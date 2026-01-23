バレンタイン目前！IT ALL NATURALから『IT ALL NATURAL チャームオイル』新発売。1/28-2/5 伊勢丹新宿店 本館地下２階 ビューティアポセカリーPOP UPへ登場

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）が発売するIT ALL NATURALから、数量限定コフレ『IT ALL NATURAL チャームオイル』を新発売。さらに1月28日(水）から２月５日（木）まで、伊勢丹新宿店 本館地下２階 ビューティアポセカリーPOP UPへ登場いたします。

IT ALL NATURAL Charm Oil

伊勢丹新宿店 本館地下２階 ビューティアポセカリーPOP UP

期間：2026年1月28日（水）～2月５日（木）

場所：伊勢丹新宿店 本館地下２階 ビューティアポセカリー(https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/beauty/apothecary.html)（東京都新宿区新宿３丁目１４－１）

花と自然のぬくもりを感じるIT ALL NATURALブースでは、香りやテクスチャを実際に手にとってお試しいただけます。土日には毛髪診断イベントも開催予定です。さらに、人気で新しくなった大豆プロテイン「SOY PROTEIN beauty + ソイプロビューティ プラス」やヘアケア商品など、バレンタイン目前に合わせた気になるアイテムやキットを豊富に用意して、美と健康のための空間としてオープンいたします。

毛髪診断

ヘアケアに嬉しい商品がラインナップ。限定日にビューティスペシャリストが毛髪診断を行います。

実施日：1/28（水）、1/31（土）、2/1（日）

酒向杏奈（ウェルビーイング・ビューティースペシャリスト）

新藤成良（ハリウッド・ビューティスペシャリスト）

IT ALL NATURAL Charm Oil（イットオールナチュラル チャームオイル） 数量限定 50mL 4,290円(税込)IT ALL NATURAL／ ライヴリーオイル 50mL 3,960円（税込）、ライヴリーオイル ディープ 50mL 3,960円（税込）、ライヴリーバーム 3,960円（税込）Feel Freedom スカルプトニックME 07(医薬部外品) 150mL 6,050円（税込）

試飲・試食

「ソイプロビューティ プラス」からKEITAMARUYAMA（キューブスナック、ライアルキットの2種） コラボ登場。人気の大豆プロテイン「ソイプロビューティ プラス」は新しい成分がプラスされてリニューアル発売。

ソイプロビューティ ＋ トライアルキット

（KEITAMARUYAMA 限定パッケージ）

大豆プロテインソイプロビューティ プラスの３つのフレイバーのトライアルがセットされたお試しパッケージです。

・ソイプロビューティ プラス KINAKO トライアル 20g

・ソイプロビューティ プラス CHAIトライアル 20g

・ソイプロビューティ プラス SAKEトライアル 20g

1,998円（税込）

ソイプロビューティ キューブスナック きなこ＆ピスタチオ

70g 1,998円（税込）

植物由来プロテイン＜ソイプロビューティ＞から、ひと口サイズのプロテインスナックが登場。ピスタチオのザクザクとした触感と、きなこのやさしい風味が楽しめます。手土産にも嬉しい華やかなクッキー缶です。

ソイプロビューティ プラスについてはコチラ(https://hollywood-jp.com/product/soyproteinbeauty/)