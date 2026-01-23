【春からの学びをしっかりサポート】ロングセラー参考書&問題集が、装いも新たに登場。「学研ニューコース」シリーズ新装版・改訂版予約受付中！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年12月4日より、中学生向け参考書・問題集シリーズ『学研ニューコース参考書』『学研ニューコース問題集』新装版・改訂版全27冊の予約販売を開始いたしました（改訂版：2026年2月13日発売予定／新装版：2月16日発売予定）。
■参考書＋問題集、全27冊がリニューアル発売！
※商品画像は、全27冊のうち一部を抜粋しています。
『学研ニューコース』は、1972年に創刊された、歴史ある定番シリーズです。「どの本よりもわかりやすい、中学生にとっていちばんためになる参考書をつくる」という思いのもと、長年多くの中学生に親しまれてきました。
今回のリニューアルでは、教科ごとのカラーをストライプ柄で表現。つい手に取りたくなるような爽やかで明るい印象を大切にしながら、各教科のカラーがより目立つカバーに仕上げました。
また、〈中学地理〉〈中学公民〉の2点は改訂版として、最新の情報やデータに更新いたしました。
▲参考書の表紙は、教科のカラーを2色ストライプで表現。
▲問題集の表紙は、白地に教科のカラーを乗せています。
■『学研ニューコース』シリーズの特長
◎学びやすい紙面構成
『学研ニューコース』シリーズの最大の特長は、「学びやすい紙面」です。教科書の学習内容を、基礎から応用レベルまでていねいにまとめています。くわしく、わかりやすい解説で、普段の授業の予習・復習から、定期テスト対策、入試対策まで、幅広く中学生の勉強をサポートします。
◎マンガやお役立ちコラムで、中学校生活を応援
参考書の巻頭には、カバーに登場する中学生が主人公のマンガを収録しています。忙しい学校生活を送る中学生の勉強への意欲を後押ししてくれます。
また、勉強をスムーズに進めるコツや前向きに取り組むためのヒント、入試に役立つ情報など、中学生が知って得するコラムがたくさん載っています。そのほかにも、教科ごとに学んだ内容を身近な出来事と結びつけて紹介する、学習コラムも収録。学んでいることが、日常や社会の中でどのように役立っているのかがわかると、自然と「もっと学びたい」という気持ちが育ち、学習意欲も高まります。
■問題集で力試し！
『学研ニューコース問題集』は1学習項目4ページ構成です。基礎力チェック問題のあとに実力完成問題が配置され、段階的にレベルが上の問題に取り組めるので、着実に力をつけることができます。入試レベルの問題も掲載しており、その単元の学習が実際の高校入試でどう出題されるのかが確認できるのもポイントです。
問題の横には「よく出る」「ミス注意」アイコンが付いています。わからない問題や苦手な問題は、「得点アップアドバイス」を参考にして、取り組んでみましょう。
▲〈中1英語〉重要ポイントをおさえたら、基礎力チェック問題で確認してみましょう。
▲〈中1英語〉実力完成問題で実戦力が身につけられます。
中学生の勉強の不安に寄り添い、高校受験までしっかりサポートしてくれるのがこのシリーズです。
新学期を迎える前の今だからこそ、用意しておきたい参考書。授業が始まってからも安心して学びを進められる、心強い味方です。
［商品概要］
■『学研ニューコース 参考書』シリーズ
編：Gakken
定価：各1,760円（税込）
発売日：改訂版…2026年2月13日／新装版…2026年2月16日
判型：A5変／248～332ページ
電子版：あり
発行所：株式会社 Gakken
■『学研ニューコース 問題集』シリーズ
編：Gakken
定価：各1,320円（税込）
発売日：改訂版…2026年2月13日、新装版…2026年2月16日
判型：B5判／128～172ページ
電子版：あり
発行所：株式会社 Gakken
【本書の詳細・ご予約はコチラ】
▼『学研ニューコース参考書 中1英語 新装版』
・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130632200(https://hon.gakken.jp/book/1130632200)
・Amazon：https://amzn.asia/d/bQ8TybQ(https://amzn.asia/d/bQ8TybQ)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466745/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466745/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開