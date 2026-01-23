キャンドル・インセンスを手掛けるカメヤマキャンドルハウスは「東京インターナショナルギフトショー春2026」に出展します

カメヤマ株式会社

カメヤマキャンドルハウス（代表取締役会長兼CEO:谷川花子）は、2026年2月4日から6日までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「第101回東京インターナショナルギフトショー春2026」に出展します。

今回のブースでは、キャンドルの特性を活かしてサプライズなメッセージが浮かび上がる「クレールストーリア」の紹介と、実際にサプライズ体験ができるコーナーを設置。

ローソクだけではなく、線香メーカーとしてのカメヤマが提案するmade in Japanを含めた豊富なラインナップのインセンス体験ができるコーナーを用意しています。

また、多くの実績を活かしたSP・OEMの活用アイデアなども提案いたします。

【出展概要】

開催日：2026年2月4日（水）～2月6日（金）

時 間：10：00～18：00（最終日のみ17：00終了）

会 場：東京ビッグサイト ブースNO.西2-T24-25

東京インターナショナルギフトショーサイト：

https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/

- カメヤマキャンドルハウスとは

1927年に創業したローソク製造メーカーのカメヤマ株式会社のインテリア雑貨・ブライダル部門です。「暮らしに癒しとぬくもりを」をコンセプトに、まもなく創業100年をむかえるメーカーの製造ノウハウ、海外ブランドとのパートナーシップの両方を活かしたウエディングやパーティー、日常生活の中での様々なシーンを彩る“キャンドルのある風景”を提案しています。表参道（港区南青山4-25-12）にキャンドルスクールを併設した直営キャンドルショップがございます。2024年5月にカメヤマローソク発祥の地三重県亀山市にローソクを学んで！作って！買って！癒される！総合エンターテインメント施設「カメヤマローソクタウン」をオープンしました。

カメヤマキャンドルハウスHP

https://k-design.kameyama.co.jp/

カメヤマキャンドルハウス インターネットショップ

https://www.kameyama-candle.jp/ec/shop/index.htm

カメヤマキャンドルハウスInstagram

https://www.instagram.com/kameyama_candle_house/