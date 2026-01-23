【ネクストビート × GVA TECH】2月25日（水）に法務担当者交流会を開催！

GVA TECH株式会社

法務オートメーション「OLGA」を提供するGVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、2026年2月25日（水）に、株式会社ネクストビート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三原誠司）にて法務担当者交流会を開催することをお知らせいたします。

■法務担当者交流会とは

企業法務に携わる方々が集い、軽食とお酒も交えながらDXの取り組みや課題などをカジュアルに語り合うイベントです。

「2026年版リーガルテックカオスマップ」も用いながら、企業法務の方々が日々抱える課題や試行錯誤の状況、ツールによる課題解決の事例などをざっくばらんに共有していただく機会として企画しております。

今回は特別ゲストとして、多角的な事業展開を支える株式会社ネクストビートの白石様にご登壇いただきます。今注目を集める「生成AIを活用した法務の取り組み」について、対談形式で詳しくお話しいただく予定です。

■登壇者情報

株式会社ネクストビート

Finance & Business Platform Legalマネージャー 白石 健太 様

中央大学法科大学院修了後、LegalTech企業でのAI法務システム開発支援を経て、現在は株式会社ネクストビートの法務マネージャーとして組織を牽引。法務を「守り」に留めず、ビジネスの最先端で事業グロースを加速させるパートナーであることに強い関心と矜持を持つ。培った法的専門性と現場感覚を武器に、経営・事業サイドに寄り添った機動的な意思決定支援を追求している。

GVA TECH株式会社

法務オートメーション事業部アカウントエグゼクティブ 佐藤 壮太

大学卒業後、法令出版社に入社し主に法律事務所の営業を担当。最大手含む数多くのローファームを中心に判例・法令のデータベース販売・活用支援に携わる。

その後、2024年6月にGVA TECH株式会社に入社、長谷工コーポレーション様や大手通信インフラ企業を始めとする多くの法務部の「法務オートメーション OLGA」導入支援を担当。

■開催概要

■過去参加者の声（一部抜粋）

- 【日時】2026年2月25日（水）19:00～21:30（受付開始：18:45～）- 【場所】株式会社ネクストビート（〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿四丁目9番10号9F）- 【参加条件】企業法務に関わる方、法務業務も含めたDXに関わる方- 【タイムスケジュール】18:30 開場19:00 乾杯！＆トークセッション19:30 交流タイム21:15 クロージング21:30 終了- 【参加費】2,000円 ／人- 【定員】50名お申し込みはこちら :https://olga-legal.com/seminar/nextbeat-exciting-community-20260225/- CLMの導入企業のリアルな声を聞けて非常に有意義でした。自社でも検討を進めたいと思います。（大企業、製造業）- 法務DXツールを導入していますが、目的のドキュメントが見つけづらく、別の方法で検索・管理しています。AIに頼らず、検索性に優れたシステムの方が自社の運用には合っていると感じました。（大企業、小売業）- とても楽しかったです！ネットワーキングと歓談が中心の構成が最高でした。また参加したいです。（スタートアップ、IT・人材業界）

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/