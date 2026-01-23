福岡　麻生建築＆デザイン専門学校　ソラリアプラザにて卒業進級制作展を開催！2/7(土)・8(日)【観覧無料】

学校法人麻生塾

福岡 麻生建築＆デザイン専門学校は、2026年2月7日(土)・8日(日)にソラリアプラザ1Fゼファ(福岡市中央区天神2丁目2-43)にて、卒業進級制作展を開催します。観覧は無料です。建築・インテリア・デザインなど、各分野を学ぶ学生たちが想いを込めて制作した作品を、ぜひ会場でご覧ください。

‐昨年開催の様子‐

会場では、建築模型をはじめ、設計の詳細やコンセプトをまとめたプレゼンテーションボード、プロダクトデザイン、パッケージデザインなど、幅広い建築・デザインの作品を展示します。試行錯誤を重ねながら、理想を形にするために時間をかけて取り組んだ、学生たちの成果が詰まった空間です。

-制作展詳細-

展覧会名：麻生建築＆デザイン専門学校 卒業進級制作展2026

期間：2026年2月7日(土)・2月8日(日)

観覧時間：両日10:00～20:00

会場：ソラリアプラザ1Fゼファ(福岡市中央区天神2丁目2-43)

観覧料：無料

展示品：建築／家具／プロダクト／グラフィック／webデザイン／パッケージ／イラスト・アート／インテリアコーディネートなど、個性溢れる様々な展示品があります。

▼詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト：麻生建築＆デザイン専門学校 卒業進級制作展2026(https://www.aadc-sotsuten.site/)

麻生建築＆デザイン専門学校（ https://asojuku.ac.jp/aadc/ ）

建築のプロとデザインのプロを目指す2つの分野で「専門的知識・技術の修得」を目指せる専門学校。

「知性を兼ね備え、責任あるモノづくりを通して業界の第一線で社会に貢献し、感動を与えられるプロフェッショナルを育成する」という教育理念のもと、急速な社会の変化に柔軟に対応できる、良識と高い専門技術・知識を備え、常に挑戦する意欲に満ちたプロフェッショナルを育成しています。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は72,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。