【シロカのホームベーカリー リニューアル記念】ご自宅のホームベーカリーを無料で引き取り！＆対象商品10%OFFのお得な「買い替えキャンペーン」実施中

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、「おうちベーカリー ベーシック」「おうちベーカリー ベーシック プラス」のリニューアル発売を記念し、シロカオンラインストア 本店限定でお得な「買い替えキャンペーン」を実施します。

詳しくはこちら :https://store.siroca.jp/pages/trade_in_oubk

この度、シロカオンラインストア 本店限定で、期間中に対象のホームベーカリーをお買い求めいただくとご自宅で現在お使いのホームベーカリー（メーカー問わず）を無料で引き取る、「買い替えキャンペーン」を実施します。

「長く使い続けた製品に愛着はあるけれど、そろそろ新しいものに買い替えたい」

「古いものを捨てるのにもお金や手間がかかって面倒…」

こんなお悩みをお持ちではありませんか？

シロカでは、“環境に配慮した持続可能なものづくり”のために、新しい製品を販売するだけでなく、役目を終えた製品をきちんと回収することでものづくりの責任を果たしたいとの想いから、本キャンペーンを実施する運びとなりました。

キャンペーン実施期間中に対象のホームベーカリーをご購入いただいた方には、商品と一緒に専用の着払い伝票をお届け。現在お使いのホームベーカリーを任意の箱に入れ、集荷依頼をしていただくことで、無料でお引き取りします。本キャンペーン対象商品は、期間中10%OFFでご購入いただけます。

新しくなったシロカのホームベーカリーがお得に手に入るこの機会に、ぜひシロカオンラインストア 本店をご利用ください。

「買い替えキャンペーン」概要

【キャンペーン実施期間】

2026年1月22日（木）～2月27日（金）15:00

【対象商品】

おうちベーカリー ベーシック（SB-1D271）

おうちベーカリー ベーシック プラス（SB-2D271）

【内容】

キャンペーン期間中に「買い替えキャンペーン対象商品」のホームベーカリーをご購入いただいた方へ、配送箱に専用着払い伝票を添付してお届けします。商品到着後、お手元のホームベーカリー1点（メーカー問わず）を任意の箱に入れてご返送いただくことで、無料でお引き取りします。

その他の詳細や注意事項については、シロカオンラインストア 本店の特設ページをご覧ください。

▼詳しくはこちら

https://store.siroca.jp/pages/trade_in_oubk

▼「おうちベーカリー ベーシック」、「おうちベーカリー ベーシック プラス」リニューアルモデルについてはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000253.000041147.html

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

