超話題のインドアクション映画『KILL 超覚醒』2026年4月8日(水)Blu-ray・DVD発売＆デジタル配信開始！
＜＜ 2025年 国際インド映画アカデミー賞 5部門受賞 ＞＞
（悪役賞、新人男優賞、撮影賞、音響デザイン賞、録音賞）
世界が熱狂！『ジョン・ウィック』製作陣によるハリウッドリメイクも決定！！
舞台は疾走中の寝台列車！逃げ場の無い究極の"ソリッド・シチュエーション"で、
血沸き、肉躍る、爆速ノンストップ・エクストリーム・バイオレンス・アクションが炸裂！！
全国劇場スマッシュヒットとなった、インド発、爆速ノンストップ・エクストリーム・バイオレンス・アクション映画『KILL 超覚醒』(原題：KILL)のBlu-ray・DVD発売＆デジタル配信開始が2026年4月8日(水)に決定いたしました。
本作は、ノンストップで疾走する寝台列車を逃げ場の無い究極のソリッド・シチュエーションに仕立てた、かつて見たことのないバイオレンス作品。
第48回トロント国際映画祭ミッドナイト・マッドネス部門でのワールドプレミアを皮切りに、世界各国の映画祭で称賛を浴び、2025年国際インド映画アカデミー賞で5部門を受賞！
その熱狂の渦はとどまることを知らず、『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキ監督によるプロデュースでハリウッドリメイクも決定！！
舞台となるのは、インド東部ジャールカンド州から首都ニューデリーへの約1200キロのルートを疾走する寝台列車。そこに偶然乗り合わせた特殊部隊の最強戦士と総勢40人の最凶強盗一族との死闘の行方を、途中停車なし、逃げ場なしという究極のソリッド・シチュエーションとともに映し出す。
迫力と臨場感を徹底的に追及したリアル志向のアクション演出、痛みが激烈に伝わってくるバイオレンス描写、予測不可能なまでに衝撃的でエモーショナルなストーリー展開。
リミッター超えの強度で実現させた本作は、信じがたい熱量とスリルと興奮が全編にほとばしり続ける作品となっています。この機会にぜひ話題作『KILL 超覚醒』の世界をBlu-ray、DVDそしてデジタル配信でお楽しみください。
■商品情報
『KILL 超覚醒』
発売日：2026年4月8日(水)
Blu-ray
価格：6,270円（税込） 品番：SHBR-0801
発売・販売元：松竹
本編：約105分 + 映像特典（オリジナル予告編）：約2分
画面サイズ：16:9シネマスコープサイズ
ディスク容量：BD 25GB
音声：（オリジナル）ヒンディー語 DTS-HD Master Audio 5.1chサラウンド
字幕：日本語
DVD
価格：5,280円（税込） 品番：DZ-0900
発売・販売元：松竹
本編：約105分 + 映像特典（オリジナル予告編）：約2分
画面サイズ：16:9LBシネマスコープサイズ
ディスク容量：片面1層
音声：（オリジナル）ヒンディー語 ドルビーデジタル5.1chサラウンド
字幕：日本語
作品コピーライト：
(C) 2024 BY DHARMA PRODUCTIONS PVT. LTD. & SIKHYA ENTERTAINMENT PVT. LTD.
※デザイン・仕様等は予告なく変更になる場合がございます。
※同日DVDレンタル、デジタル配信開始
■作品情報
STAFF＆CAST
監督・脚本：ニキル・ナゲシュ・バート
プロデューサー：グニート・モンガ・カプール (『めぐり逢わせのお弁当』 『エレファント・ウィスパラー:聖なる象との絆』)
アクション監督：オ・セヨン (『パラサイト 半地下の家族』 『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』)
出演：ラクシャ、ターニャ・マニクタラ、ラガヴ・ジュヤル
インド／2024年／105分／ヒンディー語／カラー／5.1ch／原題：KILL／日本語字幕：福永詩乃／R15＋／配給：松竹
STORY
インドを横断するニューデリー行きの特急寝台列車に乗り込んだ40人の武装強盗団。彼らは知らなった。同じ列車に最強の特殊部隊員が 乗っていたことを・・・。
公式サイト：https://movies.shochiku.co.jp/kill/
※素材ご使用の際は下記のクレジットをご記載ください※
『KILL 超覚醒』
2026年４月８日 (水) Blu-ray・DVD発売&デジタル配信開始
Blu-ray：6,270円(税込)
DVD：5,280円(税込)
発売・販売元：松竹
(C) 2024 BY DHARMA PRODUCTIONS PVT. LTD. & SIKHYA ENTERTAINMENT PVT. LTD.
