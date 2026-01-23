Antway、宮城県女川町で「つくりおき.jp」の製造拠点を増設。全国5店舗目のFCキッチンとして稼働開始

株式会社Antway

手料理サブスク「つくりおき.jp」を運営する株式会社Antway（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：前島 恵、以下Antway）は、2026年1月23日に、宮城県牡鹿郡女川町においてフランチャイズ（FC）2号店となる「つくりおき.jp 女川第二キッチン」を開業いたしました。本拠点は、フランチャイズとしては全国で5店舗目、宮城県牡鹿郡女川町においては2025年1月に開業した一号店に続く二号店となります。この女川第二キッチンは、株式会社くっくまナチュラルワークスが運営を担い、地域に根ざした安定雇用と食のインフラ構築をさらに加速させてまいります。

左：株式会社Antway 代表取締役社長CEO 前島 恵氏 右：株式会社くっくまナチュラルワークス 取締役 佐藤 広樹氏背景

2024年11月に株式会社鮮冷と業務提携し、2025年1月女川町に一拠点目をオープンして以来、Antwayと株式会社鮮冷は「地方における持続可能な製造モデル」の構築に取り組んでまいりました。 漁獲量の減少という課題に直面していた水産加工業において、サブスクリプションモデルであるつくりおき.jpは、受注予測に基づく計画的な生産を可能にしました。これにより、季節や海況に左右されない「年間を通じて安定した収入と働き方」が実現します。

今回「つくりおき.jp 女川第二キッチン」を運営する株式会社くっくまナチュラルワークスは、つくりおき.jp女川キッチンを運営する株式会社鮮冷のグループ会社です。同社は、つくりおき.jp女川第一キッチンの稼働実績から売上規模や事業の高効率性を高くご評価いただき、くっくまナチュラルワークスを設立、つくりおき.jp 女川第二キッチンの開業に至りました。また、女川町でスーパーマーケットや介護施設、宿泊施設などを運営する株式会社御前屋も つくりおき.jp 事業に携わります。





【「つくりおき.jp 女川第二キッチン」概要】

所在地：宮城県牡鹿郡女川町鷲神 2丁目12ー2

稼働開始日： 2026年1月23日

今後の展望

AntwayがFC事業を通じて実現したいのは、「あらゆる家庭から義務をなくす」というミッションの実現です。そのために、全国各地に安定した製造・供給体制を築き、共働き世帯の増加など多様化したライフスタイルに対応できる食のインフラを構築しています。 今回の女川町における拠点拡大をモデルケースとし、今後も日本全国の企業や地元企業との連携を強化することで、日本全国へ質の高い食事をお届けすると同時に、地域の雇用創出と経済活性化に寄与してまいります。

手料理サブスク「つくりおき.jp」とは

つくりおき.jpは調理経験豊富なシェフと管理栄養士が監修し、専用キッチンで手作りしたお惣菜を、毎週ご家庭に冷蔵でお届けする宅配サービスです。1人前798円（5食プランの場合）で炊事に関わる家事をお任せいただけます。現在1,000レシピ以上の料理を週替わりで提供しています。

【料金・プラン】

週3食プラン: 9,990円/週

週5食プラン: 15,960円/週

※1食は大人2人分、子ども2人分を想定した量です。

配送予定のメニュー https://www.tsukurioki.jp/menu

【サービス提供エリア】

沖縄県を除く46都道府県

※離島など、一部地域を除く

つくりおき.jpでは企業様向けの以下の取り組みを行っております。

フランチャイズ加盟店募集について

https://www.tsukurioki.jp/franchise/lp

企業向け福利厚生サービスの提供について

https://lp.tsukurioki.jp/employee-benefits

Antwayについて

株式会社Antwayは、「あらゆる家庭から義務をなくす」をミッションに掲げています。家族との時間、活躍できるキャリア、趣味や社交で充実した余暇などの様々な機会に対して、誰もが前向きに取り組める世界を、「あらゆる家庭から義務をなくす」ことで実現していきます。

会社名：株式会社Antway

代表取締役社長CEO：前島 恵

設立：2018年11月

所在地：東京都千代田区神田駿河台1丁目8-11 東京YWCA会館8階

事業内容：プロの調理人・管理栄養士による家庭料理のデリバリー事業

会社HP：https://antway.co.jp/