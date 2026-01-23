【20％割引、早割特典付】受験勉強、今なら年間で一番お得！ 学研プライムゼミ「早割キャンペーン」で、ひと足先にスタートを
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）では、映像授業の難関大受験対策講座「学研プライムゼミ」において、2026年1月22日（木）より、春から受験勉強をはじめる方を対象とした「早割キャンペーン」を実施しています。2026年3月31日（火）までの期間限定で、セット講座が20％割引になるなど各種特典付きで、お得に購入できます。
https://gpzemi.gakken.jp/prime/article/hayawari/(https://gpzemi.gakken.jp/prime/article/hayawari/)
■すべてのセット講座が対象！ お得な早割キャンペーン
共通テストも終了し、受験まで1年を切りました。
難関大を志望する受験生にとって、1日も早く受験生として自覚を持つことが合格の鍵になります。学研プライムゼミの「早割」は、セット講座の受講料20％割引や特別プレゼントなど、各種の特典付き。早く購入するほど特典が充実し、受験勉強のスタートダッシュを応援するお得なキャンペーンです。
キャンペーン対象は、受験対策講座はもちろん、高1・高2講座を含む全78種類のセット講座。一貫したカリキュラムで学習に取り組み、難関大合格を目指しましょう。
■早いほどお得！ 早割キャンペーンの強力特典
早割キャンペーンの特典は、ご購入の時期により特典内容が変わります。時期は第1弾が2月1日（日）まで、第2弾は2月2日（月）から3月1日（日）まで、第3弾は3月2日（月）～31日（火）までで、早いほど特典内容がお得になります。
すべてのセット講座がお得に購入できるこのチャンスを生かして、一刻も早くスタートダッシュを切りましょう！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/2535/table/8603_1_de36e2460fabc9d444b46d59ddaf638e.jpg?v=202601230121 ]
■選べるセットは78種類、全セット講座がキャンペーン対象！
◎難関大基礎力完成セット
難関大入試に向けて基礎力を強化したい人に。難関国公立大や難関私大など、目標別・科目別で全範囲を徹底的に学習できるセット講座です。
◎難関大実戦力完成セット
演習を通じて入試実戦力を養成したい人に。演習を通じて入試実戦力を養成するセット講座です。
◎共通テスト攻略セット
共通テストで9割以上の高得点獲得を目指したい人に。共通テストの傾向を徹底的に分析したカリキュラムで、高得点獲得に必要な内容を学ぶセット講座です。
◎東大攻略セット
東大の2次試験に対応する力を、問題演習を通じて鍛えたい人に。厳選した過去問などを用いた実戦トレーニングで、合格点を獲得する力を身につけるセット講座です。
◎分野別集中攻略セット
学習するテーマ・範囲を絞ってピンポイントで攻略したい人に。特定分野を集中攻略できるセット講座です。
◎高1・高2徹底攻略セット
難関大受験を見据えて基礎をしっかり固めておきたい人に。難関大を目指す高1・高2生が対象のセット講座です。
■「早割2026」キャンペーン概要
キャンペーン期間中、学研プライムゼミの全セット講座について、特別割引価格などの各種特典付きで特別販売します。キャンペーン期間は第1弾～第3弾に分け、適用される特典は期間に応じた内容となります。
◎キャンペーン対象講座
キャンペーン期間中に決済を完了していただいた、学研プライムゼミのセット講座（全78種）
▶セット講座の詳細はこちら https://gpzemi.gakken.jp/prime/classset/
◎キャンペーン期間
2026年1月22日（木）10:00 ～ 3月31日（火）23:59
第1弾：1月22日（木）～2月1日（日）／第2弾：2月2日（月）～3月1日（日）／第3弾：3月2日（月）～31日（火）
◎キャンペーン特典
上記に記載の特典一覧をご確認ください。
■「学研プライムゼミ」とは？
学研プライムゼミは、難関大を目指す受験生のためのオンライン映像授業です。
実力派講師陣によるオンライン授業、学習段階に合わせて自由に選べるカリキュラム、講師が自ら作った完全オリジナルのテキストで、もっと上の結果をめざしましょう。
https://gpzemi.gakken.jp/prime
100講義以上の無料体験授業をはじめ、充実の会員特典。
https://pz-gpzemi.gakken.jp/tmpCreate2
