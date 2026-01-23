患者対応DXを支えるトータルサービス「MediOS」を提供するContrea株式会社に出資

Aflac Ventures Japan株式会社

Aflac Ventures Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：清藤 利郎、以下、「AVJ」）は、AVJ2号投資事業有限責任組合（以下、「AVJ2号ファンド」）より、Contrea株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：川端一広、以下、「Contrea社」）に出資しました。

[Contrea社について]

Contrea社は「医療にかかわる全ての人に安心を。」をミッションに、患者対応DX「MediOS（メディオス）」を提供しています。メディオスは、医師のインフォームド・コンセントや検査説明、看護師・事務による入院説明などの患者説明を動画で再現する「動画説明」を起点に、患者さんの帰院後や退院後のメッセージによるサポート、問診票や同意書などの書類業務の効率化を実現するための機能をワンストップで提供しています。

Contrea株式会社 代表取締役 川端一広氏より

日本のがん保険・医療保険分野を牽引するアフラック様よりご出資いただき、大変心強く思っております。

弊社は、医療者と患者さんの接点におけるDXをトータルで支える「MediOS」を提供しています。医師・看護師・事務の方が繰り返し行う患者説明をアニメーション動画でわかりやすく再現する「説明支援」を起点に、問診、電子同意書、帰院後・退院後のメッセージによるフォローなどを組み合わせ、医療者と患者さんの双方を支えるプロダクトへと進化を続けてまいりました。今後も、医療者が患者さんと向き合える環境を整え、より多くの患者さんに安心を届けられるよう、全社一丸となって邁進してまいります。

Aflac Ventures Japan株式会社 パートナー 工藤 杜人より

Contrea社の川端さんとお会いし事業内容をお伺いしている最中、兄が医師からインフォームド・コンセントを受ける場に立ち会ったときの光景を思い浮かべていました。主治医と研修医の2名と対面し、主治医は用紙に手描きで図解しながら説明を行い、研修医は患者控え用に別用紙に主治医の説明内容をメモし、兄は主治医の説明内容を一所懸命にメモしていました。終わった後は全員が疲れていました。その場にメディオスがあれば、全く異なる光景になっていただろう、メディオスはきっと患者さんと医療者の助けになるだろうと、考えていました。AVJ2号ファンドからの出資が、Contrea社にさらなる成長と、より多くの患者さんに安心と、医療者に負担軽減をもたらすことを願っています。

Contrea株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル18階

代表者：代表取締役 川端 一広

設立：2020年1月

URL：https://www.contrea.jp/about

Aflac Ventures Japan株式会社

アフラック生命は、長期経営ビジョン「“『生きる』を創る”ことで新たな共有価値を創造する」を掲げ、コアビジネスである「生きるための保険」はもとより、保険を超えた顧客価値を提供し、お客様の「生きる」を創るエコシステムの構築の実現に取り組んでいます。Aflac Ventures Japanは、アフラック生命グループのコーポレートベンチャーキャピタルとして、スタートアップとアフラック生命グループとの共創の創出の支援と、共創パートナーへの投資に取り組んでいます。

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-12 S-FRONT代々木

代表者：代表取締役社長 清藤 利郎

設立：2020年1月24日

URL：https://aflacventuresjapan.com/ja/