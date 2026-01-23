１年を通じて”配信者の頂点”を決める『ミラティブグランプリ2025』がファイナルシーズンに突入！「部門ファイナル」が1月23日から開幕！
スマホゲーム配信者数で日本一※のゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ（ミラティブ）」を運営する株式会社ミラティブ（本社：東京都目黒区 代表取締役：赤川隼一）は、1月23日（金）より、2025年の頂点を決める『ミラティブグランプリ2025』のファイナルシーズンが開幕することをお知らせします。
ファイナルシーズンの幕開けでは「部門ファイナル」が開催され、「ゲーム部門」「エモカラ部門」「雑談部門」の各部門から5位以内に入賞した配信者が3月に行われるグランドファイナルに進出できます。
また、部門ファイナルのチャンピオンに輝くと、部門ごとに「渋谷クロスFMのMC権」や「ゲーム関連商品とのタイアップ」「カラオケ店舗内CMメイン出演権」などの豪華賞品をプレゼントします。
『ミラティブグランプリ2025』は、配信活動の“その先”へつながり、努力が“かたち”になるだけでなく、“未来”にもつながる特別な体験に満ちています。栄誉ある頂点を目指し、2025年4月から始まった1st、2nd、3rdシーズンを戦い抜いた各部門15名の活躍にぜひご注目ください！
■部門ファイナル概要
「部門ファイナル」は『ミラティブグランプリ』のファイナルシーズンの幕開けにあたります。「ゲーム部門」「エモカラ部門」「雑談部門」の3部門に別れ、2025年の4月～12月の期間に行われた各シーズンの上位配信者が15名ずつ参加し、グランドファイナル出場を目指します。
グランドファイナルへの出場権は各部門上位5位までの配信者が獲得できます。また、部門チャンピオン・上位入賞者にはそれぞれ豪華賞品も用意しています。
【ファイナルシーズン 進出者】
各部門のファイナルシーズンへ進出した配信者一覧はこちらからご覧いただけます。
https://www.mirrativ.com/page/lp?path=/ranking/event_lp/gp/advance_to_season/user
【開催期間】
2026年1月23日（金）00:00 ～ 2026年1月25日（日）23:59
【豪華賞品】
■部門チャンピオン
雑談部門：渋谷クロスFMメインMC権
ゲーム部門：ゲーム関連賞品とのタイアップ
エモカラ部門：カラオケ店舗内CMメイン出演権
■上位入賞
共通：屋外サイネージ、アクリルブロック
雑談部門：渋谷クロスFM出演
ゲーム部門：エモモ 3D モデル（VRM）
エモカラ部門：カラオケ店舗内CM出演権
【部門ファイナル特設ページ】
部門ファイナルに関する詳細情報はこちらの特設ページをご覧ください。
雑談部門：https://www.mirrativ.com/app_ranking/dW3B5kZnWig
ゲーム部門：https://www.mirrativ.com/app_ranking/NSljXFfyE-o
エモカラ部門：https://www.mirrativ.com/app_ranking/sJdlewG8Ji8
■『ミラティブグランプリ2025』特設ページ
『ミラティブグランプリ』について、ルールや開催スケジュール、豪華賞品などの詳細はこちらの特設ページをご覧ください。
https://www.mirrativ.com/page/lp?path=/ranking/event_lp/gp/202503/renewal/index
Mirrativは、配信者と視聴者がともに楽しみ、成長し、そしてより活躍できる場を提供することを目指しています。『ミラティブグランプリ2025』もついにファイナルシーズンを迎えました。皆さまとともに、感動と熱狂あふれるクライマックスを創り上げてまいります。
■Mirrativとは
Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。
スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、570万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。
iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599
Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ
※当社調べ、類似アプリの配信者数と比較（2022年2月～3月）
株式会社ミラティブ概要
会社名：株式会社ミラティブ
所在地：東京都目黒区目黒2丁目10－11 目黒山手プレイス 8階
代表取締役：赤川隼一
設立：2018年2月9日
事業内容：ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ(ミラティブ)」の開発・企画、ミラティブ広告事業、ライブゲーミング事業
URL：https://www.mirrativ.com/
コーポレートサイト：https://www.mirrativ.co.jp/
コーポレートX（旧Twitter）：https://x.com/Mirrativ_inc/highlights