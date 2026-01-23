株式会社EX(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小野順季)は、iOS／Android端末用スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「厄払いの鬼娘ツノマル」リリースに伴い、声優を務める「深川芹亜」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを1月23日18:00より開催いたします。









【声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン概要】

ミリオンモンスター公式Xをフォロー＆対象ポストをリポストされた方の中から抽選で「厄払いの鬼娘ツノマル」役の声優「深川芹亜」さんの直筆サイン色紙を合計5名様にプレゼントいたします。









■公式特設ページ： https://ex-corp.co.jp/news/20260123.html





声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン





新キャラクター「厄払いの鬼娘ツノマル」





■開催期間：2026年1月23日(金)18:00～2026年2月6日(金)23:59









■応募方法：フォロー＆リポスト

(1) Xアカウント「【公式】ミリオンモンスター( @mmon_ex )」をフォロー

(2) 対象ポストをリポストすることで応募完了

ご応募いただいた方の中から抽選で5名様に直筆サイン色紙をプレゼントいたします。





■公式X： https://x.com/mmon_ex









【アプリ概要】

■タイトル ：ミリオンモンスター

■カテゴリ ：ゲーム(RPG)

■販売料金 ：無料(一部有料／アイテム課金あり)

■対応機種 ：iOS 13.0以降(iPhone、iPad、およびiPodtouchに対応)もしくはAndroid 6.0以降





■アプリダウンロード

iOS ： https://apps.apple.com/jp/app/id1321742173?mt=8

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ex.million_monster&hl=ja





【注意事項】

※転売防止のため、各色紙には事務局側で「当選者様のお名前」または「シリアルナンバー」、その両方を記入させていただく場合がございます。

※本キャンペーンは予告なく中止または内容の変更をさせていただく場合がございます。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※本キャンペーンへの応募は日本国内在住の方に限り、海外発送は対応できかねます。

※当選権利および賞品は、当選者ご本人様のものとし、第三者への譲渡・換金・販売はお断りします。発覚した場合は賞品を返却していただきます。

※配送時の事故、過失による破損等につきまして当社は一切の責任を負いません。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

※厳正なる抽選の上、当選者の方へは当事務局よりXダイレクトメッセージおよびゲーム内メッセージをお送りいたします。当選連絡後、下記に該当した場合には当選権利は無効とさせていただきます。ご了承ください。

・メッセージに記載された期限内に返信いただけなかった場合

・ご連絡いただいた個人情報に不備があった場合

・当選後に公式Xのフォローを解除された場合