【20％割引、早割特典付】受験勉強、今なら年間で一番お得！　学研プライムゼミ「早割キャンペーン」で、ひと足先にスタートを

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）では、映像授業の難関大受験対策講座「学研プライムゼミ」において、2026年1月22日（木）より、春から受験勉強をはじめる方を対象とした「早割キャンペーン」を実施しています。2026年3月31日（火）までの期間限定で、セット講座が20％割引になるなど各種特典付きで、お得に購入できます。

■すべてのセット講座が対象！ お得な早割キャンペーン

共通テストも終了し、受験まで1年を切りました。

難関大を志望する受験生にとって、1日も早く受験生として自覚を持つことが合格の鍵になります。学研プライムゼミの「早割」は、セット講座の受講料20％割引や特別プレゼントなど、各種の特典付き。早く購入するほど特典が充実し、受験勉強のスタートダッシュを応援するお得なキャンペーンです。

キャンペーン対象は、受験対策講座はもちろん、高1・高2講座を含む全78種類のセット講座。一貫したカリキュラムで学習に取り組み、難関大合格を目指しましょう。

■早いほどお得！ 早割キャンペーンの強力特典

早割キャンペーンの特典は、ご購入の時期により特典内容が変わります。時期は第1弾が2月1日（日）まで、第2弾は2月2日（月）から3月1日（日）まで、第3弾は3月2日（月）～31日（火）までで、早いほど特典内容がお得になります。

すべてのセット講座がお得に購入できるこのチャンスを生かして、一刻も早くスタートダッシュを切りましょう！

■選べるセットは78種類、全セット講座がキャンペーン対象！

◎難関大基礎力完成セット

難関大入試に向けて基礎力を強化したい人に。難関国公立大や難関私大など、目標別・科目別で全範囲を徹底的に学習できるセット講座です。

◎難関大実戦力完成セット

演習を通じて入試実戦力を養成したい人に。演習を通じて入試実戦力を養成するセット講座です。

◎共通テスト攻略セット

共通テストで9割以上の高得点獲得を目指したい人に。共通テストの傾向を徹底的に分析したカリキュラムで、高得点獲得に必要な内容を学ぶセット講座です。

◎東大攻略セット

東大の2次試験に対応する力を、問題演習を通じて鍛えたい人に。厳選した過去問などを用いた実戦トレーニングで、合格点を獲得する力を身につけるセット講座です。

◎分野別集中攻略セット

学習するテーマ・範囲を絞ってピンポイントで攻略したい人に。特定分野を集中攻略できるセット講座です。

◎高1・高2徹底攻略セット

難関大受験を見据えて基礎をしっかり固めておきたい人に。難関大を目指す高1・高2生が対象のセット講座です。

■「早割2026」キャンペーン概要

キャンペーン期間中、学研プライムゼミの全セット講座について、特別割引価格などの各種特典付きで特別販売します。キャンペーン期間は第1弾～第3弾に分け、適用される特典は期間に応じた内容となります。

◎キャンペーン対象講座

キャンペーン期間中に決済を完了していただいた、学研プライムゼミのセット講座（全78種）

◎キャンペーン期間

2026年1月22日（木）10:00 ～ 3月31日（火）23:59

第1弾：1月22日（木）～2月1日（日）／第2弾：2月2日（月）～3月1日（日）／第3弾：3月2日（月）～31日（火）

◎キャンペーン特典

上記に記載の特典一覧をご確認ください。

■「学研プライムゼミ」とは？

学研プライムゼミは、難関大を目指す受験生のためのオンライン映像授業です。

実力派講師陣によるオンライン授業、学習段階に合わせて自由に選べるカリキュラム、講師が自ら作った完全オリジナルのテキストで、もっと上の結果をめざしましょう。

100講義以上の無料体験授業をはじめ、充実の会員特典。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開