、３人のうち誰かと強制的に繁殖させられる」というもので…？
「無邪気の楽園」の雨蘭が描く、キャンパスライフSFラブコメ！
コミックス発売直前！「地雷グリコ」漫画／暁月あきら 原作／青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊）最新話掲載！
「地雷グリコ」漫画／暁月あきら 原作／青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊）
コミックス第3巻は1月29日（木）発売！
生徒会長・佐分利錵子と真兎との『自由律ジャンケン』勝負が開幕。
互いの〈独自手〉の効果を推理しながら勝負が進んでいくが、第３ゲームと第４ゲームで明らかに会長の後出しにも関わらず、審判の椚先輩は会長の勝利を認めるという異常事態に。
しかし真兎はそのことをきっかけに会長の独自手「蝸牛」に付与された効果を看破し――!?
コミックス発売直前！「ふたりエッチ」（克・亜樹）最新話掲載！
「ふたりエッチ」（克・亜樹）
コミックス第94巻は1月29日（木）発売！
主婦で子持ちのヘルス嬢ナギサさん、本指名が増えなくてお悩みのご様子…？
不感症の七海ちゃん、彼氏の三井くんが徹底サポートでカラダに変化が!?
秘書になったみゆきちゃん、真とふたりっきりの出張でまさかの相部屋…☆
愛と性のステップアップラブストーリー、ますます絶好調で94巻♪
【巻末グラビア】柑橘めたる
【巻末グラビア】柑橘めたる（撮影：フジシロタカノリ）
おもしろ歌うまかわいいYouTuber柑橘めたるが
まさかまさかのヤングアニマルでグラビアデビュー♪
初々しいのに魅力はじける、すーぱーインフルエンサーめたるの初グラビアをご覧あれ
【「ヤングアニマル」2026年3号】
●発売日：2026年1月23日（金）発売
●判型：B5判
●定価：530円（税込）
●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売
