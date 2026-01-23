AIで建築パースを1分作成、750社参加の生成AI講座を刷新

株式会社LIFEFUND

ホリエモンAI学校建築校（運営元：株式会社LIFEFUND 本社：静岡県浜松市、代表取締役：白都卓磨）は、工務店・建設会社を対象としたオンラインセミナー「建築AI経営研究会（画像生成AI編）」を2026年1月28日（水）よりリニューアル開催する。本講座では、手書きの間取り図から約1分でフォトリアルなCGパースを作成する生成AIの活用手法を解説。慢性的な人手不足や長時間労働が課題となる建設業界において、パース制作の内製化による業務効率化とコスト削減を支援する狙いだ。

背景：パース制作における「待ち時間」と「外注コスト」の課題

これまで住宅業界におけるCGパース（完成予想図）の制作は、専門スキルを持つオペレーターへの外注や、高額な専用ソフトの使用が一般的であった。そのため、制作に数日のリードタイムが発生したり、修正のたびに外注コストがかさんだりすることが、迅速な顧客提案のボトルネックとなっていた。「2024年問題」に代表される労働時間規制の強化を受け、営業・設計担当者の業務時間短縮も急務となっている。

講座の刷新：実務特化型の生成AIワークフロー

5ヶ月ぶりのリニューアルとなる今回のセミナーでは、単なるツールの紹介にとどまらず、地方工務店が実務レベルで検証した「即座に使えるワークフロー」の共有に重点を置いている。 具体的には、画像生成AIを活用し、営業担当者が顧客の目の前で手書き図面をCGパース化する手法などを実演。従来数日かかっていた工程を数分に短縮することで、顧客の意思決定を早めるとともに、外注費削減による収益性向上を図るモデルケースを提示する。

＜「手書きスケッチを１分でプロ級のパースに」画像生成AIの活用＞

手書きスケッチを生成AIがプロ級のパースへ瞬時に変換

【講師 白都卓磨氏 コメント】

株式会社LIFEFUND代表取締役 白都卓磨氏

「建設業界においてAI活用は、もはや『業務効率化』の段階を超え、企業の存続と利益創出に直結する経営課題となっています。当社自身が年間100棟規模のビルダーとして実証実験を繰り返し、成果が出たノウハウを体系化しました。理論ではなく、現場ですぐに運用可能な『実利』ある画像生成AIの活用方法を共有したいと考えています」

開催概要

● 日 時：2026年1月28日(水)14:00-15:00

● 形 式：Zoomウェビナー（参加無料）

● 対 象：工務店経営者／建築業界の事業者

● 主 催：ホリエモンAI学校 建築校（運営：株式会社LIFEFUND）

● 登壇者：白都卓磨（LIFEFUND）／堺 礼（ホリエモンAI学校 技術顧問）

お申込み方法

以下の特設ページより、必要事項を入力してください。

