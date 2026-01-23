【1/26(月)緊急開催｜残席わずか！】相次ぐ企業へのサイバー攻撃、広報の「初動」が企業の命運を分ける。宣伝会議「危機管理対策1日集中セミナー」申込み受付中
昨今、大手企業や公共機関を標的としたサイバー攻撃が深刻化し、情報漏洩発生時の広報対応が企業のブランド価値を左右する事案が急増しています。本講座では、サイバー危機に対して広報がすべきことは何か？リスクが高まる年明け、ブランド毀損を最小限にする「広報のための危機管理対策の要点」を1日で学びます。
株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、サイバー攻撃発生時に広報が取るべき初動対応を1日で学ぶ「広報のためのサイバー攻撃を想定した危機管理対策1日集中セミナー」を1月26日（月）に緊急開催します。
被害の有無だけではなく「どう発信したか」が企業評価を左右する時代に、広報主導の危機管理を実践的に1日で身につける講座です。
詳細・申し込みはこちら :
■広報のための「サイバー攻撃を想定した危機管理対策1日集中セミナー」とは
近年、大手・有名企業へのサイバー攻撃被害が相次いでいます。次に名前が出るのは自社でないと、誰が言えるでしょうか。サイバー攻撃時に問われるのは、防げたかどうかではありません。発生した瞬間、何を判断し、どう発信したかが評価を左右します。
本セミナーでは、広報が最前線で判断すべきポイントを整理。起きてからでは遅い危機対応を、1日で体系的に学びます。
広報・PR担当者だけでなく、経営やリスク管理と連携する担当者にも最適な内容です。
☑️なぜ今か
・年明けはサイバー攻撃リスクが高まるタイミング
・情報開示の遅れがブランド毀損を招く事例が増加
・広報主導の危機管理体制が社会的に求められている
☑️広報のための「サイバー攻撃を想定した危機管理対策1日集中セミナー」のポイント
・サイバー攻撃を想定した広報判断を体系的に整理
・初動対応と発信の考え方を実践ベースで習得
・1日集中で学べる緊急開催プログラム
☑️こんな方におすすめ
・企業の広報・PR担当者
・コーポレートコミュニケーション部門の責任者
・経営企画・リスク管理と連携する担当者
《概要》
講座名：【緊急開催】広報のための「サイバー攻撃を想定した危機管理対策1日集中セミナー」
実施形式：ライブ・オンライン配信講座
実施時期：2026年1月26日(月)10:00～13:00
金額： 49,500円（税込）
詳細・申し込みはこちら :
