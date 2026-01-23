株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMYPROJECTは、アーティスト生沢佑一による新音源企画『BLACK CHRISTMAS（ブラッククリスマス）』VOL2 『悲しみのBlack Christmas』を発表いたします。 AIボーカリスト 火主女（コスメ） が参加する楽曲「悲しみのBlack Christmas」 が、2026年1月26日（月）AM0:00 より配信開始されます。

悲しみのBlackChristmas

配信サイト一覧：https://lnk.n3rvemusic.com/kanashiminoBlackChristmas

■ 企画趣旨

『BLACK CHRISTMAS』は、クリスマスソングの歴史を塗り替える一曲であり、今後ブランドとして拡張されていく可能性を秘めた企画です。

「綺麗で幸福なクリスマス」像への明確なアンチテーゼ、そして**“人間の内面の闇”を深く追求するロック・サーカス**として、1年をかけて複数のゲストボーカルと世界観を表現します。

本企画は単なるアルバム制作ではなく、クリスマスという文化の暗部を抉り出す“時代への挑戦状”です。

2曲目『悲しみのBlack Christmas』はAIアーティスト火主女(コスメ) が歌います。

■ 配信曲情報

タイトル：悲しみのBlack Christmas

リリース日： 2026年1月26日（月）

形態：デジタル配信

参加アーティスト・クレジット

Vo：火主女（コスメ）（AI）

Songwriting：BLACK ZAPPA

Arrangement：BLACK ZAPPA & The family Stones



＜楽曲紹介＞

幸せなクリスマスソングは、他で聴いてください。

ここにあるのは、

愛した記憶と、消えない痛みだけ。

雪の降る夜、

姿なき歌姫 火主女（コスメ） は歌います。

「雪の降る夜、私は『火』になる。」

「その悲しみは、炎のように熱い。」

幸せなクリスマスソングは、他で聴いてください。

ここにあるのは、愛した記憶と、消えない痛みだけ。

孤独な夜を過ごす全ての人へ。

火主女がそばにいます。

■公開プラットフォーム＆公式チャンネル

▶ YouTube (@dongramyproject)

https://www.youtube.com/@dongramyproject

▶ X（旧Twitter）(@dongramyproject)

https://x.com/dongramyproject

▶ Instagram (@dongramyproject)

https://www.instagram.com/dongramyproject/

▶ TikTok (@dongramyproject)

https://www.tiktok.com/@dongramyproject

■アーティストプロフィール

火主女（コスメ）（AI）

火主女（コスメ）は、「姿なき存在」として感情を歌うAIボーカリスト。

人間の弱さ、後悔、孤独といった言葉にしにくい感情を、炎のような熱量で表現することを特徴としています。



VOL.1から続く物語の中で、人間の弱さや後悔、孤独を“火”として歌い続けています。

生沢佑一プロフィール

生沢 佑一（いくざわ ゆういち）

1974年に音楽活動を開始。1983年にソロデビュー後、ハードロックバンド「TWINZER」や「BLAZE」、「HARD ROCKS」など多くのユニットでボーカルを務める。他を圧倒する声と、幅広いジャンルを自在に歌いこなす表現力でファンを魅了し続けている。

2015年にはアニメ『妖怪ウォッチ』の主題歌「ゲラゲラポーのうた」をKing Cream Sodaのボーカルとして歌い、国民的ヒットに。第65回NHK紅白歌合戦にも出演し、老若男女問わず広くその歌声を届けた。

現在はソロ活動に加え、アニメ・ゲーム・舞台など多方面での楽曲提供や、アーティストのプロデュース・育成にも携わっており、唯一無二の“魂のボーカル”として進化を続けている。

【 生沢 佑一 公式SNS 】

▶【公式】生沢 佑一 X (@AIKikuzawa)

https://twitter.com/@AIKikuzawa(https://x.com/AIKikuzawa)

▶【公式】生沢 佑一 Instagram (@yuichi.aik.ikuzawa)

https://www.instagram.com/yuichi.aik.ikuzawa/(https://www.instagram.com/yuichi.aik.ikuzawa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

▶【公式】生沢 佑一 TikTok (@yuichi_ikuzawa)

https://www.tiktok.com/@yuichi_ikuzawa

▶【公式】生沢 佑一 Youtube(@Yuichi_Ikuzawa)

https://youtube.com/@Yuichi_Ikuzawa(https://www.youtube.com/@Yuichi_Ikuzawa)

■レーベル概要

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）は、日本国内外での音楽配信およびマルチメディア企画を手がけるエンターテインメント企業です。日本地域での音楽配信をはじめ、世界各国の主要配信サイトへの楽曲流通を担い、グローバルな音楽展開を実現しています。

これまでに韓国ドラマ『私の夫と結婚して』のOSTをはじめとする楽曲において、日本地域での音楽配信および国内主要配信サイトへの楽曲流通を担当した実績を持ち、その経験を活かしたプロジェクト推進にも定評があります。

アーティストの個性や作品世界を最大限に活かした企画を展開し、音楽と物語を融合させた新たなエンターテインメントの形を提案。今回の「BLACK ZAPPA & THE FAMILY STONES」では、レーベルとして企画から配信、メディア展開まで総合的にプロデュースを行います。