JELLY BEANS公式オンラインストアにて「春の新作バッグコレクション」特集ページを公開

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明、以下「ジェリービーンズ」）は、公式オンラインストアにて 2026年Spring Collection 特集ページ「春の新作バッグコレクション(https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/bag_collection2026_spring.aspx)」 を公開いたしました。

本特集では、持つだけで気分が高まり、新しい季節の始まりを感じさせてくれる新作バッグを中心に、春のコーディネートを軽やかに彩るラインアップをご紹介しています。

Type：BACKPACK

「きれいめ派が選びたい、大人のためのリュック」

カジュアルになりすぎない、すっきりとしたシルエットと上品なデザインが特徴。

通勤シーンはもちろん、きれいめなお出かけスタイルにもなじみ、女性らしさを損なわずに使える大人のためのバックパックです。

POCKET NYLON BACKPACK

13ポケットナイロンリュック

\6,930（税込）

BLACKDARK BEIGEPINK

Type：HANDBAG

「さりげない甘さが、大人の装いを格上げ 」

ミニマルな佇まいの中に、ほどよい甘さを添えたデザイン。

ショルダーとしても使える2WAY仕様で、シーンに合わせた持ち方が可能です。

日常の装いを自然に格上げしてくれる、上品なハンドバッグに仕上げました。

KNOT RIBBON HANDLE HANDBAG

ノットリボンハンドルハンドバッグ

\5,720（税込）

IVORYLIGHT GRAYPINK BEIGE

Type：SHOULDER BAG

「気負わない軽やかさが、大人の装いにちょうどいい」

コンパクトながら程よい存在感を持つショルダーバッグ。

きれいめにもカジュアルにもなじみ、肩に掛けるだけで抜け感のあるスタイルを演出します。

日常使いしやすいバランスが魅力です。

METAL ACCENT ZIPPER SHOULDER BAG

メタルアクセントファスナーショルダーバッグ

\5,720（税込）

IVORYLIGHT GRAYOAK

バッグと一緒に楽しむ、春の新作シューズ

バッグと合わせて選びたい SPRING SHOES も同時に展開。

装いに寄り添いながら、足元から春らしさを引き立てる新作パンプスをセレクトしました。

お出かけ気分を高めてくれる、これからの季節に欠かせないラインアップです。

ラウンドトゥプレーン<ふわさら>痛くないパンプス \7,480（税込）5cmポインテッド<ふわさら>痛くないパンプス \7,480（税込）プレーン<ふわさら>痛くないパンプス \6,930（税込）



特集ページ：

https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/bag_collection2026_spring.aspx

株式会社ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、「私がわたしらしく素敵になれるいちばん身近なデイリーシューズ」をコンセプトとした「JELLY BEANS(https://www.jelly-beansshop.com/shop/default.aspx)」ブランドをはじめ、総合スポーツブランド「361°(https://361sports.jp/)」、韓国アイス「Gold Star(https://goldstarjapan.co.jp/)」、エンターテインメント事業、物流事業、株主優待プラットフォーム事業などを展開するホールディングスカンパニーです。

ライフスタイル領域への取り組みも広げており、着用時の快適性や休息時間の質に配慮したリカバリーウェア(https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/recoverywear.aspx)の販売を開始しました。日常使いからアクティブシーン、リラックスタイムまでを視野に入れた商品展開を通じて、暮らしに寄り添う価値提供を目指しています。

今後も、ファッション・スポーツ・フード・エンターテインメントといった分野を横断しながら、商品企画から販売、物流、デジタル領域までを一体的に推進し、身近で信頼されるブランドづくりに取り組んでまいります。

JELLY BEANS (ジェリービーンズ)公式OnlineShop

https://www.jelly-beansshop.com/shop/default.aspx

インスタグラム：https://www.instagram.com/jellybeans_shoes/

X：https://x.com/JELLYBEANS_com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジェリービーンズグループ

https://www.jelly-beans-group.co.jp/



IR・広報担当

https://www.jelly-beans-group.co.jp/contact/