劇場で叫ぼう！　Gakken大人気児童書原作アニメ「最強王図鑑～The Ultimate Tournament～」の未公開映像2本を含む特別編が、全国の映画館で公開中！

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也、以下Gakken）が発行する「最強王図鑑」シリーズ。本シリーズの「異種最強王図鑑」を原作としたテレビアニメの特別編「最強王図鑑～The Ultimate Tournament～ 特別編 テッペン決めようか！」が、2026年1月23日（金）に全国118館の映画館で公開されました。

Gakkenが発行している大人気児童書「最強王図鑑」シリーズは累計発行部数660万部を突破しています。そのシリーズのなかの1冊「異種最強王図鑑」を原作としたテレビアニメ「最強王図鑑～The Ultimate Tournament～」。

「最強島」を舞台に動物、絶滅動物、昆虫、恐竜といった各種属の猛者たちが、最強の座をかけて壮大なトーナメント方式で対決を繰り広げており、子どもたちを中心に人気を博しています。そんなアニメを、映画館で楽しめる特別上映イベント「最強王図鑑～The Ultimate Tournament～ 特別編 テッペン決めようか！」が、2026年1月23日（金）から全国のイオンシネマほか118館の映画館にて公開中です。

本作ではテレビでは未放送となる「水中最強王スペシャルエキシビション」の最終試合「リヴァイアサン・メルビレイ VS スピノサウルス」と「最強王ドラゴンリーグ」の最終試合「ヴリトラ VS 応龍」の2つの戦いを初公開。また「Mr.モーストからの挑戦状」と題したクイズコーナーもあります。このクイズに挑戦するスペシャルゲストとして、テレビアニメでオープニングテーマとエンディングテーマを担当している、にじさんじ所属の大人気VTuberユニット・ROF-MAOの加賀美ハヤトが特別出演！ 大迫力のバトルを大きなスクリーンで楽しみながら、クイズに答えて盛り上がること間違いなしのイベント上映会です。

小学生以下のお子様には入場者特典として「最強王図鑑オリジナル3Dパネル」がプレゼントされます。

※2種のうち、どちらかは選べません。なくなり次第、配布終了となります。

［上映版アニメ作品概要］

「最強王図鑑～The Ultimate Tournament～ 特別編 テッペン決めようか！」

●配給：イオンエンターテイメント

●上映時間：約67分

●公開日：2026年1月23日（金）

●鑑賞料金：各劇場にお問い合わせください

［テレビアニメ作品概要］

「最強王図鑑 ～The Ultimate Tournament～」

●放送情報

毎週日曜あさ7時15分からテレ東系6局ネット（テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）にて放送中。各種動画配信サービスでも配信中。

●スタッフ

原作：Gakken「異種最強王図鑑」

総監修：Gakken「最強王図鑑」編集部／目黒哲也

総監督：湯山邦彦

監督：佐藤マコト

シリーズ構成：佐藤慎司

キャラクターデザイン：今井トゥーンズ

音響監督：小泉紀介

音楽：高梨康治／Johannes Nilsson／Team-MAX

アニメーション制作：OLM Digital

生物デザイン原案：なんばきび

原作協力：實吉達郎／G.Masukawa／健部伸明／七海ルシア／ライブ

●キャスト

Mr.モースト：川原慶久

TT：園崎未恵

●権利表記

(C)Gakken/Sai-Kyo-Oh/TX

▶アニメ最強王図鑑公式サイト：https://saikyoohanime.com/

▶最強王図鑑シリーズ公式サイト：https://saikyooh.gakken.jp/

［特別出演：加賀美ハヤト］

ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属。 自社製品のPRのため、自らライバーとしてデビューした、玩具会社の若き社長。ゲーム配信やライブステージなどで精力的に活動中。YouTubeチャンネル登録者数130万人を超える4人組男性VTuberユニット、「ROF-MAO」のメンバーとしても活動している。

▶YouTube CH：https://www.youtube.com/@KagamiHayato

▶X（旧Twitter）：https://x.com/H_KAGAMI2434

【最強王図鑑について】

「最強王図鑑」シリーズ（Gakken刊）は、2015年6月12日に発行された『動物最強王図鑑』から始まりました。

本シリーズは「動物界や恐竜界など、各種属の猛者（もさ）たちをトーナメント方式で戦わせ、最強を決めてしまおう」というコンセプトで作られた、シミュレーションバトル図鑑です。

動物、絶滅動物、昆虫、恐竜など現実世界の生物だけではなく、神話や伝承に登場する神々や英雄、妖怪、ドラゴンといった空想世界の生物による対戦は、「誰が一番強いのか？」という想像力をかきたて、小学生を中心とした読者から熱い支持を得ています。

シリーズは累計発行部数660万部（2026年1月現在）を突破し、マンガ、タッグ編などますます拡大中。2024年1月からは『異種最強王図鑑』を原作としたテレビアニメ『最強王図鑑～The Ultimate Battles～』が放送されました。

現在、応龍やファイヤー・ドレイク、ヴリトラといった人気のドラゴンや、まだ見ぬドラゴンたちがタッグでバトルを繰り広げる図鑑シリーズ最新刊『ドラゴン タッグ最強王図鑑』が絶賛発売中です。

［商品概要］

■『異種最強王図鑑』

監修：實吉達郎 絵：なんばきび

定価：1,430円（税込）

発売日：2019年7月18日

判型：A5／144ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-205070-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020507000

公式サイト：https://saikyooh.gakken.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052050703/

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/15941061/

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1106998864/

■『ドラゴン タッグ最強王図鑑』

監修：木下昌美 絵：なんばきび、七海ルシア

定価：1,540円（税込）

発売日：2025年12月18日

判型：A5／148ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206218-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020621800

公式サイト：https://saikyooh.gakken.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062183/

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18400650/

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107660701/

