【男女1000人に聞いた】ダイビングしたい都道府県ランキング！

■ダイビングしたい都道府県ランキング！

日本には多くのダイビングスポットがあります。

透き通った海の中で色とりどりの魚やサンゴ礁を鑑賞する体験は、多くの人にとって憧れのひとつではないでしょうか？

ということで今回は株式会社ジャミングと共同で、全国の男女1000名を対象に「ダイビングしたい都道府県」についてのアンケートをおこないました。

「ダイビングしたい都道府県に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月7日 ～ 1月18日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「ダイビングをしたい」と思う都道府県を1つ選んでください。

質問2：その都道府県を選んだ理由を教えてください。

ダイビングしたい都道府県ランキング！

◆第1位 沖縄県 620票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・海がきれいで神秘的な体験を得ることができそうでいいなと思ったから。（40代・男性）

・美しいサンゴ礁を見てみたいからです。（60代・男性）

・キレイなエメラルドブルーの海の中の魚と泳いでみたい。（30代・女性）

・一年中でき、海がきれい。（20代・男性）

・サンゴ礁、ウミガメ、マンタなど、豊かな海洋生物に出会えるから。（60代・男性）

・色とりどりの魚やサンゴ礁など、目を楽しませてくれる対象が多いからです。（30代・男性）

・ダイビング、海といえば沖縄の感じがする。水が綺麗だし、生き物も見たことないのが見れそう。（30代・女性）

第1位は「沖縄県」でした。

全体の62%と圧倒的な支持を示した沖縄県。その理由として最も多かったのは「海がきれい」という声でした。透明度の高い海に加え、サンゴ礁や熱帯魚など、南国ならではの魅力的な海中世界への期待が大きいようです。

また、マンタやウミガメなどの珍しい生き物との遭遇を楽しみにしている人も多く見られました。「ダイビングといえば沖縄」というイメージが定着していることも感じられます。

さらに、沖縄の一年を通して温暖な気候も、ダイビングスポットとして選ばれる理由のひとつと言えるでしょう。

◆第2位 鹿児島県 34票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・屋久島があるから。（40代・男性）

・奄美群島の海がとてもきれいだから。（50代・女性）

・鹿児島県が好きだから。（30代・男性）

・天候がよくて気持ちよさそうだから。（40代・女性）

・海が綺麗そうだから。（50代・男性）

第2位は「鹿児島県」でした。

屋久島や奄美群島など、離島の美しさを評価する声が多く寄せられました。また、沖縄ほど観光地化されていない点を魅力として挙げる方もいました。世界自然遺産に登録されている屋久島や奄美大島の海は、ダイバーの間でも人気の高いスポットです。

◆第3位 静岡県 26票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・伊豆近辺は海が深くきれい。（60代・男性）

・伊豆半島の海がきれいだから。（30代・男性）

・都心から近いので、苦労せずに行くことができるから。（50代・女性）

・日本の都道府県で一番海水が透明だというイメージがあるため。（40代・男性）

・日帰りができる。（50代・女性）

・駿河湾があります。（60代・男性）

第3位は「静岡県」でした。

伊豆半島の美しい海と都心からのアクセスのよさが多くの支持を集めました。日帰りで気軽に楽しめる点が特に評価されているようです。伊豆半島には多くのダイビングスポットがあり、初心者から上級者まで広い層に親しまれています。

また、駿河湾の深海には珍しい生物が生息しており、その多様性も大きな魅力のひとつです。

◆同率第4位 北海道 25票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・海水・湖水が本州よりきれいと思え、そんな中で北の魚貝類を見てみたいので。（60代・男性）

・広大な自然の北海道で。（30代・男性）

・北の海の透明感がよさそうだから。（40代・男性）

同率第4位は「北海道」でした。

本州とは異なる北の海の透明感や、独自の海洋生物を見てみたいという声が寄せられました。また、広大な自然環境でのダイビングを楽しみたいという希望も多く、ほかの地域とは一味違った自然体験を求める人にとって、魅力的な場所であることがわかります。

◆同率第4位 千葉県 25票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・房総半島にスポットが多そう。（30代・男性）

・房総半島があるから。（40代・女性）

・近いから。（50代・男性）

同率第4位は「千葉県」でした。

房総半島に多くのダイビングスポットがあることが支持されました。また、都心からのアクセスのよさも大きなポイントで、気軽に訪れることができるため、近隣に住む人にとって便利な場所として挙げられました。

◆同率第4位 神奈川県 25票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・湘南の海に憧れがあるから。（40代・女性）

・海でも山でも何でも揃う。（30代・男性）

・地元だから。（30代・男性）

同率第4位は「神奈川県」でした。

湘南の海に対する憧れを持つ人が多く、その美しい海でのダイビングに対する関心が高いことがわかりました。また、海だけでなく山も楽しめる多様な自然環境が支持され、地元でダイビングを楽しみたいという声も多く寄せられました。

◆第7位～第10位

ここからは第7位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第7位 和歌山県 23票

・串本の海中にあるポストなど魅力的な仕組みがあるので。（40代・男性）

・近場で海もきれい。（40代・男性）

第8位 東京都 17票

・式根島が最高！（30代・男性）

・「八丈島」という、素敵なダイビングスポットがある。（60代・女性）

第9位 宮崎県 13票

・綺麗な海があるイメージがある。（30代・男性）

・珊瑚が美しいので。（40代・女性）

第10位 兵庫県 12票

・海あり、山あり、都会あり！（40代・男性）

・海が綺麗だから。（30代・女性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

「沖縄県」がダイビングしたい都道府県ランキング第1位に選ばれた理由は、その美しい海と豊かな海洋生物にあります。透明度の高いエメラルドブルーの海、色とりどりのサンゴ礁、そしてマンタやウミガメとの遭遇への期待が、多くの人を魅了しています。

一方、2位以下には鹿児島県や静岡県など、それぞれ独自の魅力を持つ地域がランクインしました。離島の穴場感やアクセスのよさなど、人それぞれの重視するポイントが異なるようです。

あなたが「ダイビングしたい」と思った都道府県はランクインしていましたか？

ぜひチェックしてみてくださいね！

